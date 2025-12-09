China: un turista cayó de un acantilado a 40 metros de altura mientras intentaba sacarse una selfie

Un turista cayó desde aproximadamente 40 metros de altura en la montaña Huaying, en Guang’an, provincia china de Sichuan, mientras intentaba sacarse una selfie al borde de un acantilado, informaron medios locales.

El episodio, que ocurrió el domingo y quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, generó conmoción entre los visitantes que frecuentan la zona, conocida por sus senderos y tramos de altura.

Las imágenes muestran al hombre, de 40 años, de pie sobre una roca angosta y elevada, con un teléfono celular en su mano derecha, mientras apoya sus pies en dos puntos distintos de la ladera.

En cuestión de segundos, la piedra situada debajo de su pie izquierdo se desprende, lo que provoca que pierda el equilibrio y se precipite de espaldas hacia una zona cubierta por vegetación.

Aficionados al senderismo consultados por portales chinos identificaron el lugar como “Blade Rock”, un punto conocido por su estrechez, su pendiente abrupta y el riesgo que presenta incluso para experimentados.

La formación, que se alza sobre un vacío profundo, no forma parte de los circuitos oficialmente habilitados para actividades recreativas y suele ser visitada por senderistas que buscan vistas panorámicas más extremas.

Tras la caída, el excursionista publicó un mensaje en la plataforma WeChat para informar que había sobrevivido y relatar que, luego del desprendimiento, rodó unos 15 metros ladera abajo antes de detenerse.

“Los dioses de la montaña me bendijeron. Me caí de un acantilado de 40 metros y pensé que iba a morir. Es una suerte estar vivo. Viviré bien”, dice el posteo, en el que compartió fotos del incidente y de las lesiones sufridas.

El lunes, durante una entrevista, reconstruyó la secuencia y explicó que había transitado ese sendero en varias oportunidades, incluso con imágenes previas tomadas desde el mismo saliente rocoso.

Dijo que resbaló cuando una roca cedió bajo su peso mientras preparaba la selfie, y agregó que permanece internado con un esguince leve de espalda que requiere reposo, aunque se encuentra “físicamente bien”.

Las autoridades continúan evaluando las causas del desprendimiento y no descartan que la erosión natural, sumada al paso frecuente de senderistas, haya debilitado algunas estructuras rocosas.

Recordaron que la montaña Huaying cuenta con múltiples rutas que, si bien forman parte del atractivo turístico, exigen precauciones estrictas y el respeto de las áreas señalizadas para evitar accidentes como el ocurrido.