La influencer Sydney Towle murió a los 26 años tras un diagnóstico de cáncer

La creadora de contenido estadounidense Sydney Towle murió este miércoles a los 26 años a causa de complicaciones derivadas de un cáncer metastásico de conducto biliar. La noticia fue informada a través de sus redes sociales, días después de que su familia confirmara su ingreso a cuidados paliativos.

Sus allegados informaron su fallecimiento mediante la propia cuenta de la influencer, donde le dedicaron un emotivo mensaje: “Descansa en paz, Sydney Elizabeth Towle. 15 de noviembre de 1999 - 5 de agosto de 2026. Un rayo de luz infinito. Una hija, hermana y amiga para tantos”.

Nacida el 15 de noviembre de 1999, Towle era hija de Elizabeth Morrow y Philip Towle, quien falleció en 2016. Se graduó en la Universidad de Dartmouth en 2022, donde estudió Gobierno y Estudios Ambientales. En 2023, mientras vivía en la ciudad de Los Ángeles y trabajaba en una empresa de marketing de forma remota, consultó en una guardia médica por un dolor abdominal.

Su familia usó la cuenta oficial de la influencer para comunicar la noticia - @sydneytowle

Los distintos estudios posteriores confirmaron el diagnóstico de colangiocarcinoma, un tipo de tumor poco frecuente. A partir de la detección de la enfermedad, la joven comenzó a publicar material audiovisual en la red social TikTok, donde alcanzó un millón de seguidores.

En su cuenta compartía aspectos de la vida cotidiana, el tratamiento médico, viajes y reflexiones sobre la salud en adultos jóvenes. Durante el proceso terapéutico pasó por intervenciones quirúrgicas para extraer la vesícula biliar y parte de su hígado, además de realizar ciclos de quimioterapia.

“Sydney tenía una clara noción de cómo compartir su vida podía ayudar a otros, y usó eso para promover la comprensión sobre los jóvenes adultos que enfrentan el cáncer”, declaró durante una entrevista Melinda Bachini, directora de pacientes de la Fundación de Colangiocarcinoma, según citó el medio estadounidense The New York Times.

Towle fue compartiendo su tratamiento en las redes sociales

En el segundo semestre de 2024, tras una reaparición de la enfermedad en el hígado, Towle se mudó a Nueva York para continuar su tratamiento en el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering.

Durante ese período, grupos de usuarios en foros de la plataforma Reddit cuestionaron públicamente la veracidad de su diagnóstico, enviaron mensajes a sus prestadores médicos y contactaron a las marcas comerciales con las que trabajaba.

La joven no cambió su comportamiento en redes, aunque respondió públicamente al ser consultada por el medio citado, donde dio su testimonio sobre lo que sentía ante esos ataques. Ahí también declaró: “Lamento que estén tan enojados porque vivir con cáncer pueda verse diferente de lo que ellos creen que debería”.