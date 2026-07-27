Cuándo son las elecciones en Brasil: cómo están Lula y Bolsonaro en las encuestas

RÍO DE JANEIRO.– A poco más de dos meses de las elecciones presidenciales del 4 de octubre en Brasil, la contienda que definirá el rumbo del país durante los próximos cuatro años, y que podría profundizar el giro regional hacia la derecha, entró en una fase cada vez más intensa. En una disputa que permanece abierta, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro aparecen virtualmente empatados en los principales sondeos que proyectan una segunda vuelta.

Según reveló este lunes una encuesta de Nexus encargada por la entidad financiera BTG Pactual, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aventajaría a nivel nacional al senador Flavio Bolsonaro en una segunda vuelta simulada de los comicios de octubre.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, estrecha la mano del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, antes de una reunión bilateral en Brasilia, Brasil Eraldo Peres - AP

En aquella proyección, el mandatario obtiene un 47% de las intenciones de voto frente al 43% de su rival, una diferencia que se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

En ese contexto, según el sondeo, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) derrotaría numéricamente al contendiente por el Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente de derecha Jair Bolsonaro, aunque el resultado configura un empate técnico.

La encuesta, realizada entre el 24 y el 26 de julio, consultó a 2004 electores de todo Brasil y tiene un nivel de confianza del 95%.

Flávio Bolsonaro sostiene una tijera de gran tamaño acompañado por el presidente argentino Javier Milei, durante la convención del Partido Liberal en San Pablo Ettore Chiereguini - AP

Sin embargo, al menos en Río de Janeiro, el escenario parece darse a la inversa. Según el diario brasileño O Globo, a partir de una encuesta de Genial/Quaest, el hijo del exmandatario se ubicaría por encima del actual presidente, aunque el margen de error hace que los contendientes vuelvan a quedar cabeza a cabeza.

En una eventual segunda vuelta, el sondeo muestra a Flávio Bolsonaro con un 38% de las intenciones de voto, frente al 35% de Lula. La diferencia coincide con el margen de error de tres puntos porcentuales, por lo que los resultados del sondeo tampoco arrojan un claro vencedor.

En Brasil, si ningún candidato ⁠obtiene más del 50% de ‌los votos válidos en la ⁠primera vuelta, los dos ⁠candidatos más votados pasan a un balotaje.

Escenario abierto y con alta polarización

La encuesta nacional de Nexus/BTG también muestra que Lula mantiene una ventaja más clara en primera vuelta. El presidente reúne un 42% de las intenciones de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, con 33%.

Más atrás aparecen el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, con 6%; Renan Santos, con 5%, y el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, con 3%.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, después de una reunión en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia SERGIO LIMA - AFP

La encuesta anterior de Nexus/BTG, difundida el 13 de julio, mostraba a Lula con un 47% y a Flavio Bolsonaro con un 44% en un eventual segundo turno. Es decir que el presidente mantuvo su porcentaje, mientras que el senador retrocedió un punto, aunque la variación también se encuentra dentro del margen de error.

El nuevo relevamiento también refleja el grado de consolidación del voto. Entre quienes ya eligieron un candidato para la primera vuelta, el 73% afirma que su decisión está tomada y no debería cambiar antes de octubre. El porcentaje asciende al 83% entre los votantes convencidos de Lula y al 82% entre los electores fieles al bolsonarismo.

Río en disputa

El escenario en Río de Janeiro ofrece una fotografía diferente. Allí, Flávio Bolsonaro aparece con el 32% de las intenciones de voto en primera vuelta, frente al 30% de Lula. La diferencia, sin embargo, queda nuevamente dentro del margen de error de tres puntos porcentuales. El sondeo de Genial/Quaest consultó a 1200 electores del estado entre el 21 y el 25 de julio y tiene un nivel de confianza del 95%.

El resto de los candidatos queda muy por detrás. Ronaldo Caiado obtiene un 3%, mientras que Renan Santos y Romeu Zema alcanzan el 2% cada uno. Los indecisos representan el 13% y los votos blancos, nulos o de quienes aseguran que no votarán llegan al 15%.

Flávio Bolsonaro durante la convención del Partido Liberal, donde fue confirmado como candidato presidencial del partido, en San Pablo Ettore Chiereguini - AP

La fortaleza del apellido Bolsonaro en Río también aparece en los niveles de rechazo. El 62% de los consultados afirma que no votaría por Lula, frente a un 54% que rechaza a Flavio Bolsonaro.

El dato coincide con la tendencia marcada por la evaluación del gobierno. El 57% de los consultados desaprueba la gestión del presidente de izquierda, frente a un 37% la aprueba. En abril, esos porcentajes eran del 56% y el 38%, respectivamente.

Flávio Bolsonaro saluda a sus seguidores al llegar a la convención del Partido Liberal, donde fue confirmado como candidato presidencial del partido, en San Pablo Ettore Chiereguini - AP

Además, el 64% de los electores consultados considera que Lula no merece otros cuatro años en el gobierno, mientras que el 32% opina lo contrario.

A la hora de definir qué resultado sería mejor para Brasil, en tanto, el electorado aparece fragmentado. Un 27% prefiere un candidato ajeno a la política y a la polarización, un 26% quiere el regreso de la familia Bolsonaro al Palacio del Planalto, y un 25% opta por una victoria de Lula y el PT.

Al mismo tiempo, el 12% desea la victoria de un candidato moderado y ajeno a la disputa entre el petismo y el bolsonarismo.

Agencia Reuters y diario O Globo