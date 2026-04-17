A cuánto está el petróleo tras el anuncio de Donald Trump de una tregua entre Israel y el Líbano

BEIRUT.- Los precios del crudo subieron este jueves en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente y tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una tregua entre Israel y el Líbano.

Los futuros del crudo Brent llegaron a 4,46 dólares, o un 4,7%, a US$99,39 el barril, mientras que los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) alcanzaron los 3,40 dólares, o un 3,7%, a 94,69 dólares.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron este jueves debido a que el alza de los precios del petróleo mantuvo elevados los temores inflacionarios, lo que obligó a los operadores y a los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal a sopesar los riesgos contrapuestos del aumento de los precios y la desaceleración económica.

Trump anunció este jueves un alto al fuego entre el Líbano e Israel, lo que ocasionó pequeñas bajas en el petróleo, aunque se mantuvo elevado. Cerca de las 18 de la Argentina, el barril de Brent del mar del Norte subía sobre las 18 (hora argentina) un 3,24%, a 98,01 dólares.

El bloqueo del estrecho de Ormuz es clave en la suba del petróleo Rafiq Maqbool - AP

Las perturbaciones provocadas por la guerra en Oriente Medio impulsaron a los precios del petróleo, mientras que los aranceles comerciales agravaron las presiones sobre los costos y avivaron las preocupaciones sobre un nuevo repunte de la inflación, ya que el crecimiento de los precios se mantiene por encima del objetivo anual del 2% de la Reserva Federal.

Por el momento, Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte de hidrocarburos, y Washington impuso desde este lunes un bloqueo a buques desde o hacia a puertos iraníes.

Además, el régimen amenazó con bloquear también el Mar Rojo, pero insistió en su voluntad de negociar.

Washington impuso desde este lunes un bloqueo a buques desde o hacia a puertos iraníes CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Desde que comenzó la guerra, Irán restringió el tráfico marítimo a través del estrecho, por el que en tiempos de paz transitaba una quinta parte del petróleo mundial.

El cierre del estrecho por parte de Teherán hizo que los precios del petróleo se dispararan, lo que elevó el costo del combustible, los alimentos y otros bienes básicos mucho más allá de Oriente Medio.

“Seguimos siendo escépticos respecto a cualquier resolución inmediata de esta guerra. Elija cualquier noticia y siempre habrá una contrapartida”, afirmó John Evans, analista del mercado petrolero de PVM.

Los analistas de ING, por su parte, estimaron que el cierre del estrecho de Ormuz interrumpió el flujo de unos 13 millones de barriles diarios de petróleo.

Tras el anuncio de Trump del bloqueo de los puertos iraníes, el precio del petróleo volvió a subir y superó los US$100. Los futuros del crudo Brent aumentaron 7,04 dólares, o un 7,4 %, hasta 102,24 dólares por barril, tras hsber cerrado el viernes con una caída del 0,75%.

Con información de AP, AFP y Reuters.