Maduro criticó a Milei por su visita a Noruega para la entrega del Nobel a María Corina Machado

Luego de que el presidente Javier Milei viajara a Oslo, en Noruega, para asistir a la ceremonia de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, el presidente venezolano Nicolás Maduro criticó al mandatario argentino y a su par de Panamá, José Raúl Mulino, por la visita y los acusó de haberse ido antes de tiempo por una protesta.

“Me dicen que el ridículo de Milei y el parásito de Mulino se asomaron a la lujosa habitación de su hotel y se fueron en diarrea cuando vieron al pueblo en Noruega en las calles gritando", afirmó el dirigente venezolano.

Maduro participó de un acto en Caracas por el 166° aniversario de la Batalla de Santa Inés ante pescadores y campesinos en el que resaltó el apoyo de la “comunidad de venezolanos en todo el mundo”.

Maduro, sobre Milei

“El Pueblo Unido jamás será vencido. ‘Not war, just peace’. ¡Viva Venezuela!“, se lo escucha decir en el video en el que habla rodeado de decenas de personas.

La llegada de Milei a Oslo

La ceremonia en la que la hija de la opositora venezolana recibió el premio Nobel de la Paz estuvo cargada de críticas al régimen chavista del presidente Maduro. Sin la presencia de la homenajeada, quien envió su discurso de recepción del galardón en camino hacia la capital noruega, Ana Corina Machado fue acompañada por los miembros del Comité del Premio Nobel y de la familia real noruega a pocos pasos.

La joven leyó el discurso escrito por su madre, en el que no mencionó a ningún presidente, pero si incluyó a los “argentinos” que habían buscado refugio en Venezuela durante los años de la última dictadura militar en el país.

Más tarde, y sin contacto con la prensa, Milei posteó una felicitación para Machado en las redes sociales en el que destacó a la dirigente opositora por su “enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia” y su “inspiración” que en “ilumina” al mundo “peleando contra la narcodictadura de Venezuela”.

El Presidente Javier Milei llegó a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, acompañado por la Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. pic.twitter.com/7pnmHfgRZg — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 10, 2025

El retraso de Machado en su llegada —que finalmente se dio este miércoles por la noche— cambió la agenda presidencial, que incluía en principio un encuentro con el Rey Harald V, y el primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, antes de emprender su regreso a Buenos Aires. El Presidente canceló ambos compromisos horas antes de emprender el retorno a la Argentina.

La llegada de Milei a Buenos Aires estaba prevista para el mediodía de este jueves, pero dado el cambio de planes se adelantó varias horas y fue durante las primeras horas de la mañana. Recién llegado de Oslo, y tal como compartió el mismo vocero Manuel Adorni, lo primero que hizo el presidente Milei fue firmar la reforma laboral que el Gobierno remitió luego al Congreso.