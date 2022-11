La primera dama que ya no quiere serlo: los obstáculos que está encontrando Irina Karamanos para que el puesto deje de existir

escuchar

SANTIAGO.– Irina Karamanos podría haber agarrado el auto para ir a trabajar. Pero era primavera en Santiago y la antropóloga y organizadora política quería caminar.

Con una mochila y unas zapatillas blancas, azules y verdes, se mezcló con los otros treintañeros que se dirigían a sus trabajos. Pero cuando llegó a un semáforo, un peatón se detuvo y registró el rostro familiar de una de las mujeres más prominentes del país: la primera dama que ya no quiere serlo.

Hacía tres semanas que Karamanos, la pareja del presidente chileno Gabriel Boric, había anunciado que dejaría el cargo, un puesto que no buscaba, un puesto que no cree que deba existir.

Se había resistido al título desde el momento en que Boric, que entonces tenía 35 años, fue elegido presidente el pasado diciembre. Jurado en marzo, era el líder más joven de América Latina, uno de los varios izquierdistas que están tomando el poder en toda la región. Ella fue la activista feminista que lo ayudó a ganar. Inicialmente aceptó, a regañadientes, ser primera dama, con la esperanza de poder transformar el papel. Pero la decisión enfureció a muchos partidarios.

En los meses siguientes, ha trabajado en silencio para revisar el rol. Planeaba trasladar las responsabilidades –principalmente, dirigir seis fundaciones, supervisar programas como una red de guarderías infantiles, un museo de ciencias y una organización de desarrollo de la mujer– a los ministerios que creía que podían dirigirlos mejor y, finalmente, cerrar la oficina. Al hacerlo, esperaba remodelar lo que significaba ser la pareja de un presidente, no sólo en Chile sino en todo el mundo.

Sin embargo, primero tenía que convencer a la gente del gobierno de que su plan no era tan radical, que era posible cambiar generaciones de tradición y burocracia. Y quería hacerlo de forma que los cambios duraran más que ella.

Por eso, en su paseo del jueves por la mañana, estuvo llamando por teléfono a ministros y miembros de las seis fundaciones que la primera dama debe dirigir.

“Nadie contesta”, dijo a su secretario de prensa, así que empezó a enviar notas de voz.

Una de ellas fue dirigida a un miembro de una fundación en la que algunos se habían resistido a la idea. La orquesta infantil no quería perder el prestigio que suponía la presencia de una primera dama.

El papel no tiene nada que ver con sus habilidades, su experiencia o su formación, pensó Karamanos. Lo único que importa es el título.

Y ella sabía que era mucho más que eso.

Desmontando una institución

No era así como Karamanos y Boric esperaban pasar sus 30 años. La pareja llevaba saliendo unos dos años cuando quedó claro que Boric, un activista estudiantil convertido en diputado, era la mejor opción de su partido para presentarse a la presidencia. Karamanos se puso al frente de la recolección de las más de 30.000 firmas que necesitaba para presentarse a las elecciones.

Karamanos, de 33 años, no se consideraba a sí misma como el tipo de persona que dejaría sus planes en suspenso por un hombre. Hija de inmigrantes –una madre uruguaya de ascendencia alemana y un padre griego que murió cuando ella tenía 8 años–, domina cuatro idiomas, ha estudiado otros dos y es licenciada en ciencias de la educación y antropología por la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Si aceptara ser primera dama, sería un trabajo exigente, a tiempo completo y sin remuneración.

“A partir de ahora, todo lo que haga quedará en segundo plano”, dijo. “Lo primero que todo el mundo sabrá de mí es que fui la pareja del presidente”.

El concepto de primera dama es estadounidense y se remonta a Dolley Madison, la esposa del cuarto presidente, que ayudó a amueblar la Casa Blanca y fue anfitriona de los asuntos sociales de los políticos de ambos partidos. Eleanor Roosevelt y Jacqueline Kennedy hicieron avanzar el papel en el imaginario público, fomentando la expectativa de que las primeras damas acompañaran al presidente y defendieran causas no controvertidas, expectativas también adoptadas en algunas partes de América Latina.

Karamanos no es la primera primera dama reticente; véase, por ejemplo, Melania Trump. En Ecuador, Anne Malherbe Gosselin, la esposa de origen belga del ex presidente Rafael Correa, se ausentó casi por completo del papel, que calificó de clasista. En México, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha continuado con su trabajo como profesora universitaria.

“No vi por qué tenía que dejar mi trabajo para acompañar a mi marido, que cambió de trabajo”, dijo Müller a The Washington Post. Pero ella sigue representando al gobierno mexicano en eventos diplomáticos.

Los historiadores dicen que Jill Biden, que lleva mucho tiempo enseñando composición inglesa en el Northern Virginia Community College, es la primera primera dama de Estados Unidos que tiene un trabajo remunerado fuera de la Casa Blanca mientras su marido es presidente.

Pero ninguna de estas mujeres ha revisado el papel mientras estaba en el cargo como lo está intentando Karamanos, dijo Carolina Guerrero, politóloga chilena. En Estados Unidos, dice la historiadora de la Universidad de Ohio Katherine Jellison, un esfuerzo así sería “dinamita política”.

