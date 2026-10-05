Reacciones de las elecciones en Brasil 2026: mensajes, tuits y declaraciones

El arco político brasileño e internacional reaccionó a los resultados de la elecciones presidenciales en Brasil, luego de que Flavio Bolsonaro se impusiera sobre Lula da Silva pero sin la distancia necesaria como para evitar el balotaje. En la Argentina, funcionarios y legisladores afines a Javier Milei expresaron su apoyo al candidato opositor, mientras que desde el kirchnerismo y la izquierda respaldaron al actual mandatario.

De los líderes mundiales, María Corina Machado celebró la “jornada democrática ejemplar” en Brasil y felicitó a Bolsonaro. “Los latinoamericanos queremos vivir con libertad, democracia, prosperidad y justicia, y Brasil tiene un peso decisivo en el futuro de nuestra región. Muy pronto Venezuela también avanzará en el camino de la libertad y dejaremos atrás, para siempre, el comunismo, la violencia y el crimen”, afirmó.

Corina Machado se expresó sobre el resultado electoral en Brasil

Las repercusiones en la Argentina

Milei fue uno de los primeros mandatarios internacionales en reaccionar a los resultados. El jefe de Estado -que ya había expresado su apoyo a Bolsonaro con posteos en sus redes sociales-, respondió a un video en el que se ve a Tarcísio Gomes de Freitas -que fue reelecto gobernador de São Paulo- celebrando su victoria con la frase célebre del argentino: “Viva la libertad, carajo”. Al respecto, el Presidente sostuvo: “Fenómeno barrial”.

Más tarde, el mandatario libertario felicitó a Bolsonaro, definió a la elección como “histórica” y volvió a tildar a Lula de “comunista”. “La libertad avanza en Brasil, el continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, indicó.

Milei felicitó a Bolsonaro y apuntó contra Lula

La senadora Patricia Bullrich, en tanto, también elogió a Bolsonaro por la elección y subrayó: “Se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica. La Argentina y Brasil tienen una oportunidad histórica para nuestros pueblos: más comercio, más inversiones y más trabajo. Es tiempo de dejar atrás el populismo y avanzar hacia una verdadera integración entre nuestros países”.

Patricia Bullrich dijo que la Argentina y Brasil tienen una "oportunidad histórica" para generar más comercio e inversiones

Luego se sumó a las felicitaciones el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que afirmó: “Es una alegría ver que las ideas de la libertad siguen encontrando cada vez más respaldo en nuestra región. Un paso importante de cara a lo que viene. Mis mejores deseos para el balotaje”.

De la oposición argentina, el diputado Juan Grabois respaldó a Lula a través de sus redes sociales. El exprecandidato a presidente publicó una imagen del mandatario durante su campaña y escribió: “Ganes o pierdas, siempre estamos con vos y la patria grande”.

El mensaje de Juan Grabois en sus redes sociales

En esta línea, Esteban Paulón, del Partido Socialista, remarcó: “Habrá segunda vuelta en Brasil a fines de octubre. Seguramente el resultado final será más ajustado aún y mañana [este lunes] comienza otra campaña. Otra elección. ‘Bora’, Lula, para estas tres intensas semanas, y a ganar”.

En cuanto al sector afín al gobierno de Milei, el diputado Santiago Santurio publicó una imagen junto con Flavio Bolsonaro y destacó: “La derecha avanza en toda la región”. En la misma sintonía se manifestó Alejandro Finocchiario, integrante de la Cámara baja por Pro, quien felicitó al candidato opositor y señaló: “Alerta, alerta, alerta, que caminan las ideas liberales por América Latina”.

Santiago Santurio respaldó a Bolsonaro

Otro que también se sumó para felicitar a Bolsonaro fue Daniel Scioli. “Felicito a mi querido amigo Flavio Bolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática”, escribió el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.

El tuit de Scioli

Las palabras de Lula

“Fue un resultado inesperado”, con esa frase inauguró Lula su conferencia luego de conocerse los resultados. El candidato del PT arrancó hablando con un megáfono pero luego le acercaron un micrófono, y agregó: “No logramos todo lo que queríamos, pero aún así estaba convencido de que íbamos a ganar”.

“La segunda vuelta será determinante para entender la foto del Brasil de hoy. Y mañana mismo comenzaremos una nueva campaña”, sostuvo el actual mandatario.

Lula habló luego de los resultados

“Del otro lado [en alusión a Bolsonaro] tenemos una biografía tenebrosa, con vínculos espurios”, remarcó Lula, y agregó: “Estamos a un paso de alcanzar un país y una economía que puede alcanzar un bienestar social, a través de la educación y la universidad”.

“Además, vamos a fortalecer la industria de Brasil para recuperar ese polo tan importante y que nuestro país se autosuficiente”, vitoreó el candidato del PT de cara a la segunda vuelta electoral. Desde el Partido de los Trabajadores, por su parte, respaldaron a Lula y señalaron: “Vamos para arriba”.

“Eu sou bom de mata mata. O jogo vai começar. Estamos na prorrogação. Segunda-feira vamos conversar e terça- feira a família Bolsonaro que se cuide!” - Lula



VAMOS PRA CIMA! 🚨 — PT Brasil (@ptbrasil) October 5, 2026

Qué dijo Bolsonaro

El hijo del expresidente, por su parte, dijo estar muy contento con los resultados y afirma que Brasil quiere un cambio. El senador habló ante la prensa y un pequeño grupo de seguidores —entre ellos, algunos con las camisetas verde y amarilla de Brasil y una mujer envuelta en la bandera de Israel— frente a su casa en Brasilia.

“Estoy muy contento con el resultado”, declaró Bolsonaro a los periodistas que se agolpaban frente a su residencia. “Brasil quiere un cambio; esa es la lectura de lo que ha sucedido hoy”.

El hijo del expresidente, por su parte, dijo estar muy contento con los resultados y afirmó que Brasil quiere un cambio SERGIO LIMA - AFP

“Estoy muy feliz con la posibilidad real de que Brasil dé una respuesta definitiva eligiendo a un gobierno moderno”, sostuvo el derechista de 45 años en su discurso en Brasilia tras el final del escrutinio.