La reacción de Trump después de que Bolsonaro se autoproclamara “líder” de Brasil: “No me voy a involucrar”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este miércoles a la carta publicada en las últimas horas por Flavio Bolsonaro en la quese autoproclama como el verdadero “líder” de Brasil y sostuvo que no se “involucrará” al respecto, en medio de la polémica por la huida del excandidato presidencial a ese país.

“No voy a hacer un comentario sobre eso, pero sé que le dimos permiso para entrar al país, así que ya veremos. Pero yo no voy a involucrarme. Fue una elección muy extraña”, manifestó Trump ante la prensa.

Ante la consulta sobre por qué el gobierno norteamericano permitió el ingreso de Bolsonaro, el dirigente republicano afirmó que la familia del senador derechista fue tratada de forma “injusta”.

Donald Trump aclaró que no apoyó a ningún candidato en la elección brasileña Captura de video/ AP

“Me pareció que fueron tratados de manera muy injusta y no tomé partido en la elección, pero cuando veo algo que resulta inapropiado, lo señalo. Creo que él y su familia fueron tratados de manera muy injusta”, aseveró.

Horas después de los comicios, Trump había señalado que todo parecía indicar que hubo “otro fraude electoral”, luego de la polémica que surgió por la extensión de dos horas de votación y el posterior triunfo de Lula Da Silva.

“Yo no tomé partido, pero parece que es otro fraude electoral, francamente. No tomé partido, pero ha dejado una impresión terrible al mundo”, manifestó ante la prensa.

Bolsonaro baja del avión tras huir de Brasil RICARDO ARDUENGO - AFP

A su vez, ratificó que no se inclinó por ninguno de los dos candidatos, aunque aseguró que la imagen que dejaron las elecciones fue “pésima”. “No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”, dijo.

La carta de Bolsonaro

En su primera declaración tras su llegada a Estados Unidos, Bolsonaro se declaró mediante una carta como el “líder de Brasil” y denunció un “fraude electoral” en el balotaje del pasado domingo, que tuvo a Da Silva como ganador.

“Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el líder de Brasil”, expresó Bolsonaro al inicio del comunicado. En una primera versión difundida y luego editada, se había declarado como “el verdadero presidente electo”.

Bolsonaro se quedará en Estados Unidos DOUGLAS SHINEIDR - AFP

El hijo de Jair Bolsonaro aseguró que no huyó sino que se fue “por Brasil”. “Escapé de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece”, escribió en la nota, en la que denunció una “caza de brujas motivada políticamente”.

Además, afirmó que no era su intención abandonar su “patria”, pero que “sabía exactamente en qué terminaría todo esto”.

“Es el manual clásico de cualquier golpe de Estado. La persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y que se extendió a miles de otros brasileños patriotas comunes —e incluso a ciudadanos estadounidenses—, tiene un único objetivo: silenciar a cualquier persona que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil, a través de una Corte Suprema cooptada por la organización criminal petista”, advirtió.