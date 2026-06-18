Ucrania lanzó el mayor ataque con drones sobre Moscú en años: incendios, heridos y aeropuertos evacuados

MOSCÚ.– Ucrania lanzó este jueves el mayor ataque con drones contra la capital rusa en al menos dos años, en una ofensiva que provocó incendios, daños en infraestructura estratégica y la paralización temporal de los principales aeropuertos de Moscú, en un nuevo episodio de escalada en la guerra que ya supera los cuatro años.

Según informaron autoridades rusas, decenas de drones impactaron distintos puntos de la capital y sus alrededores, incluida una de las principales refinerías de petróleo de la ciudad, ubicada a unos 15 kilómetros del Kremlin. El ataque dejó al menos 17 heridos, además de daños en edificios residenciales y un centro comercial, donde se registraron incendios tras la caída de restos de aeronaves no tripuladas.

Un dron ucraniano impacta en una refinería rusa

Columnas de humo negro se elevaron sobre Moscú durante varias horas, mientras los servicios de emergencia trabajaban para contener los focos de incendio. Videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de pánico entre residentes, con evacuaciones en edificios afectados y testimonios de explosiones durante la madrugada.

El alcalde de Moscú, Serguei Sobianin, confirmó que varios drones alcanzaron la refinería, aunque no precisó el alcance de los daños. La instalación es una de las más importantes del país y produce más de un tercio del combustible de la región capitalina, lo que subraya el impacto potencial del ataque sobre la logística energética rusa.

Imágenes de la explosión en Moscú

La ofensiva obligó a suspender temporalmente las operaciones en los principales aeropuertos de Moscú, incluido Sheremétievo, el más transitado del país, donde los pasajeros fueron evacuados a “lugares seguros”. Cientos de vuelos sufrieron demoras o cancelaciones antes de que las terminales reanudaran sus actividades horas más tarde.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus sistemas de defensa aérea interceptaron más de 500 drones en todo el país durante la noche, de los cuales cerca de 200 se dirigían hacia Moscú. Aun así, varios lograron atravesar el escudo defensivo y alcanzar sus objetivos.

Impactante explosión en la refinería de Kapotnya en Moscú

“Si arde Ucrania, Moscú también arderá”

Desde Kiev, el presidente ucraniano, Volodmir Zelensky, justificó la ofensiva como una respuesta directa a los recientes bombardeos rusos sobre ciudades ucranianas, incluidos ataques contra sitios históricos en Kiev. “No queremos esta guerra, nunca la quisimos. Pero si Ucrania arde, Moscú también arderá”, afirmó en un mensaje dirigido a periodistas.

Zelensky enmarcó estas operaciones como “sanciones de largo alcance”, en referencia a la estrategia de atacar infraestructura energética rusa para debilitar su capacidad de financiar la guerra y trasladar el costo del conflicto a la población. “Lo importante es que los ciudadanos rusos empiecen a sentir que esta guerra tiene consecuencias”, sostuvo.

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, reforzó la postura de Kiev al señalar en la red social X que el impacto de los ataques ya se percibe entre la población rusa. “Una de las preguntas más populares que hicieron los moscovitas esta mañana es ‘¿Qué está pasando?’”, escribió, antes de responsabilizar directamente al Kremlin. “Su país inició una guerra de agresión contra el nuestro. Durante años ha estado matando a nuestra gente”, indicó.

One of the most popular questions asked by Muscovites this morning is “What is going on?”



I can answer. Your country started a war of aggression against ours. For years, it has been killing our people.



Now that you know what’s going on, ask Putin when he is planning to end it. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 18, 2026

En ese sentido, instó a los ciudadanos rusos a interpelar a su propio liderazgo y añadió: “Ahora que saben qué está pasando, pregúntenle a Putin cuándo planea terminarla”.

Más tarde retrucó el comentario irónico de la mañana y afirmó: “En Moscú, todo marcha según lo previsto. Aunque no según los planes de Rusia”.

In Moscow, everything is going according to plan.



Not Russia’s plan, though. https://t.co/xvvbh7NCW1 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 18, 2026

El ataque se produjo en un momento simbólicamente sensible para el Kremlin. El presidente ruso, Vladímir Putin, se encontraba en la ciudad de Kazán participando en una cumbre con líderes del sudeste asiático y no hizo referencia a los bombardeos durante su discurso oficial, en el que buscó proyectar estabilidad y continuidad en medio del conflicto.

Se trata además del segundo ataque de gran escala lanzado por Ucrania durante un evento internacional en Rusia en lo que va del mes, tras una ofensiva previa sobre San Petersburgo coincidente con un foro económico. Analistas interpretan estos movimientos como intentos de Kiev de maximizar el impacto político y mediático de sus operaciones.

Escalada y estancamiento diplomático

Por su parte, Rusia intensificó sus propios ataques sobre territorio ucraniano. Según la fuerza aérea de Kiev, Moscú lanzó más de 200 drones y varios misiles balísticos entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. En ciudades como Dnipro y Summy se reportaron muertos y heridos, mientras que en la capital ucraniana la población debió refugiarse ante nuevas alertas aéreas.

La escalada ocurre en un contexto de estancamiento diplomático. Los intentos de negociación impulsados por Estados Unidos no lograron avances significativos, mientras Ucrania insiste en la necesidad de aumentar la presión internacional sobre Rusia. En ese marco, Zelensky mantuvo contactos con líderes occidentales durante la cumbre del G7 y tenía previsto reunirse con autoridades de la OTAN y la Unión Europea en Bruselas para discutir nuevas medidas de apoyo militar y defensivo.

Zelensky estuvo en Francia con los líderes del G7 en busca de apoyo para la guerra LUDOVIC MARIN - AFP

Entre las iniciativas en discusión figura la posible creación de un sistema continental de defensa contra misiles balísticos, una de las principales amenazas en el actual escenario bélico. Funcionarios ucranianos también reclaman mayores sanciones sobre los sectores energético y de defensa rusos.

El conflicto continúa mostrando signos de prolongación, con ambos bandos incrementando la sofisticación de sus ataques, especialmente mediante el uso de drones de largo alcance.

Agencias AP, AFP y ANSA