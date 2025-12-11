Video: María Corina Machado salta las vallas para abrazar a simpatizantes que gritan su nombre en Oslo

La llegada de María Corina Machado a Oslo quedó marcada por un gesto que recorrió las redes: en un video registrado el jueves por la madrugada, se la ve saltar las vallas colocadas por el operativo de seguridad para abrazar a los simpatizantes que la esperaban en la puerta del Grand Hotel de Oslo.

Corina Machado saltó el vallado para saludar a la gente en Oslo

Entre gritos de “¡Nuestra líder, te amamos!” “Valiente” “¡Libertad, libertad, libertad, Venezuela, libertad!“ y banderas venezolanas flameando bajo el frío noruego, la dirigente opositora —que llevaba más de un año sin mostrarse en público por razones de seguridad y 14 años sin salir de su país— saltó el cerco y se mezcló con quienes la acompañaron durante su llegada a Europa. La escena se produjo apenas horas después de su entrada clandestina a Noruega, en el marco de su viaje por el Premio Nobel de la Paz.

El abrazo que necesita toda Venezuela.

Machado llegó a Oslo pasada la medianoche del jueves. Unas horas más tarde, apareció por primera vez en el balcón de la habitación del Grand Hotel, donde saludó a los miles de venezolanos que la esperaban cantando el himno nacional.

Vestida de negro, bajó luego a la calle para continuar saludando y tomarse fotos. “¡Oslo, aquí estoy!”, publicó en su cuenta de X, junto al video de esa primera aparición. En otra publicación, acompañada de imágenes con sus seguidores, escribió: “El abrazo que necesita toda Venezuela”.

La travesía clandestina y su llegada a Noruega

Las horas previas a su llegada estuvieron marcadas por versiones contradictorias y una fuerte expectativa. Según informó el portal El País, la dirigente salió de Venezuela el martes en barco rumbo a Curazao. Desde allí tomó un avión privado proveniente de Miami. Antes de cruzar la frontera, tuvo que atravesar varios controles militares disfrazada. “Estoy aquí porque muchos hombres y mujeres arriesgaron sus vidas para que llegara a Oslo”, dijo en una entrevista con BBC. Y aseguró: “Por supuesto que volveré a Venezuela. Estaré en el lugar en el que soy más útil para la causa”.

María Corina Machado en una conferencia de prensa en el Grand Hotel, en Oslo HEIKO JUNGE - NTB

Su presencia en Noruega tomó un giro inesperado horas antes de la ceremonia del Nobel. A primera hora del miércoles, el Instituto Noruego del Nobel anunció que Machado no estaría en el acto de entrega, pero una hora antes de la gala emitió un comunicado rectificando la información: “Estamos profundamente felices de confirmar que ella está a salvo y que estará con nosotros”.

Machado saludando a cientos de venezolanos desde el balcón del Grand Hotel, en Oslo ODD ANDERSEN - AFP

Como no alcanzó a llegar a tiempo, fue su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el premio en su nombre. “A nuestros presos políticos, a los perseguidos, a sus familias y a todos los que defienden los derechos humanos: a ellos pertenece este honor”, expresó. Durante la ceremonia, la joven anticipó que su madre llegaría “en solo unas horas”, lo que elevó la emoción de los presentes: “Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo”, afirmó.

Actividades oficiales y la reacción de la diáspora

Ya instalada en Noruega, Machado inició este jueves su agenda institucional: visitó el Parlamento, se reunió con el primer ministro Jonas Gahr Store y participó de una conferencia de prensa. Su presencia despertó un fuerte eco en la diáspora venezolana, que se congregó nuevamente por la noche en las inmediaciones del Grand Hotel y en las escalinatas del Parlamento con antorchas, banderas y cánticos. “¡Libertad, libertad, libertad!”, corearon cientos de personas que siguieron minuto a minuto cada actualización sobre su llegada.

María Corina Machado antes de saltar las vallas ODD ANDERSEN - AFP

Su salida del país, la obtención del Nobel y su irrupción en Oslo se convirtieron en un punto de inflexión para la oposición venezolana, que considera este episodio como una muestra de fortaleza y una señal hacia el régimen de Nicolás Maduro en un momento decisivo para el futuro político del país.