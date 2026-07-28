La oposición a Israel y el costo de la vida están impulsando a los candidatos más de izquierda del Partido Demócrata en EE.UU.

Un sábado por la tarde, con el cielo aún cubierto por el humo de los incendios forestales de Canadá, cientos de votantes llenaron la opulenta Ópera de Detroit, en el estado estadounidense de Míchigan.

En esa sala de 104 años de antigüedad, el público se puso de pie y recibió con entusiasmo al senador Bernie Sanders, independiente por Vermont, y a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York, cuando subieron al escenario.

Las dos figuras más destacadas de la izquierda en Estados Unidos estaban allí para apoyar al aspirante al Senado Abdul El-Sayed, un médico que se presenta con una propuesta de atención médica universal.

Los seguidores del Partido Demócrata llevaban pancartas con el lema de El-Sayed: “Atención médica para todos”. En sus camisetas, exigían poner fin a las medidas de control migratorio y a la ayuda estadounidense a Israel.

Pero no eran los únicos que seguían con atención lo que estaba ocurriendo ahí.

La representante demócrata Haley Stevens se enfrenta en las internas a Abdul El-Sayed Getty Images

Tanto votantes como figuras políticas de todo el país observan con atención el avance de Abdul El-Sayed en la contienda por la nominación del Partido Demócrata para el Senado en ese estado, de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre. También llamadas intermedias o mid terms y celebradas cada cuatro años, en estas elecciones legislativas se renueva toda la cámara baja del Congreso y un tercio del Senado, además de varios gobernadores.

Su contendiente en las primarias demócratas es la congresista Haley Stevens, quien cuenta con una amplia experiencia política y una sólida capacidad para recaudar fondos, respaldada en parte por importantes aportes de grandes corporaciones.

Ambos representan las divisiones dentro del Partido Demócrata en su intento por recuperar el control del Congreso.

Por un lado, se encuentra el establishment centrista, respaldado por figuras influyentes tradicionales.

Por otro, está el ala izquierda del partido, representada por Sanders y Ocasio-Cortez, así como por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Aunque los demócratas de izquierda han cosechado una oleada de victorias durante las primarias de este verano, incluso en Nueva York y Colorado, queda por ver si podrán recuperar el apoyo de los votantes desilusionados de la clase trabajadora, que se volcaron a respaldar al presidente Donald Trump en 2024.

Míchigan, un estado clave

En Míchigan, un estado que respaldó al demócrata Joe Biden en 2020 pero se inclinó por el republicano Donald Trump cuatro años después, el escaño vacante en el Senado es crucial para este partido.

Ese escaño ha estado en manos de los demócratas y, si el partido aspira a ganar terreno en el Senado y frenar la agenda de Trump, tendrá que conservarlo. Quien resulte vencedor en las primarias del 4 de agosto, se enfrentará el 3 de noviembre a Mike Rogers, aliado de Trump.

En el mitin del sábado, muchos se mostraron esperanzados cuando Ocasio-Cortez dijo que El-Sayed representa la “política del futuro”.

Lejos del evento, otros parecían menos convencidos de su capacidad para vencer a Stevens, así como de asegurar una victoria para los demócratas al promover la atención médica universal y una firme oposición a la campaña militar de Israel en Gaza.

“Quizás este no sea el momento para los progresistas”, dijo Colleen Houlihan, una mujer de 74 años de Ferndale, Míchigan, que probablemente votará por Stevens.

Colleen Houlihan concuerda con El-Sayed en unos temas, pero se inclina a votar por Stevens

“Quiero un cambio radical en el país, pero tenemos que empezar con esta administración y tiene que ser un candidato con posibilidades de ganar para que el poder vuelva a manos sensatas”, agregó.

El-Sayed se encuentra en una ajustada pelea electoral contra Stevens, una demócrata moderada que se presenta a sí misma como una congresista con más experiencia. Stevens ha obtenido el respaldo de la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, así como del senador saliente Gary Peters.

