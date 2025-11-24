LA NACION

Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como organización terrorista y señaló a Nicolás Maduro como su líder

La medida impacta desde este lunes y permite ampliar sanciones legales y financieras; “Corrompieron el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela”, indicó el Departamento de Estado

En medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump designó, de manera oficial, al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional y señaló al presidente venezolano Nicolás Maduro como su líder.

“El Departamento de Estado nombra al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE) a partir del 24 de noviembre de 2025. Con sede en Venezuela, [esa organización] está liderada por Maduro y otros altos funcionarios de su régimen ilegítimo, quienes corrompieron el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela”, se indicó en parte del comunicado estadounidense.

“Ni Maduro ni sus secuaces representan al gobierno legítimo de Venezuela. El Cártel de los Soles, junto con otras OTE designadas, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, es responsable de la violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”, se agregó en el texto de la gestión de Trump.

Y se destacó que Estados Unidos “seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger los intereses de la seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas”.

Esta designación para el Cártel de los Soles significa que Washington puede llevar adelante, de manera legal, acciones militares en territorio venezolano contra la delincuencia organizada desde las entrañas del chavismo.

Las suspensiones o reprogramaciones en las últimas horas de vuelos comerciales con destino a Caracas de al menos seis compañías confirmaron que la amenaza estadounidense va en serio, en medio de rumores sobre familias de diplomáticos que abandonan aprisa y corriendo el país petrolero. Una situación “potencialmente peligrosa”, como advirtió la Administración Federal de Aviación norteamericana (FAA, por sus siglas en inglés).

Con esta nueva medida, y sin conocerse aún, al menos de manera pública, los alcances de esta nueva medida del gobierno estadounidense, en principio se cree que las operaciones contra las narcolanchas, que ya provocó 21 hundimientos, se prolongarían en tierra con el bombardeo de posiciones narcos, como pistas clandestinas de aterrizaje, campamentos de la guerrilla colombiana y escondites en la zona del contrabando minero.

