La primera foto de los Cunio, los hermanos argentinos liberados tras más de dos años secuestrados por Hamas

TEL AVIV.- A dos años de su secuestro, los hermanos argentinos Ariel y David Cunio, dos de los últimos rehenes vivos en manos del grupo terrorista Hamas, regresaron a Israel este lunes en el marco de la segunda tanda de liberaciones tras el acuerdo de paz en Medio Oriente.

Si bien hasta el momento no se difundieron imágenes oficiales sobre su estado actual, se conoció una primera foto tomada antes de su liberación, cuando los jóvenes se comunicaron por videollamada con su madre, Silvia Cunio, desde Gaza.

Mientras en Tel Aviv las noticias se centraban en la primera tanda de rehenes liberados, un llamado inesperado conmovió a Silvia Cunio, madre de los jóvenes de 28 y 34 años, secuestrados el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamas al kibutz Nir Oz.

“No podía escuchar nada, solo los vi en el teléfono y lucían bien. No podía escuchar nada, pero estaban bien”, contó la mujer, visiblemente emocionada, al confirmar que había podido ver a sus hijos por primera vez en casi dos años.

A las 10.55 hora local, la voz de una locutora resonó en los altoparlantes de la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, donde miles de personas seguían en vivo las operaciones de rescate: “Todos los rehenes vivos están libres”.

Silvia y Luis Cunio, padre de David y Ariel, aun secuestrados en Gaza, en la terraza del hotel King David Elisabetta Piqué

El mensaje desató un estallido de aplausos, lágrimas y abrazos. En esta segunda tanda figuraban los tres argentinos Ariel y David Cunio, y Eitan Horn, junto a otros diez cautivos israelíes: Avinatan Or, Bar Kupershtein, Elkana Bohbot, Evyatar David, Maksym Herkin, Matan Zangauker, Nimrod Cohen, Rom Braslavski, Segev Kalfon y Yosef-Chaim Ohana.

Una larga espera

“Por fin respiro un poco. Es una gran emoción, pero solo cuando suceda podré respirar bien. Es como dar a luz. Le agradezco a [Donald] Trump y sigo siendo optimista hasta el último momento, como siempre lo fui. Esperando para decirles ‘¡Bienvenidos de nuevo!’“, había dicho, días atrás, Silvia, la madre de los hermanos argentinos, tras conocerse la noticia de esta ”primera fase” del plan de paz para liberar a todos los rehenes que estaban a manos del grupo Hamas.

Sharon Cunio, la mujer de David, había sido liberada con sus mellizas Emma y Yuli en noviembre de 2023, cuando las niñas tenían tres años. En el caso de la novia de Ariel, Arbel Yehud, ella volvió a Israel este año tras pasar casi 500 días secuestrada.

El posteo de Sharon Cunio, esposa de David, en Instagram tras conocerse el acuerdo de paz. "Ema y Julie, papá vuelve a casa".

David Cunio debutó en el largometraje Youth, estrenado en 2013 en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Durante el asalto de Hamas, fue llevado desde el kibutz Nir Oz junto a su mujer y sus mellizas, liberadas como parte de un acuerdo temporal de alto el fuego negociado por Qatar y Estados Unidos.

Hermano menor de David, Ariel Cunio también residía en Nir Oz, donde uno de cada cuatro habitantes fueron asesinados o secuestrados. Había regresado poco antes de un viaje por países de América Latina junto a su novia, ehud, liberada en el marco de una tregua en enero de 2025.