Pero esta no es la única contienda que pondrá a prueba la influencia del movimiento progresista en un estado bisagra del Medio Oeste. Una semana más tarde, la autodenominada socialista demócrata Francesca Hong buscará imponerse en la nominación demócrata para la carrera por la gobernación del vecino Wisconsin.

Algunos expertos políticos y votantes cuestionaron si el impulso actual sería suficiente para ganarse a los votantes del Medio Oeste, una región políticamente diversa e históricamente obrera.

“Obtuvieron una gran victoria al elegir a Mamdani como alcalde de la ciudad de Nueva York, pero, claro, es Nueva York”, dijo Adrian Hemond, estratega político de Míchigan. “Han tenido muchas menos posibilidades de ganar en algunas zonas tradicionalmente más disputadas”.

Atención médica universal

En una mañana húmeda, antes del mitin del sábado, Corie Johnson tocaba las puertas de los votantes por primera vez en su vida. Esta mujer de 35 años siempre ha votado por los demócratas, pero dice que El-Sayed es el primer candidato que la entusiasma.

“No estamos tan atados a las formas tradicionales”, afirmó al referirse a los votantes millennials. “Creo que esa es la razón por la que está cobrando tanto impulso”.

Mientras camina por las calles de Hamtramck, un municipio de Detroit, Johnson y sus compañeros activistas intentaban continuar con el discurso que habían escuchado de El-Sayed en una reunión momentos antes.

“Fuera el dinero de la política. Dinero en los bolsillos (de la gente), atención médica para todos”, coreaban juntos El-Sayed y un grupo de voluntarios en la sede de campaña de Detroit.

Esta es la primera vez que Corie Johnson se siente entusiasmada con un político

Los planes de El-Sayed, exdirector del Departamento de Salud, Servicios Humanos y para Veteranos del Condado de Wayne, y que incluyen la atención médica universal y un impuesto anual a la riqueza de los multimillonarios, reflejan un giro dentro del Partido Demócrata.

Este espacio político ha registrado, en los últimos años, algunos de sus niveles más bajos de aprobación entre sus propios votantes.

Según una encuesta de Gallup, la proporción de demócratas que tenía una opinión favorable de su propio partido cayó al 67% en 2025, un 12% menos que el año anterior.

A pesar de sus posturas de izquierda, El-Sayed ha evitado asumir una etiqueta que muchos de sus pares reivindican: la de socialista demócrata.

Aun así, no ha dejado de tomar nota de sus éxitos, especialmente del de Mamdani, cuya habilidad para conectar con los votantes a través de las redes sociales y su enfoque casi exclusivo en el costo de vida ayudaron a impulsarlo hacia la victoria en Nueva York.

El-Sayed propone en su campaña la atención médica universal

La propuesta de El-Sayed, que está centrada en el costo de vida y en ampliar el acceso al seguro médico, ha convencido a votantes como Les Lukacs, de Monroe, Míchigan. Lukacs, un demócrata de larga trayectoria y sin seguro de salud, dice que no votaría por Stevens en noviembre si El-Sayed gana las primarias.

“Apenas podemos pagar los alimentos y la gasolina”, dijo. “Tengo que hacer sacrificios, y la atención médica es uno de ellos”.

Las encuestas del año pasado sugieren que el costo de la atención médica sigue estando entre los principales temas que preocupan a los votantes de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, junto con el aumento del precio de la gasolina, los alimentos y la vivienda.

El-Sayed le dijo a la BBC que, si el Partido Demócrata estuviera más preocupado por las necesidades de la gente común, “estaría luchando por las mismas propuestas que yo defiendo”.

En declaraciones a la BBC, un portavoz de la campaña de Stevens afirmó que la congresista lucharía “por todos los habitantes de Míchigan, sin importar su código postal, para reducir los costos, proteger los empleos en el sector manufacturero y combatir la corrupción y los abusos de poder de Donald Trump”.

Las críticas a Israel

Siguiendo los pasos de sus compañeros de izquierda de su partido, El-Sayed se ha manifestado en contra de la intervención de EE.UU. en Oriente Medio, incluida la ayuda a Israel.

