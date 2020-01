La iglesia anglicana dice que el sexo es sólo para matrimonios heterosexuales

El sexo es solo para matrimonios heterosexuales, afirmó la iglesia anglicana Fuente: AP

LONDRES.- La iglesia anglicana declaró hoy que la actividad sexual solo es propia del matrimonio heterosexual, y que el sexo en parejas homosexuales o incluso heterosexuales que no están unidas en matrimonio, "no cumple con el propósito de Dios para los seres humanos", según informó el diario The Guardian.

Los obispos emitieron su orientación pastoral en respuesta a la reciente aprobación a fines del año pasado de la unión civil mixta, que permite también a las parejas heterosexuales la opción de casarse o formar una unión civil. "Para los cristianos, el matrimonio, es decir, la unión de por vida entre un hombre y una mujer, contraída con la realización de votos, sigue siendo la adecuada, y es el contexto para la actividad sexual ".

La iglesia "busca mantener esa norma" en su enfoque respecto de las uniones civiles, y "afirmar el valor de las amistades comprometidas pero con abstinencia sexual" en tales uniones. "Las relaciones sexuales fuera del matrimonio heterosexual no cumplen el propósito de Dios para los seres humanos", agrega.

La Ley de Unión Civil entró en vigencia en el Reino Unido en diciembre de 2005, y permitió que las parejas del mismo sexo adquieran estatus legal y tengan los mismos derechos en relación con la propiedad, la herencia y el derecho fiscal. En 2013, se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La iglesia anglicana no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, y aunque las parejas del mismo sexo puedan convivir, deben mantener abstinencia sexual.

Después de que la corte suprema dictaminó en 2018 que las parejas heterosexuales t ambién deberían tener derecho a formar una unión civil, si no deseaban unirse en matrimonio, la ley fue enmendada.