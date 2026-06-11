La guerra en Ucrania ya duró más que la Primera Guerra Mundial

Constant Méheut 11 de junio de 2026 11:36 8 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > El Mundo

KIEV.- La guerra en Ucrania ha sido comparada con frecuencia con la Primera Guerra Mundial por sus brutales asaltos de infantería y sus elevadas bajas. Sin embargo, la idea de que pudiera, en cualquier medida, superar a un conflicto tan largo y sangriento que los soldados franceses esperaban que fuera “la última de las últimas” parecía impensable.

Eso es exactamente lo que ocurrió este jueves. La guerra en Ucrania, que alcanzó los 1569 días de duración, o más de cuatro años y tres meses, ya ha superado en extensión temporal a la Primera Guerra Mundial.

Cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, envió sus tropas a Ucrania en febrero de 2022, creía que el país caería en cuestión de días. Después de que Ucrania rechazara a las fuerzas rusas y el conflicto se transformara en una guerra de desgaste, incluso muchos de quienes combatían no imaginaban que duraría tanto.

Soldados ucranianos toman posición en el campo de batalla luego de haber repelido fuerzas rusas. Kharkiv, 25 de febrero de 2022 Tyler Hicks - NYTNS

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“Pensé que quizás serían dos o tres años y luego los políticos encontrarían algún tipo de consenso”, dijo un soldado ucraniano que, por razones de seguridad, solo se identificó por su nombre de guerra, France, en referencia a su paso por la Legión Extranjera Francesa.

Pero la guerra siguió adelante y, con las negociaciones de paz estancadas, no muestra señales de terminar pronto. Las encuestas sugieren que aproximadamente la mitad de los ucranianos cree que no concluirá antes del próximo año, lo que la acercaría a otro umbral: la duración de la Segunda Guerra Mundial, que se extendió durante seis años. Además, muchos ucranianos sostienen que la guerra actual comenzó realmente en 2014, cuando tropas rusas se apoderaron de Crimea.

Los historiadores advierten que las comparaciones con las dos guerras mundiales tienen límites. La escala global de aquellos conflictos, con múltiples frentes y ejércitos involucrados, dificulta las comparaciones sobre bajas y poder de fuego. Ucrania ni siquiera existía como país independiente durante la Primera Guerra Mundial.

Un soldado en la zona de Marinka, en el este ucraniano TYLER HICKS - NYTNS

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Aun así, la guerra en Ucrania, al igual que la Primera Guerra Mundial, probablemente será considerada uno de los conflictos más trascendentales de la historia moderna europea, afirmó el historiador ucraniano Yaroslav Hrytsak. Ambas guerras transformaron la geopolítica europea al redefinir alianzas militares e impulsar un rearme que no se veía desde hacía décadas.

Los analistas militares también destacan que ambos conflictos modificaron la naturaleza de la guerra mediante la introducción de nuevas tecnologías: aviones y tanques hace un siglo; drones en el aire, el mar y la tierra en la actualidad. En ambos casos, los avances hicieron que la guerra fuera aún más brutal para los seres humanos.

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“En muchos aspectos, esta guerra en Ucrania es la que más se parece a la Primera Guerra Mundial”, afirmó Michel Goya, ex coronel francés e historiador militar.

La Primera Guerra Mundial Archivo

La comparación comienza con la fase inicial de ambos conflictos. En 1914, Alemania lanzó una ofensiva rápida hacia París con la esperanza de lograr una victoria relámpago. Las fuerzas rusas tuvieron el mismo objetivo cuando avanzaron hacia Kiev en 2022. En ambos casos, los atacantes estuvieron cerca de alcanzar su meta, pero finalmente fueron rechazados.

Con el tiempo, ambas guerras derivaron en combates mayormente estáticos a lo largo de un frente prácticamente congelado. Cuando los soldados en Ucrania comenzaron a atrincherarse en zanjas y refugios a fines de 2022, los historiadores describieron la situación como un regreso a la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial.

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Las escenas en las trincheras del este de Ucrania evocaban de manera notable las del norte de Francia un siglo antes. Las tropas ucranianas y rusas a menudo estaban separadas por apenas unos cientos de metros, en ocasiones lo suficientemente cerca como para verse entre sí. Los ataques comenzaban con bombardeos de artillería destinados a inmovilizar al enemigo, seguidos por el asalto de escuadras de infantería a las trincheras rivales.

“En general, cuando el frente se congela, se vuelve a la Primera Guerra Mundial”, explicó Goya.

Una comparación de las trincheras en la guerra de Ucrania y la Primera Guerra Mundial

En ambos conflictos, añadió, fue la intensidad del poder de fuego, principalmente la artillería, la que obligó a los ejércitos a enterrarse en trincheras. “Uno se entierra para protegerse”, señaló.

