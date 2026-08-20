La inédita medida del alcalde de una ciudad italiana tras ser atropellado por una bicicleta

ROMA.- En una inédita medida, el alcalde de la ciudad italiana de Como, Alejandro Rapinese, anunció que prohibirá la circulación de bicicletas en el casco histórico de la localidad, luego de haber sido atropellado por una de ellas. La iniciativa desató una ola de críticas entre los vecinos y parte del arco político, que tildó la decisión de arbitraria al atribuirla a una cuestión personal.

Según precisaron medios locales, la prohibición impulsada por Rapinese comprederá tanto a bicicletas eléctricas como convencionales, entrará en vigencia a partir de septiembre y afectará alrededor de unas 30 calles que conforman el casco histórico de Como.

A partir de entonces, los ciclistas deberán bajarse de sus bicicletas y caminar por las calles restringidas. La medida, que golpeará también a repartidores, suscitó todo tipo de cuestionamientos e incluso derivó en una petición por parte de un grupo de activistas para lograr que Rapinese de marcha atrás con la iniciativa.

El alcalde de Como prohíbe las bicicletas en el centro de la ciudad tras ser atropellado por "una de estas bestias". MNStudio

En ese sentido, Vincenzo Falanga, presidente de Nova Como, un grupo cívico local que impulsó una protesta en bicicleta apuntó contra el gobierno local al que acusó de “convertir problemas individuales en problemas colectivos”, según publicó The Guardian.

Pero los cuestionamientos se replican entre partidos como Hermanos de Italia, la Liga, Giro Cívico, Forza Italia, y el Demócrata, quienes llegaron a calificar como “una locura” la nueva implementación.

Sin embargo, lejos de dar el brazo a torcer Rapinese ratificó su postura. “Me han acusado de adoptar esta medida porque me atropelló una bicicleta eléctrica; sin duda, es cierto. La gente actúa basándose en sus propias experiencias y yo sé lo que se siente al ser atropellado por una de estas bestias”, expresó el mandatario local en diálogo con la agencia Ansa.

Y tras ello justificó: “En otras ciudades, un niño termina en el hospital y entonces los políticos toman medidas. Aquí, ni siquiera terminé así. Me atropelló una bicicleta, reuní información y de ahí surgió esta medida”.

El accidente de Rapinete ocurrió en junio pasado cuando el alcalde salía del ayuntamiento y una bicicleta lo embistió, si bien al momento se desconoce al culpable. Según se precisó el jefe local se había reunido ese mismo día con parte de su gabinete para discutir una medida para lograr controlar el tráfico en el centro de la ciudad.