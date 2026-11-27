MADRID.– “Y usted calladita”. Con el índice sobre los labios, Alberto Núñez Feijóo le respondió así a Ada Colau cuando la exalcaldesa de Barcelona le pidió cuentas por la gestión de las inundaciones de Valencia en el último debate antes de las elecciones generales del domingo. El líder del conservador Partido Popular (PP) defendió este viernes sus palabras. Según explicó, le reprochaba a Colau su silencio ante la actuación del gobierno durante la emergencia. Pedro Sánchez, el primero en cuestionarlo en el estudio, retomó el episodio este viernes en un acto de campaña para pedirles a las mujeres que lo ayuden a conservar el poder.

El cruce del jueves había empezado con una pregunta sobre Carlos Mazón, el dirigente del PP que presidía el gobierno valenciano cuando las inundaciones de octubre de 2024 dejaron más de 230 muertos. Colau, candidata de la coalición de izquierda Frente Amplio, le reprochó a Feijóo que Mazón conservara su banca de diputado regional y, con ella, sus fueros. “¿Cómo puede decir que eso es buena gestión? Más de 230 víctimas que aún están esperando justicia y reparación”, le dijo.

Feijóo a Colau: "Usted calladita"

Feijóo respondió con una crítica a Sánchez por su visita a Paiporta, uno de los municipios más afectados. “Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta. Y usted calladita”, le dijo a Colau, que cuando ocurrieron las inundaciones ya había dejado la alcaldía de Barcelona y tampoco integraba el gobierno nacional.

Ada Colau, candidata del Frente Amplio, llega al debate televisado en Madrid Manu Fernandez - AP

“¿Por qué habla de calladita, señor Feijóo? Un poco de respeto”, intervino Sánchez. “Pero qué machismo es este, señor Feijóo”, añadió.

“Señor Sánchez, no manipule”, le contestó su rival.

El “calladita” del Sr. Feijóo es claramente machista. Es lo que rezuman el PP y Vox.



Quieren derogar el derecho al aborto, recortar conquistas sociales que nos han costado décadas alcanzar. Y eso es lo que está haciendo ya allí donde gobiernan. pic.twitter.com/LJVgCMycxp — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 27, 2026

Cuando recuperó la palabra, Colau también volvió sobre el gesto. “Dice que creció entre mujeres y le enseñaron, pero no le enseñaron mucho porque interrumpe mucho y encima me manda a callar”, le reprochó.

A la salida del estudio, Feijóo se mostró dispuesto a retirar la expresión. “Si he molestado a alguien, por supuesto lo retiro, pero ya está bien de hacer teatrillo”, dijo a los periodistas. Poco después, en la sede del PP en Madrid, redobló la apuesta ante sus seguidores. Esta vez usó el diminutivo en plural y acusó a los socios de izquierda de Sánchez de haber estado “calladitos y calladitas durante todos los años de corrupción”.

Los cuatro principales candidatos posan antes del último debate electoral en Madrid OSCAR DEL POZO - AFP

En la sede socialista, Sánchez ya hablaba de los dos candidatos de la derecha. Sumó al cruce con Feijóo otro momento del debate, cuando Colau recordó a las víctimas de la violencia machista y el líder de Vox, Santiago Abascal, evitó condenar la violencia de género. “Uno no condena la violencia de género y el otro manda a callar a las mujeres”, dijo el presidente del gobierno. Después se dirigió a quienes votarían el domingo. “El próximo domingo van a votar y van a expresar alto y claro que no quieren la involución que representan Feijóo y Abascal”, afirmó.

Fue una vergüenza ver al jefe de la oposición levantar el dedo y decir tú "calladita".



Como fue lamentable que el líder de Vox no fuera capaz de condenar la violencia de género.



La fuerza de las mujeres hará de nuevo posible un Gobierno de coalición progresista.



¡Sí se puede! pic.twitter.com/Z5Y7lrN83d — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 27, 2026

El viernes, Sánchez llevó ese argumento a la última jornada de campaña. Con la mayoría de los sondeos que dan al PP y a Vox los escaños suficientes para alcanzar juntos la mayoría absoluta, el candidato socialista sostuvo en una entrevista con la Cadena SER que aún tenía margen para seguir gobernando. Dijo contar con datos que respaldaban ese escenario y pidió una “movilización extraordinaria de la España progresista”. En X fue más explícito sobre el papel que les atribuía a las votantes en una eventual reelección. “La fuerza de las mujeres hará de nuevo posible un Gobierno de coalición progresista”, escribió.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, posan al inicio del debate televisado en Madrid Manu Fernandez - AP

Abascal rechazó la interpretación de Sánchez y lo acusó de haber tergiversado en vivo las palabras de Feijóo. “Yo realmente lo viví como un intento de bulo en directo de Pedro Sánchez, que ha tenido éxito”, dijo. Según el dirigente de ultraderecha, la frase que el candidato del PP le dirigió a Colau “no fue ningún tipo de orden o instrucción”.

También Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, salió en defensa de Feijóo y sumó otro diminutivo contra la candidata de izquierda. “Ofendidita la que ha estado calladita durante todos estos años mientras arruinaba ella misma Barcelona”, dijo en una entrevista con esRadio. Colau, por su parte, hizo su propio llamado a las urnas. “Las mujeres tendremos la última palabra”, afirmó. “No vamos a estar calladitas”.

Con información de ANSA y El País