La receta de Noruega para la igualdad: un impuesto que ahuyenta a los millonarios

OSLO.- Sentado en su mansión junto al lago en la ciudad suiza de Lucerna, Borger Borgenhaug extraña a sus nietos y el olor del mar nórdico en una clara noche de verano.

El carpintero convertido en magnate inmobiliario dice que ese es el precio que paga para escapar del reforzado impuesto a la riqueza de Noruega, un gravamen anual que ha llevado a cientos de millonarios al extranjero y al mismo tiempo ha sustentado una de las sociedades más igualitarias del mundo.

“El clima político en Noruega se ha vuelto cada vez más hostil hacia los dueños de negocios”, dijo a Reuters Borgenhaug, quien se fue en 2022.

Millonarios noruegos que emigran por la presión fiscal iStock

Con un impuesto sobre el patrimonio que data de 1892 y una cultura de transparencia que permite a los ciudadanos consultar las declaraciones de impuestos de otros, Noruega tiene más experiencia que la mayoría en la presión fiscal sobre los ricos. Su modelo ofrece lecciones para países que debaten medidas similares, desde Gran Bretaña hasta Francia e Italia , o incluso una ciudad como Nueva York.

La moraleja es que un impuesto a la riqueza ahuyentará a algunos millonarios, pero si se fija de forma suficientemente amplia, los ingresos aún pueden valer la pena.

Éxodo de los ricos

El impuesto al patrimonio fue uno de los grandes temas de las elecciones noruegas de septiembre, que devolvieron al poder al Partido Laborista. Durante su mandato anterior, la fuerza había aumentado esta carga tributaria y endurecido las reglas para quienes deciden mudarse al extranjero.

Actualmente, las personas físicas pagan un 1% sobre el patrimonio neto que va de 1,76 millones a 20,7 millones de coronas (entre 174.000 y 2 millones de dólares). Desde 2022, los patrimonios por encima de ese umbral tributan el 1,1%. En 2023, 671.639 contribuyentes —aproximadamente el 12% de la población— pagaron este impuesto.

La normativa incluye varios descuentos: la vivienda principal tributa solo sobre el 25% de su valor catastral, mientras que las acciones y propiedades comerciales lo hacen sobre el 80%. Los activos en el extranjero también son considerados, aunque las deudas se pueden deducir.

Salir del país se ha vuelto más costoso. Al mudarse al extranjero, Noruega aplica un impuesto de salida del 37,8% sobre las ganancias no realizadas que superen los 3 millones de coronas (unos 300.000 dólares). Esto incluye, por ejemplo, la revalorización de acciones que han subido de precio pero aún no se han vendido. Además, las lagunas legales que permitían postergar indefinidamente el pago de este impuesto fueron eliminadas en 2024.

Las nuevas reglas aceleraron la emigración. Según el centro de estudios conservador Civita, 261 residentes con patrimonios superiores a 10 millones de coronas (unos 973.000 dólares) dejaron el país en 2022 y 254 en 2023, más del doble de la media anual previa al endurecimiento fiscal.

El fenómeno también se ve reflejado en el ranking de las 400 personas más ricas de Noruega: 105 viven ya en el extranjero o trasladaron su patrimonio a familiares que residen fuera del país. En señal de protesta, un pequeño partido opositor de izquierda exhibe las fotos de estos millonarios en un “muro de la vergüenza” en su sede.

Defensa de la igualdad y los ingresos

Los partidarios argumentan que el impuesto actúa como un respaldo redistributivo en un país que eliminó el impuesto a la herencia en 2014 y se encuentra entre los más ricos del mundo gracias al petróleo, el transporte marítimo y la pesca.

Noruega canaliza todos los ingresos de su industria de petróleo y gas a un fondo soberano de riqueza y limita los retiros anuales al 3% del valor del fondo bajo una regla fiscal autoimpuesta.

Esto significa que necesita encontrar otras fuentes de ingresos.

“El impuesto al patrimonio hace que el sistema tributario personal en su conjunto sea más progresivo que el impuesto sobre la renta por sí solo”, dijo a Reuters la viceministra de Finanzas, Ellen Reitan.

Gracias a sus enormes exportaciones de petróleo y gas, Noruega puede vivir sin los ingresos fiscales nacionales procedentes de la gasolina y el gasóleo. Getty Images

Los ingresos procedentes de este sector aumentaron a pesar del éxodo y ahora se sitúan en el 0,6 % del PBI, una cifra nada despreciable. Para contextualizar, el gobierno laborista británico busca ahorros de magnitud similar para alcanzar sus objetivos fiscales.

