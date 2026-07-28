Un rapero estadounidense irá a juicio por el homicidio y desmembramiento de una adolescente de 14 años

LOS ÁNGELES (AFP).-El rapero estadounidense D4vd será sometido a juicio bajo la acusación de homicidio y desmembramiento de una adolescente. La decisión judicial ocurre diez meses después de que la policía encontrara el cuerpo de una joven de 14 años en un auto marca Tesla de su propiedad.

El cantante levantó todavía más sospechas cuando se descubrió que había escrito una canción titulada Homicidio romántico, donde hablaba de asesinar a una persona.

La jueza Charlaine Olmedo de Los Ángeles determinó el pasado lunes que existe suficiente evidencia para que el artista vaya a juicio. El cantante de 21 años, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, es sospechoso de apuñalar a muerte a Celeste Rivas Hernández, una joven norteamericana con quien presuntamente habría sostenido una relación desde que ella tenía 13 años. Sin embargo, se conocieron cuando la joven tenía 11.

Una ofrenda en honor a Celeste Rivas Hernández, cuyo cuerpo fue hallado dentro de un vehículo propiedad del cantante D4vd, se exhibe frente a su domicilio en Lake Elsinore, California Damian Dovarganes - AP

La adolescente amenazó con “acabar” la carrera del cantante en las 24 horas previas a su muerte y tres días antes de que D4vd publicara su primer álbum, según mensajes presentados por la fiscalía el lunes. “Te voy a estrangular (...) acabaré con tu carrera y tu vida, lo arruinaré todo”, escribió Rivas en un mensaje.

El ministerio público sostuvo que, tras la advertencia, D4vd pagó un Uber para que la joven fuera a su casa y “deshacerse” de ella. En paralelo, encontraron evidencia de que había comprado motosierras y una piscina inflable por Amazon para descuartizarla. Adquirió asimismo un incinerador de jardín.

El cuerpo de Hernández fue encontrado cuatro meses después, en septiembre de 2024, en el baúl de un Tesla 2023 registrado a nombre del cantante. El vehículo estaba en un depósito de autos de Hollywood y fue registrado por efectivos policiales luego de que se denunciara que salía un “fuerte mal olor” del baúl.

El Tesla propiedad del rapero estadounidense fue encontrado en un depósito de autos Captura KABC

El reporte lo realizaron los trabajadores de Hollywood Tow, un sitio que ofrece servicios de remolque y depósito de vehículos en Los Ángeles y West Hollywood, aquel lunes a las 0.30. El rodado llevaba dos días en las inmediaciones cuando llamaron a la policía. El vehículo fue remolcado luego de que alguien reportara que estaba desaparecido.

Cuando los agentes registraron el vehículo. descubrieron el cadáver dentro de una bolsa en el baúl delantero. El detective de la policía de Los Ángeles Joshua Byers sostuvo que el cuerpo era “irreconocible” debido a su estado de descomposición. “Había bastante descomposición, hasta el punto de que el desprendimiento de la piel (...) lo volvió irreconocible”, dijo cuando testificó frente a la corte local.

David Anthony Burke, cuyo nombre artístico es D4vd, compareció ante el juez el lunes 20 de abril de 2026 en Los Ángeles Ted Soqui - Pool European Pressphoto Agency

Burke negó un cargo de asesinato, uno de abuso sexual continuado de un menor de 14 años y otro de mutilación ilegal de restos humanos. De ser hallado culpable podría ser condenado a cadena perpetua o a pena de muerte. La próxima audiencia para discutir la fecha del juicio será el 31 de agosto.

Quién es D4vd y su relación con la adolescente

D4vd es un cantante estadounidense que saltó a la fama en 2022 por sus canciones Here With Me (Aquí conmigo) y Romantic Homicide (Homicidio romántico). Este último tema causó revuelo en redes sociales, ya que el artista habla sobre una persona que asesinó y de lo que no se arrepiente.

“En el fondo de mi cabeza moriste y ni siquiera lloré; no, ni una lágrima; y estoy cansado de esperar pacientemente por alguien que ni siquiera va a llegar”, dice parte de la canción.

Y continúa: “En el fondo de mi cabeza te maté y ni siquiera me arrepiento; no puedo creer que lo dije, pero es cierto; te odio”. Ambas canciones se viralizaron rápidamente en TikTok, lo que catapultó a Burke a la fama y lo llevó a firmar contrato con Interscope Records. El joven nació en Queens, Nueva York, pero más tarde se trasladó a Houston, Texas.

D4vd en el evento Power of Young Hollywood de Variety en Los Ángeles el 8 de agosto de 2024 Jordan Strauss - Invision

El cantante se encontraba hace un mes en una gira mundial por su segundo álbum Withered, que publicó a principios de este año, cuando fue detenido.

La familia de Celeste conocía de su relación con el cantante: sus padres habían firmado un documento notarial para autorizar a que viajara con él a Londres en septiembre de 2024. Además, mensajes de textos entre la víctima y el cantante detallaron que la joven había estado embazada y que se realizó un aborto. La pareja se habría separado en septiembre de 2024, pero se habrían mantenido en contacto durante los cuatro meses siguientes.

La madre de la víctima reportó la desaparición de su hija ese mismo año.

Con información de AFP