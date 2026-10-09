La presencia de un excanciller en el cumpleaños de Putin desató la indignación en Alemania

BERLÍN.– Lo que para Moscú fue un encuentro entre viejos amigos desató una fuerte controversia política en Alemania. La visita del excanciller Gerhard Schröder a Vladimir Putin con motivo del cumpleaños del presidente ruso provocó duras críticas tanto del gobierno de Friedrich Merz como del Partido Socialdemócrata (SPD), al que pertenece el exmandatario.

El canciller alemán está “profundamente indignado” por el encuentro, celebrado el miércoles con motivo de los 74 años de Putin, según afirmó este viernes su vocero, que consideró “absolutamente inmoral” que un exjefe de gobierno participara de los festejos mientras continúa la guerra en Ucrania.

“Putin es el único responsable de la guerra en Ucrania. Sus órdenes son la causa de un sufrimiento inconmensurable, de víctimas civiles, de familias destrozadas, de muertos y heridos”, sostuvo el vocero.

Una pancarta con la imagen de Vladimir Putin durante una protesta del sector eólico alemán contra las reformas del gobierno, en Berlín TOBIAS SCHWARZ - AFP

El malestar también alcanzó al SPD, que integra la coalición gobernante encabezada por los conservadores de Merz. Su colíder y ministro de Hacienda, Lars Klingbeil, calificó la visita de “totalmente inaceptable” ante el sufrimiento causado al pueblo ucraniano, según informó el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

La controversia estalló después de que el Kremlin difundiera fotografías de ambos dirigentes sonriendo y estrechándose las manos durante el encuentro. Según la versión de Moscú, Putin se enteró de que Schröder estaba en la capital rusa por motivos empresariales y decidió invitarlo a su residencia para celebrar su cumpleaños.

“El presidente invitó a su viejo amigo a su casa. Gerhard Schröder estuvo con Vladimir Putin cuando el jefe de Estado celebró su cumpleaños”, señaló el Kremlin, según Reuters.

Una amistad que resiste las críticas

Schröder, de 82 años, gobernó Alemania entre 1998 y 2005 y mantiene desde entonces una estrecha relación personal y empresarial con Putin, que sobrevivió incluso a la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y a las sucesivas sanciones occidentales contra Moscú.

Durante su gestión, el excanciller impulsó una política de acercamiento a Rusia y respaldó el proyecto del gasoducto Nord Stream, diseñado para transportar gas ruso hasta Alemania a través del mar Báltico. Poco después de abandonar el poder, asumió la presidencia del comité de accionistas del consorcio encargado del proyecto, liderado por Gazprom. Más adelante también ocupó cargos de alto nivel en la petrolera estatal Rosneft, de cuyo consejo de supervisión se retiró en 2022.

Una fuga del Nord Stream 2 Swedish Coast Guard

Sus vínculos con Moscú se convirtieron en una fuente permanente de cuestionamientos, especialmente después del comienzo de la guerra. Ese mismo año, el Parlamento alemán le retiró el derecho a mantener una oficina financiada con fondos públicos, un privilegio habitual de los excancilleres. Schröder recurrió la decisión ante la Justicia, pero no logró revertirla.

La polémica también llegó al seno del SPD, donde varios dirigentes reclamaron su expulsión. Sin embargo, los procedimientos internos no prosperaron y el exmandatario conservó su afiliación al partido.

Lejos de romper sus vínculos con Rusia, Schröder continuó defendiendo el diálogo con Putin. A principios de este año, el propio presidente ruso lo mencionó como posible interlocutor europeo para negociar nuevos acuerdos de seguridad, una propuesta rechazada por la Unión Europea y el gobierno alemán.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y el canciller alemán, Friedrich Merz, durante una cumbre de apoyo a Ucrania en París TERESA SUAREZ - POOL

La semana pasada, además, el excanciller se incorporó al consejo de supervisión de Hyperglobus, una cadena surgida de la separación de las operaciones rusas de la empresa alemana Globus Holding, que administra más de 20 supermercados en ese país.

Reacciones encontradas

La difusión de las fotografías del cumpleaños provocó nuevas críticas de dirigentes de distintos partidos. Según la televisión pública alemana ARD, la referente de Los Verdes Katrin Göring-Eckardt calificó la visita como una “vergüenza” y una traición a Europa, mientras que otras figuras de la oposición cuestionaron la cercanía del excanciller con el Kremlin.

Eine Schande für Deutschland. Ein Verrat an Europa. Ein Bärendienst für Frieden. Aber leider habe ich schon nichts anderes mehr von ihm erwartet. pic.twitter.com/O75FV0zpYl — Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) October 8, 2026

Sin embargo, Ralf Stegner, diputado socialdemócrata especializado en política exterior, defendió el derecho de Schröder a viajar a Moscú y recordó que ya no ejerce funciones públicas.

“No deberíamos practicar un exorcismo en Alemania cada vez que un excanciller viaja a Moscú”, sostuvo, según recogió ARD. También planteó que mantener canales de comunicación podría contribuir a un eventual alto el fuego en Ucrania.

La visita se produjo en un momento delicado para Berlín, después de que Merz viajara a Kiev para reafirmar el respaldo alemán a Ucrania y anunciar nueva asistencia militar y energética.

Agencias Reuters y AFP