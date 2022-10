La reina Margarita de Dinamarca pidió perdón por la medida que desató un escándalo familiar: “Subestimé su impacto”

Después de varios días en los que la interna familiar se transformó en una noticia nacional, la reina de Dinamarca se pronunció públicamente sobre su decisión de quitarle los títulos reales a cuatro de sus ocho nietos, los hijos del príncipe Joaquín.

“Su majestad la reina quiere crear un marco en el que los cuatro nietos puedan configurar sus propias vidas en mayor medida, sin verse limitados por las consideraciones y obligaciones especiales que conlleva una afiliación formal a la casa real como institución”, decía el comunicado de la Casa Real publicado el miércoles pasado, que provocó una seguidilla de cuestionamientos desde la propia familia, algo poco común en la monarquía danesa.

El príncipe Félix, la princesa Marie, el príncipe Joaquín, la princesa Athena, el príncipe Henrik y el príncipe Nicolás en un almuerzo en el yate real Dannebrog para conmemorar el 50 aniversario de la ascensión al trono de la reina danesa Margarita II en Copenhague, Dinamarca, el domingo 11 de septiembre pasado Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix Foto

Frente a tal escándalo, la reina Margarita, de 82 años, publicó este lunes una carta en las redes sociales en los que se mostró “afectada” y pidió perdón por no haber dimensionado de antemano el impacto de la medida. “Ahora espero que nosotros, como familia, podamos encontrar la paz y nuestro camino para superar esta situación”.

“En los últimos días, ha habido fuertes reacciones a mi decisión sobre el futuro uso de títulos para los cuatro hijos del príncipe Joaquín. Obviamente me afecta”, comienza el texto, publicado en las redes sociales.

Luego explica que su decisión “tardó mucho en llegar” y que, con ella, busca aggiornar la Casa Real danesa. “Es mi deber y mi deseo como Reina asegurar que la monarquía siga adaptándose a los tiempos. A veces requiere tomar decisiones difíciles, y siempre será difícil encontrar el momento adecuado”, expresa.

“Llevar un título real conlleva una serie de obligaciones y deberes, que en el futuro serán responsabilidad de menos miembros de la familia real. Esta adaptación, que veo como una salvaguardia necesaria para el futuro de la monarquía, la quiero hacer en mi tiempo”, continúa.

La reina Margarita II de Dinamarca recibe a invitados en el Teatro Real Danés al festejar el 50 aniversario de su ascenso al trono, 10 de septiembre de 2022

“He tomado mi decisión como Reina, madre y abuela, pero como madre y abuela he subestimado lo afectado que se siente mi hijo menor y su familia. Causó un gran impacto, y lo siento por eso”, dice, en el sentido mensaje. “Que nadie dude que mis hijos, nueras y nietos son mi gran alegría y orgullo. Ahora espero que nosotros, como familia, podamos encontrar la paz y nuestro camino para superar esta situación”, termina.

Qué pasó

Según el anuncio oficial de la semana pasada, los cuatro hijos del príncipe Joaquín dejarán de tener sus títulos reales a partir del próximo 1° de enero de 2023, pero sí mantendrán las posiciones que ocupan en la línea de sucesión

La decisión no afectó a los hijos del heredero al trono, el príncipe Federico y primogénito de la reina Margarita. Según la casa real, la monarca busca a través de la medida que sus nietos Nicolás (de 23 años), Félix (20), Henrik (13) y Athena (10) puedan vivir una vida normal, sin las obligaciones que conlleva el peso del título real.

Poco después del anuncio, el príncipe Joaquín dijo que estaba molesto por el cambio. “Estamos todos muy tristes. Nunca es agradable ver a tus hijos siendo maltratados así”, dijo al medio local Ekstra Bladet. “Se encuentran en una situación que no entienden”.

El príncipe se quejó de que la casa real no les avisó con tiempo sobre la decisión. “Me avisaron con cinco días de antelación. Escuché que dijeron que fue en mayo, pero no es correcto. Ese mes se me presentó un plan, que básicamente decía que cuando mis hijos cumplieran 25 años, sucedería. Athena cumple 11 años en enero”.

Nicolás y Félix son fruto del primer matrimonio del príncipe Joaquín con Alejandra de Frederiksborg; Henrik y Athena nacieron de su relación con su actual esposa, la princesa Marie.

La princesa Marie dijo que su hijo menor había sido intimidado en la escuela luego de que se conociera la decisión.

Alejandra de Frederiksborg también se manifestó sobre el tema: “Todos estamos confundidos por la decisión. Estamos tristes y en estado de shock. Los niños se sienten marginados. No pueden entender por qué les están quitando su identidad”, dijo al medio danés Billet Bladet.

El príncipe Nicolás es un conocido modelo; aquí en una tapa de Vogue Archivo

Mientras tanto, el mayor de los nietos afectados, Nicolás, de 23 años, también se quejó en varias entrevistas: “Toda mi familia y yo, por supuesto, estamos muy tristes”.

“Estamos, como también han dicho mis padres, en estado de shock por esta decisión y por lo rápido que se tomó. No entiendo por qué sucedió de esta manera”, dijo el joven, que en 2021 se mudó a París para continuar sus estudios y crecer en su carrera como modelo.

Mientras tanto, la mujer del príncipe heredero, Frederik, Mary, defendió la decisión de la reina y dijo que “los cambios pueden ser difíciles y realmente dolorosos; pero esto no significa que la decisión no sea la correcta”.

“También revisaremos los títulos de nuestros hijos cuando llegue el momento”, explicó Mary a los medios, visiblemente afectada por esta crisis.

