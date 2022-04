La policía francesa disparó contra un auto en el centro de París: hay dos muertos y un herido.

Dos personas murieron y un tercero resultó herido este domingo en el centro de París, luego de que la policía francesa disparara esta noche contra un vehículo que intentó atropellarlos, así lo confirmó una fuente de seguridad.

Los hechos ocurrieron en Pont-Neuf, en el centro de la capital francesa, en el marco de las manifestaciones contra Emmanuel Macron, mientras que, por otro lado, miles de personas se reunieron para celebrar la reelección del presidente francés tras conocer los resultados de su victoria sobre la ultraderechista Marine Le Pen.

Según trascendió, el auto manejaba de contramano, motivo por el cual los oficiales intentaron hacer que se detenga. No obstante, ante la negativa del conductor, se vieron obligados a abrir fuego.

“Un automóvil estaba estacionado en la dirección equivocada a lo largo de la plaza Vert-Galant en Pont-Neuf. La Policía se acercó para controlar a las personas presentes en el vehículo apuntándolo con armas automáticas. El conductor salió corriendo hacia la Policía a toda velocidad. La policía disparó de inmediato”, dijo una fuente oficial al diario ‘Le Figaro’.

Luego del incidente, se impuso un perímetro de seguridad y se abrió una investigación, según añadió la misma fuente. Medios franceses informaron que cerca de la una de la madrugada todavía continuaba marcado el lugar de los hechos.

À l’instant à Paris sur le #PontNeuf, la police ouvre le feu sur un véhicule avec ses passagers après un « refus d’obtempérer ».



Bilan provisoire : il y aurait 2 morts, le conducteur et son passager avant, ainsi qu'un blessé qui était assis à l'arrière. pic.twitter.com/ghv4GOEDQw — Remy Buisine (@RemyBuisine) April 24, 2022

Se espera que un juez de instrucción llegue a la escena, mientras que el Organismo de Control de la Policía y la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) se encuentran trabajando en el lugar, como es habitual cuando hay un oficial involucrado en un tiroteo.

En la plaza de la República de París se han reunido cientos de manifestantes inmediatamente después del anuncio de la victoria del candidato presidencial, en torno a las 20.15 horas, convocados espontáneamente a través de redes sociales, según ha informado la radio francesa France Bleu.

Los participantes han coreado lemas como “Anti, anticapitalistas”, “No hay cuartel para los fascistas. No hay fascistas en nuestros barrios” o “Aquí estamos, aunque Macron no lo quiera. Estamos aquí, por el honor de los trabajadores y por un mundo mejor. Aunque Macron no lo quiera, estamos aquí”.

En las pancartas había frases como “Y ahora, la respuesta”, “No es a los sin papeles a los que hay que despedir” o “La democracia real está aquí”, según han recogido distintos medios franceses.

Des incidents à République avec plusieurs charges policières vers les manifestants. La tension monte. #Republique pic.twitter.com/4jA4Bndhg4 — Remy Buisine (@RemyBuisine) April 24, 2022

Cuando los asistentes iniciaron la marcha para salir de la plaza, sobre las 22 horas, la Policía empleó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra los manifestantes. Luego, los manifestantes se reagruparon y sobre las 23 apenas quedaban unas decenas de personas mientras la Policía mantenía una importante presencia.

En Rennes, en el noroeste del país, los manifestantes han quemado contenedores y se han enfrentado a los agentes. Otros vídeos compartidos en redes sociales muestran cargas policiales. El movimiento de los Chalecos Amarillos ha convocado varias manifestaciones durante la última semana bajo el lema “cualquier cosa menos Macron”.

La manifestación ha abandonado finalmente la plaza Sainte-Anne, desde donde ha partido, y los manifestantes se han dispersado en varios grupos. Las fuerzas policiales han interrogado al menos a siete personas y un ciudadano francés ha sido detenido, tal y como ha informado el medio ‘Ouest France’.

Con información de AFP, ANSA, Europa Press