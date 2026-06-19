La iniciativa sobre la guerra en Ucrania que expone las divisiones de Europa
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ya entabló conversaciones directas con Moscú; Macron y Merz resisten esa decisión
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BRUSELAS.- Los europeos están divididos respecto de Rusia y la guerra con Ucrania, y una iniciativa diplomática del presidente del Consejo Europeo, António Costa, para entablar conversaciones con el Kremlin lo acaba de poner de manifiesto.
“Necesitábamos establecer de inmediato este contacto directo”, afirmó Costa, al aclarar que Bruselas no buscaría mediar en las negociaciones, sino abrir canales de comunicación.
The EU continues to support Ukraine militarily, economically and through diplomatic efforts - which means that we need a direct diplomatic channel with Russia.— António Costa (@eucopresident) June 19, 2026
The time to negotiate is not there yet. But we need to establish a direct contact to be able to listen and convey our… pic.twitter.com/Y2sKUWmeSs
“No podemos depender únicamente de otros para interpretar los mensajes rusos y debemos poder transmitir directamente a Rusia nuestros propios mensajes”, añadió.
Como presidente del Consejo Europeo, Costa preside las cumbres de jefes de Estado o de Gobierno, y es el encargado de impulsar las prioridades políticas generales de la Unión Europea y fomentar el consenso entre los países miembro.
Por su parte la presidenta de la Comisión Europea -el brazo ejecutivo de la UE-, Ursula von der Leyen, dijo que respaldaba el enfoque de Costa porque “todo nuestro continente está en riesgo, y por eso Europa debe ser uno de los arquitectos de una paz justa y duradera”.
We had a productive European Council.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 19, 2026
We congratulated Ukraine on opening the first cluster.
Our goal is to open more clusters before the summer. https://t.co/kuysiuS0LG
Hasta ahora, la estrategia de la UE fue tratar de aislar a Rusia diplomática y económicamente desde su invasión de Ucrania en 2022. Pero recientemente los líderes europeos comenzaron a debatir la posibilidad de mantener conversaciones directas con Moscú sobre la guerra y cuestiones de seguridad más amplias.
Sin embargo, la iniciativa de Costa suscitó críticas por parte de algunos líderes en la cumbre de dos días celebrada en Bruselas, quienes afirmaron que no se había coordinado con ellos y que la UE debería centrarse en ejercer más presión sobre Rusia, según personas familiarizadas con las discusiones a puerta cerrada, que tuvieron lugar a última hora del jueves.
El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, no se mostraron entusiastas con la medida, mientras que los países nórdicos y bálticos fueron los que expresaron más preocupación con la iniciativa, según las fuentes, que hablaron el viernes bajo condición de anonimato.
Varios líderes señalaron además que no había indicios de que el presidente ruso, Vladimir Putin, estuviera dispuesto a entablar conversaciones serias, por lo que los debates sobre quién debería participar en ellas por parte europea eran prematuros.
“Los canales diplomáticos con Rusia no sirven de nada si el Kremlin no quiere hacer diplomacia”, dijo el primer ministro letón, Andris Kulbergs, al llegar el viernes a la segunda jornada de la cumbre. Un diplomático de un importante país europeo señaló que Costa no tenía mandato para entablar contactos. “Sus conversaciones no se coordinaron con los Estados miembros”, afirmó el diplomático.
Según algunas fuentes, los altos diplomáticos de la UE se enteraron de la iniciativa de Costa —de la que informó por primera vez Bloomberg— a través de los medios de comunicación y no por su oficina.
Otro diplomático de la UE señaló que Merz y Macron habían argumentado que cualquier negociación de paz se centraría principalmente en las capacidades militares y las garantías de seguridad para Ucrania, lo cual sería competencia de cada país europeo en particular, y no de la UE.
Sin embargo, algunos países expresaron su apoyo a la iniciativa de Costa. “En nuestra opinión, abrir un canal de comunicación no es un error”, declaró el viernes el primer ministro irlandés, Micheal Martin.
Un funcionario de la UE señaló que varios líderes habían indicado que Costa es “el representante natural de los intereses de la UE”.
Hasta ahora, Estados Unidos ha liderado los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, dejando a la UE en gran medida al margen, a pesar de que tanto Kiev como Bruselas hayan señalado que debería desempeñar un papel.
Merz, Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, también han estado debatiendo sobre la guerra y las relaciones con Rusia en el denominado formato E3, lo que ha molestado a otros líderes, como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al no haber sido incluidos.
El primer ministro holandés, Rob Jetten, afirmó que Europa tendría que prepararse cuidadosamente para cualquier futura ronda de negociaciones antes de decidir quién debería representar al continente.
“Nosotros, como (Europa), tendremos que plantearnos: ¿qué está en juego, en última instancia, si acabamos sentándonos a esa mesa de negociaciones? Todavía es demasiado pronto para determinar quién podría ser ese negociador europeo”, declaró a los periodistas durante la cumbre.
Agencias Reuters y AP
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