Alejandro Fantino renunció a un programa de streaming tras su fuerte cruce con Viviana Canosa

Dos semanas después de su fuerte cruce con Viviana Canosa, Alejandro Fantino renunció este martes a Carnaval Stream, el ciclo que compartía con la periodista. El conductor se ausentó durante dos emisiones semanales hasta que finalmente decidió dar el portazo.

El pasado 25 de mayo los periodistas se trenzaron en vivo luego de un malentendido tras analizar la interna libertaria. El episodio terminó cuando Canosa agarró sus pertenencias y se fue.

Fantino contó el motivo de su alejamiento del streaming a la periodista Marina Calabró en Primicias Ya de América TV. “Yo firmé un contrato con El Observador de Uruguay para cubrir todo el Mundial, estando bastante tiempo en Uruguay. Esto significa que, hasta el 19 de julio, voy a estar mas tiempo en Montevideo que en Buenos Aires. Voy a viajar para los partidos de Uruguay y Argentina", explicó a través de un audio de Whatsapp a la conductora.

Sostuvo que, incluso, había una posibilidad de que viajara a la competición que se realiza en Estados Unidos, Canadá y México “si pasa algo importante”. Y entonces dio detalles sobre su salida de Carnaval Stream.

“De común acuerdo decidimos con los chicos frenar mi permanencia en el canal y reverla después del Mundial, entrado julio. Las puertas estan abiertas si da para hacer algo juntos, pero más adelante. Todo esto queda supeditado a cómo venga mi año en Uruguay y con otros proyectos en la Argentina”.

Luego, aclaró que su salida no se relaciona con el cruce: “No hay ningún tipo de conexión con alguna situación vivida, porque todas ellas se terminaron de la mejor manera fuera del aire, al menos de mi parte”.

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