La guerra y los aranceles de Trump amenazan de nuevo a una economía estadounidense resiliente

WASHINGTON.- Mientras la reanudación de las hostilidades con Irán dispara los precios del petróleo y el gas, el presidente Donald Trump ha impuesto nuevos aranceles globales que podrían elevar aún más los precios.

Hace apenas unas semanas, la economía estadounidense parecía estar disfrutando de un respiro estival. El conflicto con Irán parecía estar remitiendo. Los mercados energéticos habían empezado a calmarse. El precio de la nafta había bajado y, en toda la economía, la inflación había comenzado a moderarse.

Aquello supuso un alivio bienvenido para las familias y empresas estadounidenses, que habían eludido más de un año de sobresaltos iniciados con la guerra comercial global del presidente Trump. Pero la tregua no duró.

La escalada del conflicto militar con Irán entró esta semana en una nueva y peligrosa fase, inquietando a los mercados energéticos y llevando el precio mundial del petróleo a los 100 dólares por barril. La inquietud se trasladó a los precios de la nafta que superaron los 4 dólares por galón en gran parte del país, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA).

Además, esta agitación coincidió con el retorno de la política de confrontación comercial de Trump, ya que la Casa Blanca formalizó el viernes una serie de nuevos aranceles que afectan a decenas de países.

Los aranceles afectan a algunos de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, incluidos los miembros de la Unión Europea, y se prevé que sean solo los primeros de una serie de medidas similares. Dado que son impuestos que gravan los productos importados, las acciones del presidente amenazaban, una vez más, con aumentar los costos para algunas empresas y consumidores estadounidenses.

Guerra en Medio Oriente

En conjunto, estos factores complicaron las perspectivas económicas del país de formas ya conocidas. En su momento, los economistas estimaban que el fin de las hostilidades en Medio Oriente conduciría a una vuelta gradual a la normalidad. Sin embargo, la reanudación de los combates puso en duda tales suposiciones, dejando la prolongada y ardua lucha del país contra la inflación tan compleja como siempre.

“Cuanto más se prolongue la guerra con su actual nivel de intensidad, peor será para los consumidores”, afirmó Olu Sonola, responsable de análisis económico para Estados Unidos en Fitch Ratings.

Estos obstáculos económicos se cernían con especial fuerza sobre Trump, a menos de cuatro meses de las elecciones de mitad de mandato. No obstante, durante un mitin celebrado el miércoles en Marietta (Georgia), el presidente no pareció inmutarse por las repercusiones de la guerra con Irán, un conflicto al que ha restado importancia en repetidas ocasiones.

El mandatario declaró que la inflación había bajado “considerablemente” —señalando la caída de los precios en junio— y prometió que los costos de la energía, en particular, “bajarían”, tal vez incluso por debajo de los niveles iniciales. “Pero denme un poco de tiempo”, reclamó.

Las declaraciones de Trump definieron lo que está en juego tanto para la economía como para el Partido Republicano, en un momento en que los votantes muestran impaciencia ante el rumbo económico del país. Muchos han manifestado a los encuestadores su frustración con la agenda de mandatario y su descontento con la situación del conflicto.

Desde el principio, Trump ha intentado presentar la intervención como algo esencial para la seguridad nacional, argumentando que debía impedir que Irán obtuviera un arma nuclear. Su mensaje económico ha oscilado durante este proceso: en diversos momentos ha restado importancia a los costos del conflicto, ha especulado con que las repercusiones podrían ser mucho peores y ha expresado optimismo sobre la capacidad de Estados Unidos para absorber cualquier golpe.

En muchos aspectos, la economía ha mostrado resiliencia y podría crecer un 2,3 % este año, según estimaciones de los analistas de Oxford Economics publicadas este mes. El mercado laboral también se mantiene sólido, registrando avances más lentos pero constantes el mes pasado.

Sin embargo, la inflación sigue siendo un lastre para las finanzas de los estadounidenses. A pesar de haber registrado la mayor caída mensual en seis años, los precios al consumidor se situaron en junio un 3,5 % por encima de los niveles de hace un año. Esta cifra superaba ampliamente el objetivo del 2 % fijado por la Reserva Federal.

La Casa Blanca celebró los últimos datos de inflación, que se conocieron justo cuando Estados Unidos e Irán reanudaban las hostilidades, lo que despertó el temor de que cualquier mejora fuera efímera. Poco después se produjo el esperado aumento de los precios del petróleo y el gas, a medida que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz volvía a ralentizarse drásticamente.

La agitación frenó, en esencia, semanas de mejoras graduales. Antes del repunte de las hostilidades, los precios minoristas de la nafta habían caído un 15 % y los del combustible para aviones habían descendido un 35 % respecto a los máximos registrados en primavera, según un informe de Goldman Sachs de este mes. Los economistas habían pronosticado que este descenso contribuiría a reducir los precios al consumidor de forma generalizada, dado que la energía repercute en todo, desde el transporte de mercancías hasta los fertilizantes.

