La irónica reacción de Navi Pillay al enterarse de que ganó el Premio Nobel de la Paz

OSLO (AFP).- “Si aplauden un poco más fuerte, quizás comparta el premio con [Donald] Trump”, bromeó Navanethem “Navi” Pillay este viernes tras enterarse, en medio de las ovaciones, de que había ganado el premio Nobel de la Paz.

Esta reacción fue captada por la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en Núremberg -Alemania- y publicada en la red social X.

Amazing moment.



Navi Pillay has received the Nobel Peace Prize ! https://t.co/HL3r1PJzLO



We are at the Nuremberg Court; I cannot think of a stronger symbol for her Nobel prize.



We are all so thrilled!



This is her first reactions upon hearing the news: pic.twitter.com/Crbj6XdiyQ — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) October 9, 2026

El año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que él se merecía ganar el premio Nobel de la Paz. Este le fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien después de recibirlo le entregó su medalla de oro al mandatario estadounidense, al considerar que él la merecía, sin recibir, sin embargo, su apoyo político a cambio.

Pese a su insistencia las aspiraciones de Trump al Premio Nobel de la Paz parecían haber quedado en suspenso. La guerra continúa latente en Irán, los estadounidenses sufren los altos precios de la nafta y el presidente dedica mucho menos tiempo que antes a recibir a líderes extranjeros en el Despacho Oval. En este marco el republicano dejó de hablar en gran medida del premio, aunque no por completo.

La trayectoria de Pillay

Abogada de origen indio en la Sudáfrica del apartheid que llegó a ser jueza y alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (2008-2014), domina el arte de los casos difíciles. Su carrera la llevó desde los tribunales sudafricanos, donde defendió a activistas como Nelson Mandela y consiguió derechos fundamentales para los presos políticos, hasta el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pasando por la Corte Penal Internacional (CPI).

Pillay presidió la comisión encargada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de investigar las violaciones de los derechos humanos en los territorios palestinos y en Israel. De hecho en 2024 la CPI emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en la Franja Gaza, y contra varios miembros del movimiento islamista palestino Hamas ya fallecidos.

Washington considera que la CPI es una institución “politizada”, y en la pasada Asamblea General de la ONU, en septiembre, Trump pidió a todos los países miembros “retirarse oficial e inmediatamente”.

En las redes sociales hay llamados pidiendo a Estados Unidos que la sancione, como hizo Washington con una relatora de la ONU, con jueces de la CPI y con oenegés palestinas.

En la actualidad Navi Pillay es magistrada de la Corte Internacional de Justicia en el caso en el que se acusa a Myanmar de genocidio.

El presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, afirmó al anunciar el premio que se observa actualmente un giro hacia un poder que se ejerce “en detrimento de los marcos legales y el respeto global al derecho y la justicia”.