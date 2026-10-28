Flavio Bolsonaro se presentó como el verdadero presidente de Brasil y les agradeció a Milei y a Trump en un comunicado tras su fuga

WASHINGTON.- Tras su cinematográfica huida de Brasil hacia Estados Unidos, con un paso clave por la Argentina que desafió una prohibición judicial de salida, el excandidato presidencial Flavio Bolsonaro se declaró como el “verdadero presidente electo de Brasil”, denunció un “fraude electoral” en el triunfo de su rival, Luiz Inacio Lula da Silva, en el balotaje del domingo y les agradeció a los presidentes Donald Trump y Javier Milei por su rol en el operativo que le permitió llegar junto a su familia a Miami esta mañana.

“Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”, fue la frase con la que el senador inició una extensa carta, difundida primero por sus aliados y luego en la cuenta de X del excandidato, pese a su derrota por cerca de 4,4 millones de votos ante Lula.

En la nota denunció una “caza de brujas motivada políticamente” y afirmó que no era su intención abandonar su “patria”, pero que “sabía exactamente en qué terminaría todo esto”.

“Es el manual clásico de cualquier golpe de Estado. La persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y que se extendió a miles de otros brasileños patriotas comunes —e incluso a ciudadanos estadounidenses—, tiene un único objetivo: silenciar a cualquier persona que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil, a través de una Corte Suprema cooptada por la organización criminal petista”, advirtió el senador desde Estados Unidos.

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA 🇧🇷

28.10.26 pic.twitter.com/TkWzSVjbp0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

“Ante todo, quisiera agradecer al presidente Javier Milei por su coraje, su sentido de la justicia y de la legalidad, así como a Donald Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por recibirme. El presidente [norteamericano] es un gran defensor de la libertad de expresión”, escribió el senador. La mención al líder libertario, quien le dio un fuerte respaldo en la campaña, es un indicativo de la ayuda que le prestó el Gobierno para su salida de Brasil.

Acompañado por su esposa y sus dos hijas, el senador del Partido Liberal (PL) que el domingo había perdido sorpresivamente el balotaje a manos de Lula bajó cerca de las las 9.30 (hora local) del avión Gulfstream G400 -operado por la compañía Baires Fly S.A.- en el aeropuerto ejecutivo de de Opa-Locka, y puso fin al enigma sobre su paradero que había captado la atención de la prensa global.

Flavio Bolsonaro y su familia, en su salida del aeropuerto ejecutivo Opa Locka, en Miami. RICARDO ARDUENGO - AFP

La llegada a Estados Unidos de Flavio Bolsonaro, sobre quien pesaba una prohibición judicial de salida del país con orden de cancelación de sus pasaportes, se produjo al día siguiente de que el Departamento de Estado norteamericano informara que el senador y su familia recibirían sus respectivas visas y que se les permitiría ingresar a Estados Unidos. Aún no hubo comunicaciones oficiales de la Casa Blanca desde su llegada al país.

Trump se había pronunciado sobre su caso minutos después de la medianoche del miércoles, tras bajar del Air Force One en la Base Conjunta Andrews (Maryland), al afirmar que “aprobaría” el ingreso del senador y su familia a Estados Unidos. “Creo que son personas decentes. Por mí, estaría bien”, señaló el mandatario, aliado del clan Bolsonaro.

“Yo escuché que estaba en la Argentina. No sé en dónde está, pero escuché que estaba allí”, añadió Trump al ser consultado sobre el paradero de Flavio Bolsonaro. Poco antes, el senador y su familia habían despegado finalmente desde el aeropuerto de Puerto Iguazú hacia Guayaquil, con destino final Miami.

Q: Would you approve of Flávio Bolsonaro coming to the United States?



Trump: Well, I would approve. I think they're fine people. pic.twitter.com/FcT2QoZoho — Clash Report (@clashreport) October 28, 2026

El misterio que rodeó la huida del senador de Brasil hacia Estados Unidos -con un paso clave por la Argentina y que logró engañar a la prensa internacional- desató especulaciones sobre si hubo un operativo de distracción adrede del propio clan Bolsonaro y sus aliados para facilitar su ingreso a la Argentina junto a su familia.

Mientras persisten los interrogantes sobre cómo el excandidato logró trasladarse desde Brasilia hasta la frontera con la Argentina y cruzar el martes por la noche por el puente internacional Tancredo Neves hacia Misiones -como informó la Dirección Nacional de Migraciones-, también trascendieron versiones este miércoles sobre qué documentos empleó Bolsonaro en su periplo y bajo qué figura entró a territorio norteamericano.

O Globo reveló que el senador ingresó a Estados Unidos con su pasaporte diplomático brasileño, cancelado el día previo por la Policía Federal (PF) tras la orden del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. El diario con sede en Río de Janeiro lo constató en base al sistema de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), organismo estadounidense encargado del control fronterizo y migratorio. El documento, expedido en febrero de 2023, era válido hasta julio de 2027, añadió.

