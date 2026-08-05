La familia de Cristiano Ronaldo compró tres lotes en Brasil: así es el condominio con playa artificial y canales navegables que adquirieron

La familia de Cristiano Ronaldo volvió a apostar por el mercado inmobiliario de Brasil con la compra de tres terrenos en un exclusivo desarrollo ubicado en el estado de Rio Grande do Sul. La inversión fue realizada por Katia Aveiro, hermana del futbolista portugués, y Maria Dolores dos Santos Aveiro, su madre, quienes adquirieron los lotes en un condominio de alta gama que contará con playa artificial, canales navegables y una amplia oferta de servicios.

Según informó Globo Esporte, la operación se concretó en Bravia Marina & Beach Club, un emprendimiento que se construye en la localidad de Maquiné, sobre el acceso a Xangri-lá, uno de los destinos más exclusivos del litoral norte gaúcho. Con esta compra, el entorno del delantero suma un nuevo capítulo a su presencia en el mercado inmobiliario brasileño, donde ya había mostrado interés por otros proyectos en el estado de Santa Catarina.

La inversión fue realizada por Katia Aveiro y Maria Dolores dos Santos Aveiro, hermana y madre del futbolista portugués (Foto: Instagram @cristiano)

Los tres terrenos adquiridos tienen entre 500 y 600 metros cuadrados. Dentro del desarrollo, el precio de los lotes varía entre US$ 600.000 y US$ 1,5 millones, de acuerdo con su ubicación y dimensiones. Además, el emprendimiento posee un valor general de ventas estimado en 410 millones de reales, una cifra que lo ubica entre los proyectos residenciales más ambiciosos de la región.

La elección del lugar no parece casual, teniendo en cuenta que Maria Dolores dos Santos Aveiro ya había visitado Xangri-lá durante las celebraciones de Año Nuevo de 2025, en un viaje que fortaleció el vínculo de la familia con esa zona del sur de Brasil.

Cómo será el exclusivo proyecto donde invirtió la familia de Cristiano Ronaldo

Bravia Marina & Beach Club fue diseñado como un complejo residencial con fuerte impronta náutica. El emprendimiento contará con más de 450 lotes y una de sus principales características será que cerca del 70% de las unidades tendrá acceso directo a canales navegables, lo que permitirá llegar en embarcación hasta las viviendas.

Cómo es el exclusivo condominio donde invirtió la familia de Cristiano Ronaldo (Video: Instagram @bravia.marina)

Por lo que se dio a conocer, una de las características más destacadas del desarrollo es una pileta con playa artificial, presentada por los desarrolladores como la más grande de Brasil. Va a tener 3500 metros cuadrados de lámina de agua y más de 5000 metros cuadrados de arena natural, además de un muelle flotante, embarcadero, paseo costero, helipuerto, canchas deportivas y distintos espacios de recreación.

Con un presupuesto de aproximadamente 115 millones de reales para su construcción, el proyecto apunta a convertirse en una referencia del mercado inmobiliario de lujo en el litoral norte de Rio Grande do Sul.