Tiene sentido, tal vez, que Chile allane el camino. Es un país dirigido anteriormente por una mujer, Michelle Bachelet, que delegó las responsabilidades de primera dama en dos mujeres políticas en su primer mandato y en su hijo en el segundo. Los chilenos han visto cómo es el palacio presidencial sin una primera dama.

Pero Karamanos quiere que esto sea la norma, no la excepción.

A principios de octubre, después de ocho meses de evitar las entrevistas con la prensa, apareció públicamente para anunciar que había cumplido su promesa. “El papel institucional de la primera dama tal y como lo conocemos ahora”, dijo a los periodistas, “terminará”.

Convencer a una nación para que cambie

Durante una de sus últimas semanas en el palacio presidencial, Karamanos rebuscó en su mochila y sacó un rizador de pelo y un iPad con la pantalla rota y stickers. Siempre se sintió un poco fuera de lugar en el despacho, con su lámpara de araña y sus cortinas de terciopelo dorado, donde la anterior primera dama gastaba más de 2000 dólares al mes en arreglos florales y Karamanos guardaba un único ramo artificial junto a la ventana.

El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, y su esposa Cecilia Morel Twitter

Esa misma semana, Irina se sentaría a la cabeza de una mesa ovalada dirigiendo una junta de una docena de personas que votaban su plan de desvincular su fundación, un museo de ciencias, del cargo de primera dama. Les explicó que lo más apropiado sería que lo dirigiera una persona designada por el ministro de Cultura.

“La pareja del presidente se elige para que sea una pareja, no para que sea un presidente de fundaciones”, aseveró.

El consejo aprobó su plan por unanimidad. Pero fuera de los muros de palacio, Karamanos lo sabía, muchos chilenos no. Los índices de aprobación de Boric se habían desplomado a nuevos mínimos: sólo el 27% en una encuesta. En septiembre, sufrió su mayor revés, cuando los votantes rechazaron la nueva constitución que él había ayudado a impulsar.

Los esfuerzos de Karamanos perjudicaron a algunos desde el principio, cuando los titulares informaron de que el nombre de la oficina de la primera dama se había cambiado por el de “gabinete de Irina Karamanos”. Para algunos, esto reforzó la idea de que Karamanos estaba haciendo la transformación sobre sí misma. (Más tarde calificó el cambio de nombre de “error administrativo”).

Marcela Solabarrieta, de 52 años, considera que los esfuerzos de Karamanos son “descorteses”. “Si ella no quería esto, entonces no debería haber elegido ser la pareja de un candidato presidencial”, opinó.

Alejandra Morales, una artista plástica de 55 años, dijo que Karamanos debería modernizar el trabajo, no eliminarlo.

“No te elegimos”, tuiteó un hombre. “Esto no estaba en el programa del presidente. ¿Por qué asumes tu propio programa, dejando la figura de la primera dama así, una figura decorativa, quitándole sus poderes?”

Pero tal y como lo ve Karamanos, quitarle esos poderes podría potenciar a futuras parejas presidenciales. Se trata de la autonomía, dice, tanto profesional como económica.

¿Qué quiere Irina?

Karamanos se ha planteado este año como una especie de experimento antropológico. Por eso, cuando un grupo de politólogos y expertos en estudios de género le pidieron que hablara con ellos sobre el esfuerzo, aprovechó la oportunidad.

Sentadas alrededor de una mesa en la Pontificia Universidad Católica de Chile, las mujeres la interrogaron con preguntas que desde hace tiempo fascinan a Karamanos.

Más allá de quitarle el cargo a la primera dama, ¿cómo podría Karamanos cambiar realmente la forma en que los chilenos ven a la pareja del presidente? ¿Es posible, preguntaron, eliminar los roles de género de la presidencia?

Karamanos contó a las mujeres las muchas veces que la gente en la calle le ha pedido que “cuide” al presidente. “Por supuesto que lo cuido. Pero ¿qué pasaría si no lo hiciera? ¿Qué pasaría? ¿Este hombre no puede ser presidente, no puede ser autosuficiente?”.

Gabriel Boric e Irina Karamanos.

Quería romper la idea de que sólo se puede confiar en un hombre poderoso con una mujer a su lado, para suavizarlo y equilibrarlo. Seguía pensando en acompañar a Boric a algunas cenas y eventos, aunque sólo fuera para poder verlo. Pero no irá a todos los viajes internacionales ni participará en todos los actos oficiales. No asistirá a las cumbres anuales de primeras damas.

Pero, ¿cómo podría tener una vida normal? ¿Cómo podría encontrar un trabajo que no fuera un conflicto de intereses?

Karamanos pensó en el tipo de trabajo que le encantaría: volver a la investigación, quizá centrada en la educación.

Después de salir del aula universitaria, volvió a mirar sus notas. Una de las preguntas estaba subrayada: ¿Qué quiere Irina?

Pronto, esperaba, sería capaz de definir la respuesta.

Por Samantha Schmidt

The Washington Post

The Washington Post