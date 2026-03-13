Día 14 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra este viernes 13 de marzo en su decimocuarto día de guerra, en medio de fuertes declaraciones cruzadas y nuevos ataques.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Israel lanzó nuevos ataques contra Teherán y Beirut

La guerra está alcanzando el corazón de Beirut, una ciudad partida, rota, asustada, en shock

Donald Trump afirmó que su guerra contra Irán avanza muy rápido. “Está yendo muy bien, nuestras fuerzas armadas son insuperables”, dijo en la Casa Blanca.

“Está yendo muy bien, nuestras fuerzas armadas son insuperables”, dijo en la Casa Blanca. Un avión de reabastecimiento estadounidense fue derribado en Irak. Estados Unidos dijo que ni el fuego hostil ni el amigo fueron los responsables.

En su primera declaración pública desde que fue nombrado, el líder supremo de Irán aseguró que va a “seguir luchando”. Prometió venganza y aseguró que no dejará pasar ningún buque en el estrecho mientras sigan los ataques de Estados Unidos e Irán.

Trump dijo que la selección nacional de fútbol iraní era “bienvenida” a participar en el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, pero luego expresó: “Realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”

Trump aseguró que EE.UU. está ganando la guerra en Medio Oriente Hussein Malla� - AP�

Otros hechos de importancia

Irán atacó barcos petroleros en el estrecho de Ormuz y en el sur de Irak, y apuntó contra el aeropuerto de Dubái. Los ataques en el golfo pérsico provocaron una víctima fatal, al menos 38 personas debieron ser evacuadas y las autoridades buscan a desaparecidos.

Trump aseguró que EE.UU. está ganando la guerra en Medio Oriente: “[Irán] Está prácticamente al final del camino. No tienen fuerza aérea... No tienen sistemas de control”.

aseguró que EE.UU. está ganando la guerra en Medio Oriente: “[Irán] Está prácticamente al final del camino. No tienen fuerza aérea... No tienen sistemas de control”. Pese al retroceso que había mostrado el precio del barril de petróleo tras el anuncio de la liberación de reservas por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), los recientes ataques a buques y puertos en el golfo Pérsico provocaron un nuevo aumento en el petróleo: el barril Brent superó los US$100.

(AIE), los recientes ataques a buques y puertos en el golfo Pérsico provocaron un nuevo aumento en el petróleo: el barril superó los El presidente francés, Emmanuel Macron , habló con los líderes de Líbano y Siria: “Me complace que Francia contribuya y participe en estas conversaciones en pie de igualdad”.

, habló con los líderes de Líbano y Siria: “Me complace que Francia contribuya y participe en estas conversaciones en pie de igualdad”. El FBI advirtió sobre posibles ataques iraníes contra la Costa Oeste de EE.UU. en represalia.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Estados Unidos e Israel afirman que sus constantes ataques aéreos conjuntos han reducido significativamente la capacidad militar de Irán GETTY IMAGES

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. La escalada abre un nuevo y peligroso capítulo en la confrontación entre Washington y la República Islámica, con temores crecientes de una guerra regional de mayor alcance.

de mayor alcance. En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. La muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, dejó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.

Mujeres sostienen carteles del líder asesinado, el ayaotllah Ali Khamenei, durante la oración del mediodía del viernes en el recinto de la mezquita de Mosalla en Teheran -� - AFP