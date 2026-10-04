La mayoría del PSOE y del gobierno español empujan a Sánchez a adelantar las elecciones

MADRID.– La mayoría del PSOE y de los ministros socialistas cree que Pedro Sánchez debería adelantar las elecciones generales y convocarlas para el 29 de noviembre, la primera fecha posible. Tras la derrota parlamentaria de esta semana, dirigentes del partido y miembros del Gobierno trasladaron al presidente que ven en este momento una oportunidad electoral difícil de repetir.

Sánchez inició una ronda de consultas internas el jueves por la tarde, cuando su núcleo más cercano supo que el partido catalán Junts no respaldaría los decretos sobre vivienda impulsados por el Ejecutivo. Las conversaciones se intensificaron el viernes y continuaron el sábado. El jefe del Gobierno escucha a dirigentes y ministros sin revelar cuál es su posición.

Pedro Sánchez durante su participación en la sesión legislativa sobre los decretos por la crisis de vivienda Eduardo Parra - EUROPA PRESS DPA

En el PSOE, sin embargo, la expectativa es clara. Buena parte de los consultados cree que Sánchez podría anunciar la convocatoria el lunes. El 29 de noviembre ya aparece como la fecha de referencia.

El detonante fue el rechazo de PP, Vox y Junts al llamado decreto Maricarmen, que incluía medidas de protección frente a los desalojos. La votación, seguida por manifestaciones masivas en distintas ciudades españolas, alteró el clima político y reforzó la idea de que la legislatura entró en una fase de agotamiento.

“No sé qué escenario puede ser mejor que el de ahora. Y es que además el relato para continuar es imposible cuando te tumban algo tan urgente como un decreto de vivienda”, resumió un ministro.

Un secretario general autonómico sostuvo: “Hace dos semanas estábamos muertos, atrapados en la crisis de Ceuta, y ahora tenemos una oportunidad. Era la sacudida que necesitábamos para resurgir”.

Una legislatura cada vez más difícil

La principal razón que empuja al PSOE hacia las urnas es la pérdida de confianza en Junts. En el Gobierno consideran muy difícil retomar la negociación de los Presupuestos o avanzar con una reforma de la financiación si el partido independentista catalán ya rechazó una medida que había negociado durante meses con el Ejecutivo.

Según fuentes gubernamentales citadas por El País, Junts incorporó incluso algunas de sus propuestas al decreto antes del Consejo de Ministros. Pese a esas concesiones, el partido cambió su posición y votó en contra. Para varios dirigentes socialistas, ese episodio dejó al Ejecutivo sin una mayoría parlamentaria confiable.

Pedro Sánchez LUDOVIC MARIN - AFP

“Acabamos de perder dos votaciones que son la constatación de que la legislatura no tiene más recorrido”, señaló un miembro de la cúpula del PSOE.

El entusiasmo electoral, de todos modos, convive con riesgos importantes. Algunos dirigentes advierten que la derecha también está movilizada, que quedan 54 días hasta una eventual votación y que la indignación que hoy beneficia al oficialismo podría perder fuerza. Además, el espacio a la izquierda del PSOE llega dividido.

En Ferraz observan que una elección inmediata obligaría al PSOE a absorber buena parte del voto de su izquierda para compensar el empuje de PP y Vox. Gabriel Rufián, portavoz de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), resumió después del pleno del viernes que no hay “nada votable a la izquierda del PSOE”.

Por eso, una minoría dentro del oficialismo propone ganar tiempo: aprobar nuevos decretos, terminar el año con medidas como una nueva subida de las pensiones o del salario mínimo y buscar una movilización mayor antes de llamar a las urnas.

Aun así, la posición dominante dentro del PSOE apunta a una convocatoria rápida. “Es que no vamos a tener otra oportunidad mejor”, afirmó un responsable regional. Para ese sector, el conflicto por los desalojos cambió el marco del debate público y desplazó otros asuntos que golpeaban al Gobierno.

Ceuta, otro frente abierto

Uno de esos asuntos es precisamente la crisis migratoria en Ceuta, que había ocupado el centro de la agenda política semanas atrás. Este domingo, la policía desalojó un campamento instalado en la playa del Trampolín, donde unas 3000 personas permanecían desde la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.

Así fue el operativo de desalojo en Ceuta Fabian Suspensivo - ZUMA Press Wire DPA

En el operativo participaron unos 350 agentes de la Policía Nacional, con apoyo militar. Los migrantes fueron trasladados a un centro de atención de extranjeros para su identificación y luego a alojamientos temporales, donde se tramitarán sus expedientes o se evaluará su eventual devolución a Marruecos.

Más de 72.000 personas cruzaron la frontera hacia Ceuta a finales de julio. La mayoría regresó después, pero al menos 10.000 permanecen en el enclave español, según las autoridades. La llegada masiva desbordó recursos, aumentó la tensión con vecinos y dejó más de un centenar de muertos, principalmente en el mar.

El desalojo se produjo además a pocos días de la visita de los reyes Felipe VI y Letizia, prevista para el 13 de octubre. Será la primera visita del monarca a Ceuta desde que asumió el trono en 2014. La escala real llegará en un momento de tensión con Marruecos, que reclama la soberanía sobre Ceuta y Melilla.

Mientras ese frente sigue abierto, el debate inmediato en Madrid pasa por si Sánchez prolonga una legislatura sin mayorías estables o activa ya el calendario electoral. En el PSOE, la mayoría ya hizo saber cuál es su preferencia. La última palabra sigue en manos del presidente.

Agencias AFP, AP y diario El País