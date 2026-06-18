La policía de Vietnam rescató más de 400 gatos que iban a ser vendidos como alimento

HANÓI (AP). —La policía de Vietnam secuestró más de 400 gatos con vida que estaban destinados al comercio de carne para consumo humano en Ciudad Ho Chi Minh. Durante el operativo, que se extendió por varios días de la semana pasada, las autoridades detuvieron a nueve sospechosos de integrar una organización dedicada al robo de mascotas.

La investigación comenzó a partir de una serie de denuncias por robos de animales en la zona sur del país asiático. Al allanar un predio en la ciudad más grande de Vietnam, los agentes comprobaron que los sospechosos retenían a los animales en 45 jaulas.

En ese mismo lugar, el personal policial descubrió cuatro contenedores de espuma con hielo que mantenían fuera de estado de putrefacción 80 felinos muertos, mientras que en un segundo procedimiento encontraron otros 20 gatos vivos.

En muchos casos, los gatos eran robados de familias a las que pertenecían (imágen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Según la información provista por la fuerza de seguridad local, los detenidos declararon que robaban los animales en distintas localidades, entre las que se encuentran Tay Ninh y An Giang, una actividad ilegal que desarrollaban desde hace tres años.

La policía detalló que el valor de comercialización de la carne de gato se ubicaba en torno a los 70.000 dongs vietnamitas por kilo, una cifra que equivale aproximadamente a US$2,70.

A raíz de las malas condiciones de hacinamiento, algunos felinos murieron luego del rescate, de acuerdo con los reportes presentados por entidades de bienestar animal.

Actualmente, un equipo de veterinarios y voluntarios trabaja de manera permanente para asistir a los sobrevivientes en un centro de atención provisorio, montado dentro de las dependencias de la división de la policía criminal de Ciudad Ho Chi Minh.

El consumo de carne de gatos es común en Vietnam (imágen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Varias de las hembras rescatadas se encontraban preñadas y parieron sus crías durante la estadía en la comisaría. Las autoridades abrieron el espacio para que los vecinos puedan reconocer a sus animales. Hasta el momento, unas 40 mascotas regresaron con sus familias.

El funcionario policial Nguyen The Bao, integrante de la división interviniente, explicó a los medios locales: “Las personas que perdieron a sus gatos pueden acudir a la comisaría para identificar a sus mascotas y ayudar a la policía con la investigación”.

Si bien la ingesta de carne de perros y gatos es legal en Vietnam, las normativas vigentes exigen que los comerciantes presenten certificados oficiales que demuestren el origen legal y sanitario de cada animal, algo que no ocurría en este caso.

Al menos 40 gatos ya regresaron a sus hogares (imágen ilustrativa)

“La triste verdad sobre este comercio es que miles de gatos cada mes están siendo robados, traficados y sacrificados para carne en todo el país”, reflexionó Phuong Pham, la directora nacional de Humane World for Animals de Vietnam.

Frente a esta situación, algunas comunas de la región central del país, como Hoi An, iniciaron programas en colaboración con agrupaciones civiles internacionales para desincentivar el consumo interno.