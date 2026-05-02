El legado de Lady Di: preparan un ambicioso documental basado en grabaciones inéditas

Diana de Gales: La vida de una princesa (2012); Diana, 7 días (2017); Spencer (2021); La princesa (2022), son algunas de las producciones audiovisuales que giran en torno a la vida y trágica muerte de Diana Spencer, la princesa de Gales, más conocida como Lady Di. Pese a que se creía haber visto todo sobre la vida de la activista, filántropa y aristocrática británica —que murió en 1997 a los 36 años en un trágico accidente de tránsito—, en las últimas horas, trascendió que preparan una docuserie basada en grabaciones inéditas.

Diana: la verdad nunca escuchada se estrenará en 2027, precisamente cuando se cumplan 30 años de la muerte de la primera esposa del rey Carlos III del Reino Unido Gettyimages - Gettyimages

Diana: la verdad nunca escuchada se estrenará en 2027, precisamente cuando se cumplan 30 años del fallecimiento de la primera esposa del rey Carlos III del Reino Unido. Bajo la producción de Love Monday, el biógrafo Andrew Morton y su confidente James Colthurst, que obtuvieron acceso exclusivo a imágenes que estuvieron ocultas durante décadas, explorarán “la vida jamás contada” de la carismática aristócrata de la familia real británica.

Según indicaron los productores en un comunicado, “las crudas palabras de Diana presentan un retrato más completo: una mujer que atravesaba presión, redefinía su rol y avanzaba bajo su convicción”.

Harry y William junto al aquel entonces príncipe Carlos durante el funeral de Lady Di JEFF J MITCHELL

“En las tres décadas que pasaron desde la muerte de Diana, menos de una hora de esas cintas fueron escuchadas”, aseguraron los productores; y añadieron que en las mismas “se escuchan el humor contagioso y su risa chispeante a medida que revela verdades sobre la vida dentro de la más famosa familia del mundo”.

“Lo que es realmente impresionante es escuchar lo que Diana pensaba sobre Carlos, Camilla, William, Harry, Fergie e incluso Andrew Mountbatten-Windsor, a la luz de todo lo que ocurrió en los años intermedios”, completaron. A su vez, Deadline informó que el material desafía la imagen tradicional de Diana como víctima para revelar una narrativa mucho más compleja sobre su identidad.

La serie documental también incorporará la perspectiva del entorno próximo de Diana, lo que incluye consejeros, confidentes y amigos íntimos, su peluquero, su guardaespaldas y el secretario de prensa de la realeza, Dickie Arbiter.

El valor histórico de este proyecto reside en la procedencia del material. Las grabaciones fueron realizadas de manera clandestina a principios de los años 90, cuando Diana decidió romper el protocolo de silencio para colaborar con Andrew Morton. Durante años, estas cintas fueron el secreto mejor guardado del periodismo británico; sin embargo, gran parte del contenido fue editado o transcrito parcialmente para proteger a la Corona en aquel entonces. Al recuperar el audio original, la docuserie promete no solo revelar datos, sino capturar las inflexiones de voz y las emociones reales de la princesa, elementos que ningún libro logró transmitir hasta el momento.

Cabe recordar que Diana murió la madrugada del 31 de agosto de 1997 tras un brutal accidente automovilístico en el túnel del Alma, en París. Mientras intentaba escapar del asedio de los paparazzi junto a su pareja Dodi Al-Fayed, el Mercedes-Benz en el que viajaban perdió el control.

Diana murió la madrugada del 31 de agosto de 1997 tras un brutal accidente automovilístico en el túnel del Alma, en París DAVID BRAUCHLI - AP

Aquel suceso no solo apagó la vida de la mujer más fotografiada de la historia, sino que sumió al Reino Unido en un duelo colectivo sin precedentes. La muerte de la “Princesa del Pueblo” obligó a la Monarquía a replantear su relación con el público y dejó un vacío que, tres décadas después, ninguna otra figura real logró reemplazar.