Defeated Brazilian presidential candidate Flávio Bolsonaro and his family have landed in Miami after fleeing his country.



This comes a day after they were granted United States visas by the Trump administration. pic.twitter.com/oB91ejWab5 — The Associated Press (@AP) October 28, 2026

La esposa y las dos hijas adolescentes de Flavio Bolsonaro ingresaron a Estados Unidos con sus pasaportes brasileños, según los registros del gobierno estadounidense citados por medios locales.

En tanto, el sitio web Metrópoles, con sede en Brasilia, y el diario Folha de S. Paulo sostuvieron que Bolsonaro y su familia ingresaron con una autorización de permanencia temporal por motivos “humanitarios”, según los registros de la aduana estadounidense.

“El senador; su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas, Carolina y Luiza, recibieron autorización de entrada bajo la categoría ‘DT’”, un parole humanitario que funciona como permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por razones humanitarias urgentes, reportó el medio.

En tanto, el ingreso del senador a la Argentina, según un documento al que accedió LA NACION, fue con su pasaporte italiano. El avión privado que trasladó a la familia Bolsonaro despegó a las 0.21 (hora argentina) de Puerto Iguazú, sobrevoló Paraguay Bolivia y Perú, y aterrizó a las 3.46 (hora local) en Guayaquil. Tras repostar combustible, 35 minutos después despegó hacia Miami, adonde demoró poco más de cuatro horas en llegar.

El avión en el que viajaba el excandidato presidencial Flavio Bolsonaro, durante su escala para repostar combustible en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, Ecuador, el 28 de octubre de 2026. MARCOS PIN - AFP

Según informó Paulo Figueiredo, un aliado cercano de la familia Bolsonaro que vive en Estados Unidos, el senador daría una conferencia de prensa en la tarde del jueves en Miami, en horario y lugar a ser divulgado, en la que se espera que revele más detalles de su salida de Brasil y sus planes en el exilio en Estados Unidos.

La llegada de Flavio Bolsonaro al sur de Florida -se desconoce de momento dónde se alojó- consolida a Estados Unidos como refugio del clan que en los últimos años lideró a la derecha brasileña, con el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) a la cabeza. La familia mantiene allí estrechos vínculos con la administración Trump.

Mientras uno de los hermanos de Flavio, Eduardo Bolsonaro, vive exiliado en el estado Texas desde principios de 2025 y tiene una sólida red de contactos con el Partido Republicano, el padre de ambos se fue a Orlando (Florida) el 30 de diciembre de 2022, dos días antes de la toma de posesión de Lula. Allí estuvo durante tres meses. El exmandatario cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado bajo el régimen de prisión domiciliaria en Brasilia.

La recepción de Flavio Bolsonaro por parte del gobierno de Trump podría elevar las tensiones de la Casa Blanca con Lula, quien salió fortalecido tras el éxito electoral del domingo pasado por el que gobernará por un cuarto periodo.

Fernanda Bolsonaro, esposa de Flavio, al bajar del avión privado en el aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, en Miami. RICARDO ARDUENGO - AFP

Ambas administraciones mantienen una tirante relación marcada por las denuncias de Brasilia sobre una presunta injerencia de Washington en la reciente campaña y los elevados aranceles impuestos por el gobierno republicano a las importaciones de productos brasileños, justificados en supuestas prácticas comerciales desleales, aunque fueran en represalia al proceso judicial contra Jair Bolsonaro.

El martes, uno de los magistrados del STF, Flavio Dino, ordenó investigar una posible financiación extranjera ilegal de la campaña presidencial de Bolsonaro, incluidos recursos que podrían proceder de un grupo vinculado al vicepresidente norteamericano, JD Vance. También pidió determinar si se recurrió a intermediarios para ocultarlos.

En ese marco, la llegada del excandidato a Miami desató críticas de los demócratas hacia Trump, cuando faltan solo seis días para las elecciones de medio término en Estados Unidos.

No asylum for people fleeing war in Sudan or conflict in Haiti, but Rubio is rolling out the red carpet for Bolsonaro.



Apparently, fleeing violence doesn’t qualify. Denying election results does. https://t.co/pzP9u8Ts5I — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) October 28, 2026

“Ningún asilo para personas que huyen de la guerra en Sudán o del conflicto en Haití, pero [el secretario de Estado, Marco] Rubio está extendiendo la alfombra roja para Bolsonaro. Aparentemente, huir de la violencia no califica. Negar los resultados electorales sí lo hace”, advirtió el bloque demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encargado de supervisar la política exterior norteamericana.

“Perder una elección no es motivo para solicitar asilo. Sin embargo, la administración Trump está brindando refugio seguro a Flavio Bolsonaro en Estados Unidos. [El gobierno] le debe respuestas al Congreso sobre su rol en ayudar a Bolsonaro a huir de Brasil en contravención de la ley brasileña”, afirmó, por su parte, el congresista Joaquin Castro (Texas).