Sin embargo, Goldman Sachs también vaticinó que una intensificación importante del conflicto —que elevara el precio del petróleo a 100 dólares por barril— podría agravar la inflación en los próximos meses, afectando incluso a sectores más allá de los productos volátiles como los alimentos y la energía. “La volatilidad y la imprevisibilidad son la nueva normalidad”, afirmó Atsi Sheth, directora de crédito de Moody’s Ratings. Según señaló, las hostilidades confirmaban su previsión de que los precios del petróleo se mantendrían elevados durante todo el año.

En abril, cuando se alcanzó el alto el fuego inicial, los economistas preveían que la inflación descendería lentamente desde su pico de mayo, pero que se estabilizaría en torno al 3 %, explicó Sheth. Ahora, indicó, la reanudación del conflicto plantea el “riesgo de que esa tendencia a la baja no sea fluida”.

Las consecuencias de una vuelta prolongada al conflicto podrían ser de gran alcance, especialmente para los estadounidenses de menores ingresos, quienes destinan una mayor proporción de su sueldo mensual a los gastos energéticos.

El precio del crudo

Si las hostilidades provocan que los precios de la energía se disparen durante meses, una de las consecuencias podría ser un fuerte aumento en las facturas de calefacción de los hogares. El jueves, la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética estimó que el hogar promedio que utiliza calefacción por gasóleo podría ver cómo sus costos ascienden a 1.700 dólares este invierno si el precio del crudo se mantuviera en 100 dólares por barril.

Esta cifra contrasta con los aproximadamente 1.100 dólares del invierno pasado, según la asociación, que representa a los directores estatales de un programa federal destinado a ayudar a los estadounidenses de bajos ingresos a pagar sus facturas de calefacción. El grupo solicitó al Congreso la aprobación de fondos adicionales para dicho programa.

La tensión geopolítica se sumó a los desafíos que enfrenta la Reserva Federal, cuya próxima reunión está prevista para la semana entrante. La incertidumbre generó nuevas dudas sobre si los responsables de la política monetaria —encabezados por Kevin M. Warsh, el nuevo presidente de la Fed— optarían por mantener sin cambios las tasas de interés frente a la inflación.

Incluso antes de la guerra, la Fed ya tenía las manos ocupadas con los problemas inéditos que planteaba el auge de la inteligencia artificial. Los funcionarios del banco central también habían estado gestionando las repercusiones de la guerra comercial global iniciada por el Trump, a medida que su lista de aranceles —en constante cambio— afectaba a toda la economía.

Dichos aranceles volvieron a modificarse esta semana. El viernes, la administración Trump finalizó una lista de nuevos impuestos a las importaciones procedentes de gran parte del mundo; se trata del paso más importante en el intento del presidente de restablecer el esquema arancelario que la Corte Suprema había anulado en febrero.

A partir de la medianoche, numerosas importaciones provenientes de más de 80 países —incluidos Canadá, México y la Unión Europea— quedaron sujetas a impuestos del 10 % o del 12,5 %. Estos aranceles, impuestos en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, tienen como objetivo abordar prácticas comerciales desleales, en particular la preocupación de que dichos países no hayan tomado medidas contundentes contra el “trabajo forzoso”.

Trump planea imponer aranceles similares a otros países de Europa y Asia en los próximos meses debido a la sobreproducción de ciertos bienes.

Por otra parte, esta semana anunció un arancel del 50 por ciento sobre numerosos productos procedentes de Canadá —incluidos el vino, los palos de hockey y el papel—, alegando que dicho país discriminaba a la industria estadounidense.

Estas políticas podrían elevar la tasa arancelaria media de las importaciones al 12,8 por ciento para finales de año, según un análisis preliminar del Yale Budget Lab, que examinó los aranceles anunciados previamente por la administración (algunas de cuyas tasas han variado desde entonces).

Esta cifra contrasta con el 9,8 por ciento que se registraría si la administración no interviniera y permitiera que expirara un arancel vigente del 10 por ciento aplicado a nivel mundial.

Para los consumidores, las modificaciones arancelarias también podrían traducirse en pérdidas reales. Los hogares podrían afrontar unos costos anuales adicionales de 1.100 dólares de media con el conjunto completo de las recientes políticas de Trump, frente a los aproximadamente 550 dólares que supondría la normativa actual, según determinó este centro de estudios apartidista.

La oleada de nuevos anuncios arancelarios recordó la frenética etapa inicial del segundo mandato del Sr. Trump, cuando las constantes fluctuaciones de las tasas solían convulsionar la economía mundial y complicar la situación para las empresas.

Posteriormente, los tribunales impidieron que el presidente utilizara una ley de hace décadas para imponer dichos aranceles de forma arbitraria. Según el Sr. Sonola, de la agencia Fitch, esto contribuyó a establecer un proceso potencialmente más predecible, aunque señaló que el Sr. Trump aún no había aplicado todos los aranceles previstos. “Si nos vemos sorprendidos por tasas arancelarias mucho más elevadas, eso agravaría aún más la situación”, agregó Sonola.