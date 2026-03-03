Kast suspende el traspaso con Boric en medio de presiones de EE.UU. por un proyecto con China

SANTIAGO.– El clima político en Chile alcanzó un punto de máxima tensión. Tan solo ocho días antes de la ceremonia de asunción, el presidente electo, José Antonio Kast, resolvió interrumpir de manera abrupta todo contacto con el gobierno de Gabriel Boric. La decisión, que dinamitó el proceso de traspaso de mando, se dio a conocer luego de una reunión fallida en el Palacio de La Moneda que apenas alcanzó los veinte minutos de duración.

El conflicto que hoy paraliza la transición tiene un trasfondo geopolítico complejo. El eje de la disputa es un proyecto para la instalación de un cable submarino de fibra óptica por parte de la empresa China Mobile. Esta obra tiene como fin la conexión directa entre Asia y las costas chilenas para que el país trasandino diversifique su cobertura digital. En la actualidad, Chile mantiene una dependencia casi total de las conexiones que atraviesan el territorio de Estados Unidos.

Esta iniciativa tecnológica despertó un fuerte recelo en Washington. El gobierno estadounidense asegura que el proyecto chino representa una amenaza para la seguridad de la región. En un hecho que las autoridades chilenas califican como “inédito”, la administración de Donald Trump revocó en febrero pasado las visas de tres altos funcionarios, entre los que figura el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Ante esta medida, el Palacio de La Moneda respondió con el envío de una nota de protesta diplomática.

El presidente electo, José Antonio Kast, habla ante los medios esta tarde

La ruptura del diálogo ocurrió cuando Kast acusó a la gestión de Boric de ocultar información clave sobre estas presiones internacionales. Según el dirigente de derecha, el gobierno no fue transparente respecto a los verdaderos alcances de la controversia ni sobre la postura real de los Estados Unidos.

Kast afirmó que, si bien Boric le mencionó el tema en una charla telefónica, el asunto fue apenas “enunciado” sin mayor detalle. “Le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado porque no confiamos en la información que se nos entrega”, disparó el presidente electo frente a los micrófonos.

La réplica del mandatario saliente no tardó en llegar. Boric desmintió de forma tajante a su sucesor y calificó sus alegaciones como “falsas”. El actual jefe de Estado sostuvo que el pasado 18 de febrero advirtió a Kast sobre las amenazas de Washington en relación con el cable submarino.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, habla con la prensa tras reunirse con el mandatario electo José Antonio Kast

De hecho, el presidente ya había mencionado este aviso previo durante una entrevista con el canal Mega el lunes pasado. Durante el breve encuentro del martes, Kast exigió que Boric se retractara de sus declaraciones, pero el líder de izquierda se negó de forma firme. Este desencuentro clausuró las reuniones de trabajo que los futuros ministros tenían previstas con los titulares de las carteras de Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y Transporte.

En esas sesiones, los equipos técnicos planeaban tratar temas críticos como la seguridad nacional, la guerra en Irán y los próximos pasos de la diplomacia chilena.

El quiebre de la transición se produce en un contexto de profunda rivalidad política. Ambos dirigentes son adversarios históricos que ya se enfrentaron en las elecciones de 2021. Aquellos comicios ocurrieron tras un período de gran convulsión social en el país, marcado por las protestas de 2019 y 2020 que exigían reformas estructurales profundas.

El estallido social de 2019 en Chile provocó grandes cambios políticos

En esa oportunidad, Boric se impuso en segunda vuelta y se convirtió en el presidente más joven en la historia de Chile. Ahora, el regreso de la derecha al poder mediante la figura de Kast, fundador del Partido Republicano, parece augurar un traspaso cargado de hostilidad.

A pesar del choque, el oficialismo insiste en que el proyecto con China se encuentra todavía en una etapa de evaluación técnica. Asimismo, Boric remarcó que su voluntad es que el traspaso sea “impecable” y “transparente”.

Tras los incidentes en la sede de gobierno, el mandatario utilizó su cuenta oficial de X para dejar un mensaje a la ciudadanía: “Lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos.

El posteo de Gabriel Boric en su cuenta de X

“Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda. Por eso, reitero mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario. Avancemos juntos por Chile, y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida", agregó.

Con el reloj en cuenta regresiva hacia el 11 de marzo, la incertidumbre sobre la entrega administrativa del poder envuelve a toda la política chilena.

Agencias AP y AFP