Milca Velásquez es una enfermera argentina que vive en Bélgica, donde tiene un comercio que debió cerrar por un mes debido a la pandemia. En diálogo con Intratables, la profesional explicó que se fue a vivir a Europa en 2001, reclamó por mejoras salariales para los enfermeros y apuntó contra el gobierno nacional: "Recomiendan un montón de boludeces".

"Como somos argentinos, nos hacemos como podemos, pero Europa está bastante mal", empezó relatando, y detalló la cantidad de dinero que les dio el Estado ante las dificultades económicas que atraviesan las familias por el coronavirus. "Acá se pagan muchos impuestos, pero cuando hay problemas el Estado rinde", dijo entonces. Fabián Doman acotó: "Acá también", mientras que ella soltó: "Ahí se roba, acá no".

En ese momento, el conductor quiso saber cómo es el clima en la región dado que, entre otras cuestiones, entran en toque de queda, y Velásquez aclaró: "Sí, pero ustedes ven el toque de queda como si estuviéramos hablando de montoneros y militares. Yo, como enfermera, por un lado estoy contenta con el régimen rígido que están tomando; pero, por otro lado, como restaurante, no estoy tan contenta".

Según contó se siente dividida entre la problemática sanitaria y la económica. "El corazón me dice: 'Llorá porque sos enfermera y se te viene todo el caos', y no quiero más eso; pero hoy estoy muy sensible porque se me vino todo el restaurante abajo", dijo, entonces, con la voz entrecortada por la angustia.

La enfermera enumeró algunas de las medidas: de lunes a viernes podrán trabajar con el servicio de delivery hasta las 22; de 00 a 5 no pueden transitar; el teletrabajo es obligatorio; solo le podés dar un beso a una persona, aparte de tu familia; y en las casas solo pueden reunirse máximo 4 personas.

Entonces, Doman consultó: "Te va a sorprender la pregunta, ¿está recomendado el uso o no uso de la aspiradora y de la escoba? Porque el Gobierno recomendó el no uso de la escoba y de la aspiradora". En medio de las risas del panel por la polémica, Velásquez explicó que en Europa es raro escuchar que alguien aún use escobas. "Yo tengo un escobillón porque soy argentina y me quedó eso, pero no se usa eso".

Y el conductor repreguntó: "¿La aspiradora sí se puede usar? ¿Nadie dijo que está contraindicada por el coronavirus?". "Siempre se usó la aspiradora acá", respondió ella sin entender a dónde iba el debate. Entonces, Doman explicó: "Acá en la Argentina, desde ayer (por el miércoles), el Gobierno recomendó el no uso de la aspiradora". Indignada, la enfermera lanzó: "El Gobierno de ustedes recomienda un montón de boludeces".

Ante ese comentario, quienes estaban en el piso comenzaron a reírse y a aplaudir, y ella levantó un cartel que decía: "Enfermería salario digno". "Estoy cansada de ver muertos en enfermerías", reclamó Velásquez, y siguió: "Los que se murieron no se murieron colgados de los árboles, sino que se murieron con enfermeros al lado. Los enfermeros hoy están muriendo, algunos de 30 o 40 años con niños en las casas". En ese sentido, reclamó que se le dé más visibilidad a las protestas de los enfermeros.