Una investigación de la oficina de estadísticas de Noruega muestra que los empresarios tienen suficiente liquidez para pagar, y que la carga recae abrumadoramente sobre los más ricos. Otro estudio sugiere que el impuesto podría estimular la inversión en capital humano.

Noruega sigue siendo uno de los países más igualitarios del mundo y ocupa un lugar destacado en cuanto a facilidad para hacer negocios.

“Estos hallazgos sugieren que el impuesto al patrimonio no obstaculiza directamente la inversión o el empleo a nivel de empresa”, dijo Roberto Iacono, profesor de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU).

Una encuesta de la agencia Response para el diario Aftenposten realizada justo antes de las elecciones de septiembre mostró que el 39% de los noruegos quería que se mantuviera o aumentara el impuesto sobre el patrimonio, mientras que el 23% quería una reducción y el 28% pedía su abolición.

El gobierno laborista de Noruega busca un gran acuerdo sobre la reforma fiscal durante los próximos dos años, invitando a todos los partidos a la mesa. ¿La trampa? El impuesto sobre el patrimonio se mantiene, de una forma u otra.

Fuga de capital y parálisis de las start-ups

Los críticos dicen que el modelo penaliza la propiedad nacional y corre el riesgo de socavar la base empresarial de Noruega.

“El sistema de impuesto sobre el patrimonio hace más difícil que las empresas compitan con el resto del mundo”, dijo Knut-Erik Karlsen, quien hizo su fortuna con suplementos de aceite de pescado y recientemente se mudó a Suiza.

Noruega grava las ganancias de capital, a diferencia de Suiza, e impone gravámenes más altos sobre el trabajo que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Alrededor del 40% de los emigrantes son dueños de negocios, según la investigadora de Princeton Christine Blandhol, quien estima que, los últimos cambios fiscales reducirán la producción de Noruega en un 1,3 % a largo plazo. Otros consideran que el impuesto perjudica el rendimiento de las empresas.

Un impuesto sobre el patrimonio es especialmente doloroso para los fundadores de empresas emergentes, que pagan el capital mucho antes de que lleguen las ganancias.

Un debate que resuena en Europa y Estados Unidos Alex Brandon - AP

Are Traasdahl dejó Noruega en 2000 para comercializar la tecnología móvil europea en Estados Unidos, y más tarde fundó y vendió varias empresas tecnológicas, incluida la aplicación ahora conocida como iHeartRadio.

“No habría tenido ninguna posibilidad de construir en Noruega lo que construí en Estados Unidos”, dijo.

Noruega tiene uno de los niveles más bajos de capital de riesgo como porcentaje del PIB de Europa: la mitad que Suecia y muy por detrás de Estados Unidos, según muestran los datos de la OCDE.

Los herederos suelen marcharse antes de asumir el control de las acciones. Laurence Odfjell, ahora en Singapur, afirma que quedarse podría haberle costado el control de su grupo naviero durante la recesión que siguió a la crisis financiera mundial de 2008.

“No iba a dejar que nuestra empresa se hundiera bajo mi supervisión por no tener el capital”, dijo.

¿Se puede replicar?

Hasta el momento, ningún nuevo país ha seguido el camino de Noruega.

Los legisladores franceses desecharon un impuesto del 2% que llamaría la atención sobre las fortunas superiores a 100 millones de euros y optaron en cambio por un cargo más limitado sobre los activos personales depositados en sociedades holding, una medida que se prevé que recaude apenas 1000 millones de euros.

Al otro lado del Canal, el gobierno laborista británico descartó un impuesto formal sobre la riqueza, pero insiste en que seguirá apoyándose en aquellos “de hombros más anchos”.

Italia, por su parte, sigue siendo alérgica a los aumentos en las herencias, pero está endureciendo silenciosamente su régimen de gravamen para los extranjeros ricos.

Mientras tanto, los millonarios siguen ejerciendo presión sobre sus pies. Noruega va camino de perder a otros 150 millonarios este año, una salida considerable para un país de tan solo 5,6 millones de habitantes, según Henley & Partners, que asesora a clientes adinerados en reubicación, y New World Wealth, que se basa en fuentes públicas como LinkedIn.

Gran Bretaña encabeza la lista mundial con 16.500 salidas previstas tras eliminar las exenciones fiscales para residentes extranjeros. Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos e Italia se encuentran entre los países con mayores avances.

La cohesión social y la riqueza petrolera de Noruega podrían dificultar la imitación de su modelo. Sin embargo, los economistas afirman que esto demuestra que cualquier impuesto de este tipo implica un equilibrio entre dimensiones económicas y políticas.

“No tener un impuesto al patrimonio genera mayor desigualdad; tenerlo implica menos capital para las startups”, afirmó el profesor Iacono de la NTNU. “La política necesita encontrar un equilibrio”.