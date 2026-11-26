OSLO (Reuters).- La aerolínea noruega de bajo costo Norse Atlantic suspendió sus vuelos este jueves y tiene intención de declararse en quiebra si no ‌consigue con urgencia una solución de financiación ‌a ⁠corto plazo, con lo que se convierte en la más reciente víctima de las turbulencias que sacuden al sector aeronáutico por la guerra en Irán.

La industria mundial de la aviación sufre su peor crisis desde la pandemia ​del Covid-19, ya ⁠que el ⁠conflicto, que comenzó a finales de febrero, alteró las operaciones, elevó los precios del combustible y disparó los ​costos de las aerolíneas.

Norse Atlantic, una compañía de bajo costo y largo rango, había advertido el miércoles de que su ‌situación financiera era “crítica” y de que necesitaba nueva financiación para cubrir ​sus necesidades de liquidez y sus operaciones a corto plazo, ​un anuncio que provocó un desplome del 85% de sus acciones.

“Si no se consigue con urgencia una solución de financiación a corto plazo, el consejo de administración tiene intención de solicitar la declaración de quiebra”, dijo Norse en un comunicado este jueves.

En noviembre de 2023 Norse aterrizó el primer Boeing 787 Dreamliner en la Antártida ERIK MOEN/NORSE ATLANTIC AIRWAYS

La aerolínea ya trasladó todos sus aviones a sus bases en Noruega, Suecia y Reino Unido, dijo su director ejecutivo, Eivind Roald, al diario económico noruego Finansavisen.

Si bien en la apertura de los mercados europeos este jueves las acciones de la aerolínea subían un 37%, esta evolución reflejaba la volatilidad del mercado y las bruscas oscilaciones de los precios tras su inclusión en la lista de recuperación de ⁠la Bolsa de Oslo, destinada a empresas que se enfrentan a una situación de incertidumbre financiera. Norse perdió casi el 99% de su valor de mercado ‌solo este año.

Norse Norse

La línea aérea sigue evaluando opciones para conseguir financiación a corto plazo y mantiene conversaciones con inversionistas sobre una posible adquisición de la compañía que incluiría una solución de financiación, dijo la aerolínea. “No hay garantías de que se encuentre una solución viable”, añadió.

Combustible

Los precios del combustible de aviación en Europa se duplicaron con creces en marzo tras las interrupciones del suministro vinculadas a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y se mantuvieron volátiles y en niveles elevados a lo largo del año, lo que perjudica a las ‌aerolíneas.

El combustible suele representar alrededor de una quinta parte de los costos de las aerolíneas.

Norse inició en julio un proceso formal para ⁠una posible venta o fusión y en octubre dijo que había firmado un acuerdo de arrendamiento de aeronaves con tripulación, ‌mantenimiento y seguro por el que Pakistan International Airlines (PIA) alquilaría dos aviones. Sin embargo, PIA dijo el miércoles que ⁠Norse Atlantic había suspendido abruptamente el acuerdo, lo que la obligó a cancelar dos vuelos.

Fundada en 2021 por el empresario Bjorn Tore Larsen después de que Norwegian Air abandonara las operaciones de largo radio durante la pandemia, Norse buscaba reactivar los vuelos transatlánticos de bajo costo con 12 Boeing 787 Dreamliner ‌y numerosos extrabajadores de Norwegian.

Air Baltic también sufre una fuerte crisis

Pero, al operar exclusivamente vuelos ​de largo radio, Norse Atlantic carecía de un servicio de conexiones regionales que alimentara sus rutas, algo que, según advirtieron desde un principio los analistas del sector, podía dificultar los esfuerzos de la nueva aerolínea para llenar sus vuelos transatlánticos.

La compañía se diversificó posteriormente hacia los servicios de vuelos chárter y arrendamiento de aeronaves, ante sus dificultades para generar beneficios únicamente con los vuelos regulares. En 2023, la línea aérea fue protagonista al aterrizar el primer Boeing 787 en suelo antártico.

Norse no ⁠es la única aerolínea que atraviesa dificultades financieras. La compañía letona Air Baltic anunció que se acogía al procedimiento de quiebra y emprendía una reestructuración mientras buscaba asegurar nueva financiación.