Ese cálculo cambió más tarde en Ucrania con la aparición de una nueva clase de arma: los drones. Las redes de trincheras abiertas dejaron de ser seguras cuando los drones comenzaron a vigilar el campo de batalla las 24 horas y a atacar con una precisión superior a la de los proyectiles de artillería.

Destrucción en la localidad de Bakhmut TYLER HICKS - NYTNS

Ahora, explican los soldados ucranianos, la supervivencia depende de refugios más pequeños y profundos. En lugar de extensos sistemas de trincheras, las tropas se resguardan en pozos o búnkeres que albergan a apenas unos pocos soldados. Estos refugios son lo suficientemente pequeños como para resultar difíciles de detectar desde el aire y lo suficientemente profundos como para resistir ataques.

En una entrevista reciente cerca del frente sur de Ucrania, un comandante ucraniano identificado únicamente por su nombre de guerra, Sour, recordó cómo sus tropas tuvieron que asaltar cuatro veces un refugio ruso fortificado antes de obligar al soldado que estaba dentro a rendirse.

El comandante, que dirige el 5º Centro de la Legión Internacional, perteneciente a la inteligencia militar ucraniana, contó que llevó al soldado ruso capturado a su campo de entrenamiento y le pidió que excavara una posición similar para estudiar su construcción.

“En este entorno, quienes cavan sobreviven más tiempo y están más seguros”, afirmó France.

Soldados ucranianos en al área de Bakhmut Tyler Hicks/The New York Times

A medida que los drones pasaron a dominar el campo de batalla, las redes de trincheras enfrentadas típicas de la Primera Guerra Mundial fueron reemplazadas por una extensa zona de combate disputada salpicada de refugios dispersos. En esta “zona de muerte”, cualquier movimiento es rápidamente detectado y atacado por drones.

Los grandes asaltos de tropas característicos de hace un siglo se han vuelto prácticamente imposibles bajo la vigilancia constante de los drones. Han sido sustituidos por ataques realizados por apenas uno o dos soldados.

Los tanques, introducidos por primera vez en 1916, seguían siendo un arma temible durante los primeros años de la guerra en Ucrania. Hoy se utilizan con mucha menos frecuencia porque su tamaño los convierte en blancos fáciles para los drones, aunque algunos han sido modificados con jaulas metálicas protectoras que les dan una apariencia similar a los vehículos de la saga Mad Max.

Aunque el campo de batalla actual se parece cada vez menos al de hace un siglo, la escala de la destrucción resulta sorprendentemente similar.

Soldados ucranianos en el área de Bakhmut TYLER HICKS - NYTNS

En los puestos de mando ucranianos cercanos al frente, las imágenes transmitidas por drones de reconocimiento muestran paisajes que recuerdan a los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial: árboles destrozados, casas en ruinas y campos cubiertos de cráteres de proyectiles.

Las bajas son difíciles de comparar debido a la diferencia de escala entre ambos conflictos. Hace un siglo, millones de soldados combatían en múltiples frentes europeos. Hoy, las fuerzas involucradas se cuentan por cientos de miles. Entre 9 y 11 millones de soldados murieron en la Primera Guerra Mundial, frente a aproximadamente medio millón de bajas militares en Ucrania hasta ahora.

Sin embargo, analistas militares y funcionarios, entre ellos el almirante Pierre Vandier, comandante supremo aliado para la Transformación de la OTAN, sostienen que los drones han convertido el campo de batalla ucraniano en un escenario de letalidad comparable al de la Primera Guerra Mundial.

Los combates en Ucrania son tan agotadores que, en ocasiones, los avances rusos han sido incluso más lentos que algunos de los enfrentamientos más estancados de la Primera Guerra Mundial.

La ofensiva rusa sobre Pokrovsk, una ciudad del este de Ucrania que recientemente fue capturada por completo, avanzó a un ritmo promedio de unos 70 metros por día, más lento que el registrado durante la sangrienta Batalla del Somme.

Interrogante

La pregunta ahora es si alguna de las dos partes podrá romper el estancamiento.

En la Primera Guerra Mundial, los Aliados prevalecieron combinando presión económica sobre Alemania mediante un estricto bloqueo naval y presión militar a través de ofensivas constantes.

La estrategia ucraniana para poner fin a la guerra presenta algunos ecos de ese enfoque.

Los ataques con drones contra la infraestructura petrolera rusa, columna vertebral de su economía, buscan limitar la capacidad de Moscú para financiar el esfuerzo bélico. Kyiv carece del personal necesario para replicar las grandes ofensivas de la Primera Guerra Mundial, pero ha inundado el campo de batalla con pequeños drones de ataque con la esperanza de infligir pérdidas insostenibles al ejército ruso.