La Justicia española decidirá hoy sobre los restos de Franco

La familia del dictador se opone al gobierno, que busca trasladarlo a otra sepultura

Silvia Pisani SEGUIR Comentar 24 de septiembre de 2019

MADRID.- Los 40 años de franquismo no son un tema que apasione a la sociedad española. Pero hoy posiblemente tenga que enfrentarlo cuando el Tribunal Supremo dictamine, en fallo ya definitivo, si el fallecido dictador es exhumado o no del Valle de los Caídos.

"No me cabe duda de que ese monumento está concebido como un panteón en homenaje a Francisco Franco", dijo a LA NACION el escritor Ignacio del Valle, autor de varias novelas que indagan en la historia de la Guerra Civil. "Pero esa etapa de la historia no es un debate instalado en la sociedad ni tampoco la remoción de los restos de Franco aparece como una prioridad", opinó.

Prioridad o no, lo cierto es que hoy posiblemente la sociedad española enfrente su historia reciente cuando el Tribunal Supremo dictamine si los restos del otrora "hombre fuerte" de España deben ser removidos o no de la que ha sido su monumental sepultura durante casi medio siglo.

Se espera que hoy seis magistrados pongan fin a la pelea legal de la familia del dictador contra el gobierno de Pedro Sánchez, quien, por decreto, dispuso la exhumación. Quince meses lleva la puja tribunalicia por la que los descendientes del llamado "caudillo por la Gracia de Dios" paralizaron una y otra vez la disposición del gobierno socialista.

"Creo que el fallo será en nuestro favor", sostuvieron en la Fundación Francisco Franco, una entidad destinada a "honrar y preservar" la memoria del general que asumió el poder por obra de un golpe de Estado y se afianzó en el gobierno durante cuatro décadas hasta su muerte, en noviembre de 1975.

Desde el gobierno "en funciones" del socialista Sánchez esperan exactamente lo contrario. Esto es: exhumarlo de su sepulcro honorífico y trasladarlo a otro, privado y discreto.

La resolución de los magistrados será definitiva y lo previsible es que la hagan pública. Aunque también podrían optar por postergarla para las próximas horas.

La familia Franco pretende que el otrora "generalísimo" permanezca donde está, en una sepultura de honor, bajo la enorme cúpula del Valle de los Caídos, en las afueras de Madrid.

Por el contrario, desde que llegó al poder, en junio del año último, y por vía de una "moción de censura", Sánchez viene anunciando el traslado de los restos a otra sepultura, la que elija su familia bajo un marco de discreción y lejos de los honores públicos que implican su permanencia en la monumental edificación donde descansan.

Así como no hay criterio unánime entre el gobierno y la familia Franco sobre la anunciada exhumación, tampoco lo hay sobre el eventual destino de los restos. Se espera que el tribunal se expida también al respecto.

¿Cómo podría reaccionar la sociedad española ante una eventual exhumación de quien se hizo llamar su "caudillo"... Muchos apuestan por un clima de poco menos que indiferencia.

Por el contrario, la Asociación por la Memoria Histórica, que lidera el español descendiente de argentinos Emilio Silva, sostiene que ya se llevan "demasiados años" esperando el gesto de reivindicación hacia una parte de la población, perseguida durante el franquismo.