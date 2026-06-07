Las potencias europeas respladan el “diálogo direcro” entre Kiev y Moscú

LONDRES.– En una señal que podría marcar un giro en la guerra iniciada hace más de cuatro años, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se mostró dispuesto a tomar las actuales líneas del frente como punto de partida para una eventual negociación con Rusia y reclamó que Europa tenga un papel central en cualquier proceso destinado a poner fin al conflicto.

La posición del mandatario ucraniano recibió el respaldo de Reino Unido, Francia y Alemania durante una reunión celebrada el domingo en Londres junto al primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, que respaldaron el “diálogo directo entre Kiev y Moscú”

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (derecha), estrecha la mano del primer ministro británico, Keir Starmer BEN STANSALL - POOL

Los líderes europeos apoyaron la propuesta de Zelensky para impulsar un “diálogo directo” entre Ucrania y Rusia con la participación activa de Estados Unidos y Europa. “La actual línea de contacto debe servir como punto de partida para las negociaciones. Las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza”, afirmó Macron.

La reunión dejó en evidencia uno de los principales objetivos políticos de Kiev para esta nueva etapa: evitar que una eventual negociación quede exclusivamente en manos de Moscú y Washington. Zelensky insistió en varias oportunidades en que Europa debe sentarse a la mesa y participar de manera formal en cualquier discusión sobre el futuro de Ucrania.

“Debemos entender quién representará a Europa en las negociaciones, si estas llegan a producirse, y yo quiero que Europa participe porque para nosotros es muy importante”, declaró el presidente ucraniano en una entrevista con Sky News antes de la cumbre. Más tarde reforzó el mensaje en las redes sociales: “Europa debe ser parte de las negociaciones y debe ser fuerte”.

Dentro de ese esquema comienza a tomar fuerza la posibilidad de que el llamado E3, integrado por Reino Unido, Francia y Alemania, actúe como representante europeo en futuras conversaciones con Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (derecha), sale con el primer ministro británico, Keir Starmer, tras su reunión en el número 10 de Downing Street BEN STANSALL - POOL

La disposición de Zelensky a aceptar una negociación basada en las posiciones militares actuales representa uno de los cambios más significativos en el discurso de Kiev desde el inicio de la invasión rusa. Aunque evitó hablar de una cesión formal de territorios ocupados, admitió que la congelación de las líneas del frente podría constituir “la vía más rápida” para avanzar hacia el final de la guerra.

El mandatario aclaró, sin embargo, que cualquier acuerdo deberá impedir que el conflicto vuelva a estallar en el futuro. “Estoy dispuesto a cualquier formato de conversaciones: con los estadounidenses, con estadounidenses y europeos, e incluso mejor con los europeos”, afirmó.

La postura ucraniana contrasta con la respuesta de Vladimir Putin, quien rechazó recientemente la propuesta de una reunión directa con Zelensky y aseguró que no le ve “sentido”. El presidente ucraniano respondió que “Moscú no puede decidir sin nosotros, sin nuestro pueblo” y sostuvo que el líder ruso debe responder a sus planteos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron HENRY NICHOLLS - AFP

Mientras los esfuerzos diplomáticos intentan ganar terreno, la guerra continúa. Horas antes de la reunión de Londres, un ataque ruso con drones mató a tres personas en una parada de autobús en la región ucraniana de Zaporiyia. Otro ataque dañó una instalación de almacenamiento de combustible nuclear gastado cerca de Chernóbil, aunque las autoridades informaron que los niveles de radiación permanecieron dentro de parámetros seguros.

Pese a esos episodios, el mensaje que salió de Londres fue claro: Ucrania mantiene abierta la puerta a una negociación, pero quiere que Europa tenga voz propia en la búsqueda de una salida política al mayor conflicto armado que enfrenta el continente desde la Segunda Guerra Mundial.

Agencias AP y AFP