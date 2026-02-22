La muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación hunde a varios estados mexicanos en una ola de violencia

CIUDAD DE MÉXICO.– El Ejército mexicano mató este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo, según confirmaron fuentes oficiales. Líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal más relevante del país, Oseguera dirigía una empresa delictiva de mil y un tentáculos, poderosa como ninguna otra, violenta y agresiva en sus prácticas comerciales, ligadas principalmente al narcotráfico.

Aunque hasta el mediodía las autoridades no habían dado demasiados detalles, trascendió que El Mencho cayó en un operativo en la sierra de Jalisco, en el centro del país, donde se movía a sus anchas desde hacía décadas, protegido por sus huestes criminales. Las consecuencias de su muerte hunden a México en un escenario aún más incierto.

La caída de El Mencho, objetivo prioritario también de Estados Unidos, es el mayor golpe que se ha dado contra el narcotráfico en la historia reciente. El gobierno de Donald Trump ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que ayudase en su captura. La Casa Blanca lo acusa de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

🚨🚨🚨Tropas del Ejército mexicano con Helicópteros artillados rafagueando con la Minigun a Sicarios del CJNG que huian, así fue el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" líder del Cártel Jalisco Nueva Generación pic.twitter.com/N3LSJzX9kU — Foro Militar México (@foro_militar) February 22, 2026

En términos de importancia e impacto, su muerte solo puede compararse con la captura de Ismael El Mayo Zambada, antiguo líder del extinto Cartel de Sinaloa, en julio de 2024. Como antes El Chapo Guzmán o el propio Mayo Zambada, El Mencho había construido un aura de misterio a su alrededor, que bebía del poder arrasador del CJNG y de su escaso protagonismo mediático: todas sus fotos tenían décadas de antigüedad.

La caída de El Mencho supone un triunfo de la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que lidera Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad, en uno de los momentos más críticos del sexenio, con la violencia al alza en lugares como Sinaloa o Michoacán.

Oseguera es también un viejo conocido de García Harfuch. El 20 de junio de 2020 El Mencho ordenó un inédito asalto armado contra Harfuch en calles de Ciudad de México. El funcionario resultó herido y tres personas fallecieron, entre ellos dos escoltas.

#Mexico

Le dan en el CORAZON al narcotrafico cuando se ha ANIQUILADO al sanguinario narcotraficante Nemesio Ruben Oseguera Cervantes y salen en represalia a atacar a civiles.



Gracias @Claudiashein y @OHarfuch por darle a Mexico este dia que será historico. Aniquilar al Mencho. pic.twitter.com/AS6f6vdgWj — Ubaldo Macú (@macu_ubaldo) February 22, 2026

La noticia de la muerte de Oseguera Cervantes ha desatado una reacción violenta por parte del crimen organizado. Innumerables bloqueos, balaceras, quemas de vehículos se han desatado por parte de su grupo en varios estados del centro del país, Michoacán y Jalisco, donde tenía su bastión, pero también Tamaulipas, Colima y Guanajuato, por nombrar algunos.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado de Michoacán, escribió en X que había recibido informes de bloqueos de carreteras en su jurisdicción como consecuencia de la operación en Jalisco.

Consecuencias desconocidas

Air Canada suspendió temporalmente sus operaciones hacia y desde Puerto Vallarta citando una situación de seguridad en curso.

Su salida del terreno de juego criminal coloca a México en terreno desconocido, con el Mundial de fútbol a las puertas y la evidente capacidad del crimen para provocar caos en ciudades y vías de comunicación. Empieza ahora la cuenta atrás de la previsible batalla por su sucesión.

Parte de la fortaleza del grupo criminal estos años yacía en la supervivencia de sus principales operadores, con la excepción de Abimael González, alias Cuini, extraditado hace unos meses a Estados Unidos.

Oseguera era el último de una generación de narcotraficantes que, como el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada o Ignacio Coronel, habían iniciado sus andares delictivos en el siglo pasado, cuando el PRI dominaba todavía México, desde el pueblo más chico a las cámaras de representantes, y el crimen se plegaba al poder oficial.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, con sus hijos. X.

Con los años, las cosas cambiaron. El PRI perdió poder y las viejas alianzas entre el crimen y el Estado desaparecieron; los grupos criminales se fragmentaron y los nuevos que surgieron crearon y nutrieron potentes brazos armados, mientras México se inundaba de armas, provenientes de Estados Unidos. En esas aguas pescó el Mencho, el más hábil de todos.

Ninguno queda ya en la calle. El Chapo y El Mayo, líderes del extinto Cartel de Sinaloa, cayeron presos y viven en cárceles en EE UU, de donde es probable que nunca salgan. Ahora, el Mencho ha muerto en la misma región que lo vio crecer. Aunque había nacido y crecido en Michoacán, entre Apatzingán y Aguililla, donde se inició en el mundo criminal, últimamente se escondía en Jalisco, estado de acogida, en la accidentada región que yace entre Guadalajara, sede de varios partidos del mundial, y Puerto Vallarta, joya turística del litoral. Fuentes del gabinete de seguridad federal lo ubicaban cerca de Atequiza, pueblo mágico jalisciense.

Nacido un 17 de julio de 1966 en el poblado de Naranjo de Chila, el Mencho era hijo de campesinos que emigraron a California, de donde data una de sus escasas fotos: joven, con el pelo rizado y la mirada desafiante.

La otra, más conocida, la de rostro sereno y bigote, es la que se ha usado siempre para tratar de identificar a quien ha creado un imperio criminal, primero en el narcomenudeo, después como sicario, jefe de plaza, hasta convertirse en un gran narcotraficante a nivel mundial.

En su juventud migró a Estados Unidos y al retornar se unió al narcotraficante Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”. Tras la muerte del capo, Oseguera Cervantes y Erik Valencia Salazar, alias “El 85”, crearon el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Oseguera era la pieza más codiciada en la batalla contra el narcotráfico, después de la caída de los líderes del Cartel de Sinaloa, El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada, o la expulsión a Estados Unidos de otro gran capo, Rafael Caro Quintero.

Agencias AP, Reuters y diario El País