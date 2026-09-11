La historia del vestido de la “venganza” que usó Diana de Gales tras el adulterio de Carlos III y que ahora se subasta

Uno de los vestidos más icónicos de la realeza británica será subastado en diciembre por la casa Sotheby’s. Conocido popularmente como el “vestido de la venganza”, fue la prenda que lució la fallecida princesa Diana de Gales durante una gala organizada por Vanity Fair en 1994.

La aparición ocurrió la misma noche en que su entonces esposo, el príncipe Carlos, hoy rey del Reino Unido, admitió en una entrevista con la BBC haber sido infiel durante su matrimonio con ella.

Lejos de quedarse en casa humillada y llorando, “Lady Di” hizo una dramática aparición en la galería Serpentine de Londres luciendo un vestido de seda negro que dejaba sus hombros al descubierto y enseñaba sus piernas.

El vestido mostraba sus piernas, lo que se vio como un signo de rebeldía Vanitatis / El confidencial

Al día siguiente, la imagen de Diana estaba en toda la prensa británica, que le dio a la prenda creada por la diseñadora griega Christina Stambolian el nombre de “vestido de la venganza”

El atuendo —entendido en su contexto— se convirtió en un símbolo de la cultura pop de la época. Tal es su fama que cuenta con su propia página en Wikipedia.

Control de la narrativa

Morgane Halimi, directora global de bolsos y moda de Sotheby’s, declaró que la princesa Diana “comprendía instintivamente” que la moda puede ser un lenguaje en sí mismo.

“A su manera, la princesa Diana convirtió el vestido en uno de los mensajes más poderosos que transmitió, durante uno de los episodios más escudriñados y emocionalmente intensos de su vida”, afirmó Halimi.

Según la especialista, el vestido fue uno de los mensajes más poderosos de Diana Gettyimages - Gettyimages

“Se adentró en un momento en el que gran parte de su historia estaba siendo contada por otros y, a través de su elección de vestuario, retomó el control de su propia narrativa”.

Inicialmente, Diana había elegido un modelo más tradicional de Valentino para el evento. Pero a última hora cambió de planes y sacó del armario el vestido de Stambolian, que había comprado tres años antes.

Aún no lo había usado porque la prenda era “demasiado sensual”. En esta ocasión le pareció perfecto, y lo lució en la cena de caridad acompañado de una joya de la realeza, un bolso de mano negro y zapatos de tacón negros.

Según señaló Anna Harvey, su estilista de entonces, Diana “quería verse espectacular”. No lo volvió a usar.

Carlos admitió que fue infiel en una entrevista con la BBC archivo

Primera vez a subasta

Sotheby’s espera que el vestido se venda por hasta US$300.000 cuando salga a subasta el 9 de diciembre.

Un comunicado de prensa de la casa señaló que es la primera vez que el vestido se ofrece en subasta desde 1997, cuando la princesa vendió 79 de sus vestidos para recaudar dinero para organizaciones benéficas.

El Jaguar XJ40 clásico en el que Diana llegó al evento se vendió en una subasta a principios de este año por cerca de US$90.000 El valor de subasta del “vestido de la venganza” es considerablemente más alto.

Un Jaguar Lady Di también fue subastado recientemente The Market

De ser así, no sería la primera vez que una prenda del guardarropa de la princesa se vende por una suma importante. El suéter de la princesa Diana que lucía una oveja negra entre filas de ovejas blancas se vendió por US$1.240.000 en una subasta de Sotheby’s en Nueva York en 2023.