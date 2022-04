La reconfiguración autoritaria de América Central: entre populistas y autócratas

BOGOTÁ.– La deriva autoritaria es de tal calibre que hasta las procesiones son sospechosas en Nicaragua. Las fuerzas represivas de Daniel Ortega vigilaron y asediaron a los miles de participantes del Vía Crucis del viernes en Managua en un país donde la gran mayoría de los dirigentes están en la cárcel o exiliados, un país donde ya no se puede protestar.

El estado de terror impuesto en Nicaragua es una de las principales herramientas usadas por el régimen de Ortega y Rosario Murillo para mantenerse en el poder de forma autocrática. Sin duda, el caso más grave en América Central, pero no una excepción: la región parece vulnerable de nuevo ante el avance de populistas y autoritarios.

Penitenciarios arrastran a un hombre que representa a Judas durante la procesión de 'Los Encadenados' el Viernes Santo en Masatepe, Nicaragua, el 15 de abril de 2022. OSWALDO RIVAS - AFP

Las alarmas suenan hoy como las campanas del panameño Rubén Blades en su himno de “El padre Antonio y el monaguillo Miguel”. Eran otros tiempos en América Central, de dictaduras militares y de los escuadrones de la muerte. Pero cada vez se parecen más.

Incluso en la excepción de Costa Rica, junto a Uruguay la única democracia plena en el continente, la victoria del populista Rodrigo Chaves, acusado de acoso sexual, ha sembrado dudas que parecían imposibles. Como en Panamá, que en 2023 disputará unas elecciones presidenciales que tiene al expresidente Ricardo Martinelli con más del 50% de los apoyos en las encuestas, pese a que fue extraditado desde Estados Unidos (y absuelto en su país), mientras sus dos hijos son juzgados por el lavado de 28 millones de dólares obtenidos en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

“Estamos ante un giro evidente en la región, con tendencia autoritaria y con los tecnopopulismos. Son gobiernos que ofrecen el oro y el moro a la gente. Como Nayib Bukele, con un manejo tecnocrático como también ha planteado Chaves en campaña. Ofrecen mejoras, cambios, políticas públicas diferentes y además el presidente salvadoreño añade el manejo eficiente de las redes sociales”, resume para LA NACION la socióloga Elvira Cuadra.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador

“Hay un hastío de la democracia y una desilusión tremenda. La gente no confía en el sistema porque los políticos han demostrado ser muy incapaces. En América Central, el gran problema es la corrupción: unos países con la ayuda que han recibido (sobre todo para evitar las oleadas de migrantes) han tenido gobernantes corruptos y hasta delincuentes, que jamás han puesto el bienestar de sus pueblos como prioridad”, concluye para este periódico la politóloga María Puerta Riera.

Bukele está en boca de todos, y no solo por su apoyo “neutral” a Vladimir Putin, sin el entusiasmo de Ortega, pero firme con sus abstenciones equidistantes en los organismos internacionales. “Bukele está derrumbando el Estado de derecho en El Salvador y no hay mecanismos que lo detengan. Pero lo que me parece más grave es que tiene apoyo de la población”, se plantea Puerta Riera.

En su guerra contra las maras, el “CEO de El Salvador” cuenta a su favor con el cansancio social provocado por la delincuencia. “El Salvador ha sufrido por décadas violencia a manos de las pandillas que han cometido crímenes atroces. La respuesta de Bukele ha sido impulsar medidas de ‘mano dura’ contra los pandilleros en las cárceles, y detener a cualquiera que se presume que es pandillero por estar tatuado. Ante un aumento de los homicidios en el país, la Asamblea Legislativa permitió al gobierno avanzar con estas medidas al aprobar un amplio régimen de excepción que suspendió hasta por 30 días los derechos a la libertad de asociación y reunión y la privacidad de las comunicaciones, así como varias garantías al debido proceso”, advierte Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

Más de 12,000 terroristas capturados en solo 21 días.



Seguimos…#GuerraContraPandillas https://t.co/VEzdUlc29m — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 16, 2022

Otra serie de leyes permiten a los jueces “encarcelar a niños y niñas a partir de los 12 años si se presume participan de pandillas”, destaca Taraciuk entre otras medidas, como penas de hasta 15 años por pintar grafitis.

“Hoy no quedan instancias independientes en el país para proteger a los salvadoreños de arbitrariedades. Ya van más de 12.000 supuestos pandilleros detenidos, pero la realidad es que, con estas reglas de juego, no hay ninguna garantía de que efectivamente hayan cometido un delito”, sentencia.

Guatemala y Honduras

En Guatemala, tras la experiencia populista de Jimmy Morales, expresidente llegado del mundo de la televisión, le tocó el turno al derechista Alejandro Giammattei, que en vez de luchar contra la corrupción persigue a los encargados de investigarla. “La corrupción está ganando en el país y se está llevando puesta las instituciones democráticas”, señala la directora en funciones de HRW, que ha advertido sobre el “tiro de gracia contra el Estado de Derecho” que supondría la elección de un nuevo fiscal tras el mandato concluido de Consuelo Porras.

La presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, saluda a sus seguidores cuando llega al Estadio Nacional en Tegucigalpa LUIS ACOSTA - AFP

El exilio de jueces, fiscales y periodistas preocupa en instituciones y gobiernos democráticos de la región, donde también se siguen al detalla las resoluciones más polémicas del nuevo gobierno de Xiomara Castro en Honduras. Las idas y venidas respecto al vecino Daniel Ortega “se deben al alto costo político que supone un apoyo pleno. Tegucigalpa mantiene buenas relaciones con Estados Unidos, tanto por la extradición del expresidente José Orlando Hernández como por las ayudas que llegan desde Washington”, profundiza Elvira Cuadra.

Human Rights Watch destaca el reto de la agenda anticorrupción y proderechos humanos de Castro tras los indultos decretados por el gobierno. “La normativa es vaga y donde se abre la puerta a perpetuar la impunidad, uno de los grandes problemas de Honduras”, remacha Taraciuk.