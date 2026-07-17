La fiebre mundialista llega a los nombres de los recién nacidos en América Latina

LIMA.- América Latina ya está bautizando a una nueva generación de chicos con los nombres de las estrellas del Mundial. En Perú, hay una ola de bebés Haaland. En Argentina la figura de Messi hizo escalar rápidamente en los rankings el nombre Lionel, y ‌en México se dice que ‌una ⁠menor fue llamada en honor a tres futbolistas.

Cientos de ​recién nacidos ⁠en Perú ⁠han sido nombrados en honor a estrellas en ascenso como el noruego Erling Haaland, mientras que los nombres inspirados ​en íconos consagrados como Messi, el brasileño Neymar y el portugués Cristiano Ronaldo cuentan cada uno ‌con alrededor de 30.000 registros, según declaró la semana el portavoz del registro civil ​peruano RENIEC, Iván Torres, en diálogo con la​Panamericana TV.

“Efectivamente, Haaland también es peruano,” señaló Torres, en relación al fanatismo que se vive en el país por el delantero Noruego.

Ola de nombres mundialistas en América Latina

No se trata de un fenómeno aislado. Muchos latinoamericanos, que ya quedaron afuera del Mundial o cuyos equipos no compiten se han negado a apoyar a la Argentina y, en cambio, se volcaron hacia el equipo noruego, cuya “fila vikinga” y la carrera impulsada ​por Haaland hasta los cuartos de final por primera vez les valieron legiones de nuevos hinchas.

En México, que fue coanfitrión del Mundial junto con Estados Unidos ⁠y Canadá, una foto de un certificado de nacimiento se volvió viral en las redes sociales, mostrando a una bebé llamada Quiñona Ysisidra ‌Morita Haaland Guevara: una referencia a las estrellas mexicanas Julián Quiñones y Gilberto Mora, así como al delantero noruego.

La Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) de México no corroboró de inmediato la autenticidad del certificado.

Ysisidra es un juego de palabras con “¿Y si sí?”, el optimista mantra que corearon los hinchas mexicanos hasta que fueron eliminados por Inglaterra en los octavos de final.

Furor por Haaland

Además de su excelente performance en el Mundial, donde se convirtió en uno de los goleadores por detrás de Messi y Kylian Mbappé, el Haaland logró captar la atención de los hinchas por sus hábitos de alimentación y entrenamiento así como también por su historia personal.

Erling Haaland (Roberto Schmidt / AFP) ROBERTO SCHMIDT - AFP

Aunque nació en la ciudad inglesa de Leeds,eligió representar a Noruega, país del que proviene su familia. El deporte forma parte de su ADN: su padre, Alf-Inge Haaland, disputó el Mundial de Estados Unidos 1994 con la selección noruega, mientras que su madre, Gry Marita Braut, fue campeona nacional de heptatlón.

Nombres argentinos

En la Argentina, en tanto, Enzo (Fernández), Emiliano (“Dibu” Martínez) y Lionel (Messi) llegaron a encabezar, la lista de los nombres masculinos más elegidos en la provincia de Salta durante la semana previa a la final, un claro ejemplo de la admiración que despiertan los jugadores de la selección, escenario que se repite desde el triunfo de la albiceleste en 2022.

Fabiola Molina, quien conduce el podcast “Sin manual para padres”, ⁠con sede en Ciudad de México, explicó a Reuters que la tendencia ⁠tiene una historia en toda América Latina que se remonta al gol de “La Mano de Dios” de Diego Maradona contra Inglaterra en 1986.

Molina también comparó el fenómeno con otro episodio vinculado a la música. “Hace unos años, durante el auge de los Backstreet Boys, muchas mujeres en Latinoamérica también llamaron Kevin y Brian a sus hijos. Por eso es muy común encontrar en países como Bolivia, Chile y la Argentina a alguien que se llama Brian González, por ejemplo”, indicó.

Si bien reconoció que el fenómeno puede resultar curioso, advirtió sobre sus posibles consecuencias en menores. “Es chistoso, pero al mismo tiempo puede ser perjudicial para las criaturas que van a crecer. No sé si porque te llamás Messi o porque te llamás Lionel vas a ser un buen futbolista; no es que el destino quede marcado por el nombre”, concluyó al respecto.

Agencia Reuters