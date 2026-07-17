China negó haber intervenido en las elecciones de 2020 en EE.UU. y envió una advertencia a Trump

PEKÍN.- Luego de que el presidente Donald Trump señalara anoche a China por haber intervenido en las elecciones de 2020, en las que perdió contra Joe Biden, el gigante asiático aseguró que se trata de “acusaciones infundadas”, reiteró que nunca ha interferido en los comicios de Washington y ratificó que no tiene interés en hacerlo.

“Las acusaciones pertinentes de Estados Unidos son completamente inventadas y buscan vilipendiar a China“, apuntó este viernes el vocero del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, en una conferencia de prensa en Pekín.

“No tenemos interés en interferir en las elecciones de Estados Unidos y nunca lo hemos hecho”, insistió el funcionario asiático, e instó a Washington a dejar de plantear acusaciones infundadas contra China.

Ante la consulta de si esto podría afectar la esperada visita del presidente chino, Xi Jinping, a la Casa Blanca prevista para septiembre, el vocero respondió: “Como acabo de decir, instamos a Estados Unidos a dejar de convertir a China en un tema en sus elecciones y a hacer algo que sea propicio para las relaciones”.

Las declaraciones del gobierno chino se dan después que Trump volviera a sembrar dudas sobre los resultados de las presidenciales estadounidenses de 2020. Esta vez, le endilgó al país asiático haber llevado a cabo lo que denominó “la mayor vulneración de datos electorales de la historia”.

En un mensaje transmitido desde la Casa Blanca, Trump se jactó de que su gobierno difundirá documentos y pruebas sobre el “fraude” cometido en aquellas elecciones de 2020, cuyos resultados fueron rechazados por el propio mandatario.

El secretario general de la ONU, António Guterres; el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul; el presidente de China, Xi Jinping; y el viceprimer ministro de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, en Shanghái Ng Han Guan - AP Pool

“Los documentos abarcan cinco áreas principales de preocupación. En primer lugar, revelan que, a lo largo de varios años, comenzando durante el ciclo electoral de 2020, China perpetró lo que se cree es la mayor vulneración de datos electorales de la historia, lo que derivó en la obtención ilícita por parte de China de los registros de 220 millones de votantes estadounidenses“, precisó el mandatario.

“La información de inteligencia revela incluso que China asignó una unidad de explotación de datos específicamente a este nuevo proyecto”, destacó Trump en su discurso.

De acuerdo al relato de Trump, las agencias estadounidenses comenzaron a tener conocimiento de la vulneración de los registros de votantes en 2020, cuando descubrieron que “los datos de decenas de millones de votantes en 18 estados habían sido comprados, robados o hackeados por China”, pero apuntó contra los responsables en dar aviso sobre la situación, a quienes acusó de haber ocultado la información.

“Para colmo de males, el segundo conjunto de documentos que estamos haciendo público revela que miembros del ‘Estado profundo’ -un grupo de personas muy conocidas dentro de nuestras agencias de inteligencia—trabajaron activamente para suprimir y restar importancia a la información sobre el alcance de la siniestra injerencia electoral de China, ocultándosela tanto al presidente como al pueblo estadounidense", insistió Trump.

Donald Trump se dirige a la nación desde el Salón Este de la Casa Blanca Saul Loeb - PI via ZUMA Press Wire DPA

Sin embargo, una evaluación no clasificada de la comunidad de inteligencia estadounidense, publicada en 2021, contradice los dichos de ayer de Trump, al haber concluido que no existían indicios de que una injerencia extranjera hubiera alterado “ningún aspecto técnico” de las elecciones de 2020, incluidos los registros de votantes, las boletas o el recuento de votos.

El discurso que dio Trump en prime time, no solo provocó el rechazo de Beijing sino también de los democratas quienes desestimaron estas denuncias al calificarlas de “falsedades” recicladas.

Frágil tregua comercial

Las acusaciones de Trump podrían complicar su ‌frágil tregua con el líder chino ‌Xi ⁠Jinping, apenas dos meses antes de la cumbre prevista en Washington.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre el impacto del discurso en las relaciones ‌entre Estados Unidos y China.

Cumbre en China: el saludo entre Donald Trump y Xi Jinping

Tras imponer aranceles de tres dígitos a China en 2025, Trump dio marcha atrás el ⁠pasado octubre ante el temor de que el bloqueo de represalia de Pekín sobre las exportaciones ‌de metales de tierras raras pudiera lastrar la industria manufacturera estadounidense.

Xi recibió a Trump ⁠en una fastuosa visita de Estado en mayo, durante la cual Trump ⁠restó importancia a las disputas sobre Taiwán y calificó a Xi de “amigo”.

Agencias AP y Reuters