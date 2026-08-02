LA HABANA.- Un nuevo apagón generalizado dejó sin suministro eléctrico durante la noche a siete de las 15 provincias de Cuba , incluida La Habana, tras una falla en la red eléctrica nacional que afectó a unos 4,5 millones de personas, cerca de la mitad de la población de la isla, informaron las autoridades.

La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) señaló en la red social X que el corte se produjo a las 18.07 (hora local) debido a una “falla parcial del Sistema Eléctrico Nacional” causada por averías en la red de transmisión entre las provincias de Pinar del Río y el corredor Cienfuegos-Matanzas.

La interrupción afectó a gran parte del occidente del país, incluida la capital cuba na, mientras técnicos de la compañía trabajaban para restablecer el servicio.

Nota



A las 18:07 ocurrió un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV de Mtzas a Cfgos y de Mtzass a Santa Clara provocando la división del SEN y posteriormente la caída de la zona occidental. Quedaron sin servicio Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas. pic.twitter.com/yQPUjlF2uz — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) August 1, 2026

Cuba atraviesa una profunda crisis energética derivada del deterioro de su infraestructura de generación y transmisión, la escasez de combustible y las dificultades para importar hidrocarburos, en un contexto de una prolongada crisis económica que golpea al país desde hace cinco años.

Los cuba nos no dudan en admitir que están agotados por las constantes interrupciones de la vida cotidiana, más aún en jornadas tórridas como las de las últimas semanas.

“Pasé toda la noche en vela, no pegué un ojo por el calor, los mosquitos”, declaró Natalia Mendoza, de 66 años, mientras regaba las flores de su jardín el domingo por la mañana a 30ºC en La Habana.

“Es muy duro esto”, apuntó, y dijo que pasó toda la noche abanicando a sus tres nietos para que pudieran dormir.

Golpeada por una grave crisis económica durante los últimos cinco años, el país sufre regularmente cortes de energía generalizados o parciales YAMIL LAGE - AFP

El gobierno cuba no atribuye parte de estas dificultades al embargo económico impuesto por Estados Unidos, mientras que especialistas señalan también el envejecimiento de las centrales termoeléctricas y la falta de inversión en el sistema eléctrico.

En las últimas semanas, los cortes de electricidad superaron las 30 horas consecutivas en La Habana y se han prolongado durante varios días en otras provincias del país.

Con el registrado durante la noche, Cuba acumula cinco apagones generalizados desde comienzos de año, tres de ellos ocurridos en julio y en un período inferior a diez días, reflejando el agravamiento de la crisis energética que afecta a la isla.

Las siete plantas termoeléctricas que constituyen la columna vertebral de la red nacional cuba na llevan más de 40 años en funcionamiento y se encuentran en distintos grados de deterioro.

Inversiones privadas

Las relaciones entre Washington y La Habana han sido tensas desde comienzos de año, especialmente desde que fuerzas estadounidenses capturaron al mandatario venezolano Nicolás Maduro en Caracas a principios de enero y lo trasladaron a Estados Unidos para enfrentar cargos federales de narcotráfico.

Maduro había sido durante mucho tiempo un firme aliado del gobierno de Cuba , al que suministró combustible a precios reducidos.

Según el gobierno cuba no, en los últimos siete meses, Washington solo ha permitido la llegada de un tanquero ruso con 100.000 toneladas de crudo, que arribó en marzo y cuyas reservas ya se han agotado.

Los apagones empeoraron desde enero, cuando Washington impuso a Cuba un bloqueo petrolero YAMIL LAGE - AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplica una política de máxima presión sobre la isla y ha amenazado con tomar su control, al considerar que representa una “amenaza extraordinaria” a la seguridad de su país.

Además de su bloqueo petrolero, el gobierno de Trump ha intensificado las sanciones contra empresas estatales cuba nas, lo que llevó a muchas compañías extranjeras a suspender sus operaciones en el país.

Este año, Estados Unidos también acusó al expresidente Raúl Castro, hermano del fallecido líder revolucionario Fidel Castro, por el derribo de dos aviones civiles hace tres décadas.

A finales de junio, el canciller cuba no Bruno Rodríguez afirmó que las conversaciones bilaterales “no muestran progresos”.

La industria farmacéutica es una de las que se abrirá a inversiones privadas en Cuba YAMIL LAGE - AFP

Pero, presionado por todas las medidas estadounidenses, el Parlamento cuba no aprobó una serie de reformas de libre mercado destinadas a reducir el papel del Estado en la economía y atraer inversiones en sectores que van desde la banca hasta el turismo y la agricultura.

El miércoles pasado, La Habana anunció que abrirá importantes sectores, como las gasolineras, la generación eléctrica, la recolección de basura y las farmacias, a empresas privadas.

Agencias AFP, ANSA y Reuters