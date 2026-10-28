La madre de Flavio Bolsonaro habló sobre la fuga de su hijo a Estados Unidos: “Mi corazón sangra”

Rogéria Bolsonaro, exesposa de Jair y madre de Flavio, se expresó sobre la reciente huida de su hijo hacia Estados Unidos y aseguró que el excandidato presidencial de Brasil se vio obligado a dejar su patria por causa de “persecuciones injustas, infundadas y arbitrarias”.

“Estoy muy triste. Mi corazón sangra (gracias a Dios que es un corazón fuerte) porque otro hijo más se vio obligado a dejar su amada Patria por causa de persecuciones injustas, infundadas y arbitrarias”, manifestó a través de una publicación en la red social X.

El mensaje de Rogéria Bolsonaro

La mujer, quien también participó de las últimas elecciones como candidata a diputada, manifestó que ahora serán “cuatro nietos” de los cuales estará privada de acompañar, en alusión a los hijos de Flavio y a los de Eduardo -su tercer hijo con Jair-, quien permanece en EE.UU. desde inicios de 2025.

“Ahora son 4 nietos de los que estaré privada de acompañar de cerca su crecimiento, de celebrar juntos sus victorias y logros y de consolar en las horas difíciles. No podré estar cerca cuando tengan fiebre, para poner la mano en sus frentes y verificar si está alta o no”, lametó Rogéria.

El mensaje de la madre de Flavio Bolsonaro tras la huida de su hijo a Estados Unidos Captura

Y agregó: “Pero nuestro Dios sabe lo que hace y yo confío totalmente en Él. Sé que Él me dará fuerzas para soportar todo esto. Tendría mucho más que hablar sobre todo lo que está pasando con mi familia, pero no cabría aquí en este espacio”.

A su vez, aseguró que sus hijos son su vida y que si bien la distancia ahora los separa, el amor los une. “Y ahora separada de uno más, solo me queda decir un hasta pronto Flavio, mi hijo querido”, cerró.

El mensaje de Rogéria tiene lugar tras confirmarse la llegada de Flavio a Estados Unidos. El senador salió de su país el martes por la noche e ingresó a Argentina a las 22.50 por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, según informó Migraciones a través de un comunicado.

Rogéria, junto a los tres hijos que tuvo con Jair Bolsonaro: Carlos, Eduardo y Flavio (de derecha a izquierda) Redes

Bolsonaro estuvo acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijos, Carolina y Luiza. Según el escrito, ingresaron con “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”.

A las 23.30 partieron en vuelo privado hacia la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, para luego despegar finalmente hacia Miami, en Estados Unidos.

“El Gobierno de Milei es el gobierno con más huevos de la historia. Flavio Bolsonaro está a salvo de las garras del comunismo que quieren meter presos a todos los opositores, y ahora va a poder seguir la lucha desde Estados Unidos en vez desde una celda en Brasilia como su padre”, publicó en las últimas horas Juan Pablo Carreira, conocido en las redes como Juan Doe, director de Comunicación Digital de la Presidencia.