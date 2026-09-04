La ONU deja de lado los viejos mapas de Mercator por una nueva cartografía mundial más cercana a la realidad

NUEVA YORK.- La ONU votó este viernes a favor de abandonar el mapa ⁠mundial que sigue la proyección de Mercator, del siglo XVI, para adoptar uno que refleje con precisión el tamaño real de los países, una ⁠resolución ⁠impulsada por los africanos para contrarrestar la errónea percepción del continente.

Togo lideró la iniciativa para impulsar la campaña de la Unión Africana destinada a limitar el uso de la proyección de Mercator, que distorsiona el tamaño relativo de las masas continentales al ampliar las más cercanas a los polos. Esto hace que Groenlandia parezca casi del mismo tamaño que África, aunque es unas 14 veces más chica.

La resolución promueve la proyección Equal Earth, que representa con mayor precisión el tamaño de los continentes. La resolución se aprobó en la Asamblea General por 164 votos ⁠a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.

El mapamundi según Equal Earth HANDOUT - Equal Earth

Estados Unidos fue el único país que votó en contra, ⁠alegando que la resolución promueve una “agenda ideológica” ⁠y desvía la atención de los “verdaderos problemas de la paz internacional, la prosperidad o las buenas relaciones”.

La Cancillería de Togo aclaró en un comunicado que la votación de este viernes en Nueva York no es jurídicamente vinculante y “no cuestiona en modo alguno el uso de la proyección de Mercator para la navegación marítima y aérea, para lo cual sigue siendo plenamente adecuada”.

Sin embargo, se espera que el resultado conduzca a una actualización de los planes de estudio y de la tecnología cotidiana, dado el amplio uso de la proyección de Mercator en la educación, la tecnología y la gobernanza.

Togo espera cambiar sus materiales de geografía escolar para fin de año, según dijo a Reuters el canciller Robert Dussey. “Togo será el primer país en cambiar sus propios libros de geografía. En las aulas, tenemos que cambiarlo para dar ejemplo a todos los países del mundo”, señaló. “Un mundo justo comienza con un mapa justo”.

UN votes to adopt new world map showing Africa's true size https://t.co/XAykyjb9y1 — BBC News (World) (@BBCWorld) September 4, 2026

“Los mapas dan forma a nuestra comprensión del mundo”, dijo además Dussey desde el podio de la ONUl. “Orientan la educación, alimentan la imaginación e influyen en las percepciones colectivas. Por lo tanto, nunca son neutrales: cuando presentan una imagen distorsionada de nuestro planeta, corren el riesgo de perpetuar representaciones erróneas transmitidas de generación en generación”.

La nueva proyección abandona la de Gerardus Mercator, geógrafo, cartógrafo, filósofo y teólogo nacido en Flandes en 1512. Su mapa del planeta fue diseñado para la navegación marítima y amplía artificialmente los territorios ubicados en latitudes altas.

África es aproximadamente tres veces más grande que Canadá y más de una vez y media el tamaño de Rusia; sin embargo, la proyección de Mercator ha llevado durante mucho tiempo a los estudiantes a pensar que esos países son comparables en tamaño –o incluso más grandes– que África.

“En África cabrían Estados Unidos, China, la India, Japón, México y gran parte de Europa, y aun así sobraría territorio”, dice una petición en Change.org de la campaña #CorrectTheMap, que cuenta con más de 11.000 firmas. La Unión Africana respaldó la campaña en agosto de 2025 y posteriormente pidió a Togo que liderara su adopción.

Wow. When we (@ProjectionWizz@mappingbernie) created the Equal Earth projection in 2018, we never imagined this: https://t.co/OnczKOPRvQ — Tom Patterson (@MtnMapper) September 4, 2026

“Durante más de 450 años, hemos basado nuestra comprensión de África y del mundo en un mapa que es erróneo”, dice el sitio web de Correct The Map. El movimiento defiende que la distorsión en el tamaño de los continentes en el mapa se trata de un problema de “poder y percepción”. La directora ejecutiva de Africa No Filter, una de las organizaciones detrás de la campaña, calificó la proyección de Mercator como “la mayor campaña de desinformación”.

Resulta matemáticamente imposible proyectar de manera exacta una superficie curva como la de la Tierra sobre una plana, como un papel o una pantalla. Por eso, todos los planos de la superficie terrestre están necesariamente distorsionados.

Dependiendo de la técnica que se utilice para crearlos, el tamaño, la forma y la ubicación de los continentes cambia. El problema que tiene la proyección de Mercator es que exagera el tamaño de los países a medida que estos se alejan de la línea del Ecuador.

La proyección de Mercator (en rojo a la izquierda) muestra a Europa más grande con respecto a África de lo que en realidad es (en verde, la proyección Equal Earth).

En 2018, Google Maps sustituyó la proyección de Mercator por una vista de globo terráqueo en 3D para la versión de escritorio, aunque los usuarios pueden volver a la proyección de Mercator si lo prefieren. No obstante, en la aplicación móvil, la proyección de Mercator sigue siendo la opción predeterminada.

Otros países ya se están comprometiendo al cambio. Como Francia, donde el canciller Jean-Noël Barrot se mostró favorable durante un discurso en la Sorbona. “Abandonaremos la proyección de Mercator en favor de representaciones cartográficas adaptadas a usos específicos, más fieles a las áreas superficiales reales y acordes con las recomendaciones de cartógrafos y científicos”.

Para la Argentina, el cambio también modificará la imagen a la que estamos acostumbrados. En la proyección Equal Earth, el país aparece con una silueta algo más ancha y compacta que en Mercator, pero con su superficie representada en la proporción correcta.

La diferencia es especialmente relevante porque buena parte del territorio argentino se encuentra lejos del Ecuador, donde Mercator agranda artificialmente las áreas.

Así, aunque a simple vista pueda parecer más grande por el cambio de forma, la Argentina perderá peso relativo frente a territorios cercanos a la línea ecuatorial, como África o el norte de Sudamérica, que hasta ahora aparecían desproporcionadamente pequeños.

Agencias AFP y Reuters