Las encuestas más recientes indican que cada vez más votantes consideran que Estados Unidos respalda en exceso a su aliado histórico desde el estallido de la guerra.

Este tema tiene un impacto especial en Míchigan, un estado que alberga la segunda mayor población árabe-estadounidense de Estados Unidos.

El-Sayed, quien es hijo de inmigrantes egipcios, ha calificado las acciones de Israel en Gaza de genocidio.

El-Sayed ha calificado las acciones de Israel en Gaza de genocidio Getty Images

También ha puesto el foco en destacar los vínculos de su rival con el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC, por sus siglas en inglés), que ha gastado cerca de US$30 millones para respaldar la candidatura de Stevens.

Al igual que muchos demócratas moderados, Stevens dice que apoya la ayuda de EE.UU. a Israel sin condiciones. No respondió a la solicitud de comentarios de la BBC sobre su postura respecto a Israel.

Rex Nazarko, líder de la Red de EE.UU. de Participación y Empoderamiento Musulmán, cree que El-Sayed podrá atraer a miles de demócratas del estado que optaron por no apoyar a Kamala Harris y Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2024 debido a su postura sobre Israel.

Por su parte, Cedric Erkins, que es ayudante del alguacil en Auburn Hills, Míchigan, dice que aún no ha decidido por quién votar y que está molesto por el vertiginoso aumento de los precios en EE.UU. mientras que el país “puede permitirse enviar miles de millones al extranjero”.

Cedric Erkins está molesto por el creciente costo de vida en su país

Aunque el Partido Demócrata se ha mantenido en gran medida unido en su oposición a la guerra de Trump contra Irán, la guerra de Israel en Gaza sigue representando un dilema dentro de este espacio político.

Históricamente, los demócratas han dependido tanto del voto de la comunidad judía como del de la comunidad árabe para ganar elecciones, explicó Larry Sabato, director del Centro de Política de la Universidad de Virginia.

“Tienen que tomar una decisión”, afirmó. “Ambos bandos están intentando que esa decisión sea lo más dolorosa posible”.

Reunificar al partido

Mientras algunos votantes de izquierda se suman a El-Sayed, a otros demócratas les sigue preocupando si el movimiento será o no lo suficientemente popular como para ayudar a los demócratas a recuperar los estados clave.

Sally, una residente de Michigan de 45 años que prefirió no revelar su apellido por ser funcionaria electa, dijo estar entusiasmada con el entusiasmo del movimiento, pero no cree que sea sostenible.

“Hay mucho impulso, pero mantenerlo es realmente difícil”, dijo.

Añadió que, si bien Stevens había sido criticada por sus vínculos con la financiación corporativa de campañas electorales, el dinero a gran escala ayuda en política.

“Son esas conexiones las que van a respaldar los cambios en la ley y a agilizar los procesos”, afirmó.

Dentro del Partido Demócrata, Mamdani, Sanders y Ocasio-Cortez representan el ala izquierda Getty Images

Algunos de los que están seguros de votar por El-Sayed también se preguntaban si sus votos serían suficientes.

“Tengo un poco de miedo. Estoy un poco nerviosa”, dijo Claire McHugh, de 70 años, que participó del evento de campaña. “Solo espero que haya suficiente gente harta del statu quo“.

Al ser consultado sobre si los candidatos de izquierda pueden convencer a más demócratas moderados para poder derrotar a los republicanos, El-Sayed le dijo a la BBC que no está preocupado por el futuro del Partido Demócrata.

“Si los demócratas quieren saber cuál es su futuro, creo que se lo estamos mostrando aquí mismo”, dijo.

El director del Centro de Política de la Universidad de Virginia dijo que aún está por verse qué facción del Partido Demócrata prevalecerá.

En cualquier caso, los demócratas tendrán que encontrar la manera de “volver a unir a estos dos grandes grupos si quieren revertir sus recientes derrotas electorales”, añadió.

“La relación ya está desgastada”, señaló. “Si no hacen el trabajo de reparación que necesitan hacer, y lo hacen pronto, de aquí a 2028 tendrán que acostumbrarse a perder”.