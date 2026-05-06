El thriller psicológico de seis capítulos que llega a Netflix y promete atrapar al espectador hasta el final

El jueves 7 de mayo llega la segunda temporada de El caso Hartung a Netflix con una apuesta más contundente e inquietante que la anterior. Según adelantó la plataforma de streaming, la historia —que se basó en la novela The Killing, de Søren Sveistrup- contendrá más asesinatos que resolver y todas las sospechas apuntarán a una misma persona, la cual descoloca a los detectives por su estrategia para cometer los delitos y dejar un mensaje en cada escena, a modo de burlar a las autoridades policiales.

Cuando se estrenó la primera temporada de este thriller psicológico fue una apuesta importante para Netflix sin muchas aspiraciones. La producción de origen danés se publicó en el catálogo en 2021 y en pocas semanas pasó a ser una de las más vistas de la plataforma. Al igual que sucedió al principio, existe la intención de que esta secuela cause el mismo efecto de asombro en los suscriptores.

Netflix estrena la segunda temporada de El caso Hartung el 7 de mayo (Fuente: Netflix)

El caso Hartung - temporada 2

La segunda entrega se titula El escondite y continúa con el mismo formato que la anterior; se trata de una miniserie de seis episodios. La trama sigue a los detectives Hess (Mikkel Boe Følsgaard) y Thulin (Danica Curcic), que se reencuentran en una carrera contrarreloj para atrapar a un asesino que juega al escondite entre la niebla de los suburbios de Copenhague, se puede leer en la sinopsis.

Además, señalaron que la acción del sospechoso es más rápida que la capacidad para anticipar sus pasos; esto provoca que más víctimas se vean envueltas en un juego mortal y el número de fallecidos aumenta considerablemente. De esta manera, el dúo debe detener al asesino antes de que se pierdan más vidas.

La segunda temporada inicia con la desaparición de una mujer de 41 años (Fuente: Netflix)

La temporada inicia con la desaparición de una mujer de 41 años. Según una investigación, llevaba meses acosada por una persona que la vigilaba impunemente, le enviaba fotos, videos y hasta le hizo llegar una canción de cuna. Cuando aparece su cuerpo sin vida, rápidamente llama la atención por las características y lesiones similares a una joven de 17 años que atravesó lo mismo antes de ser hallada muerta tiempo atrás.

Desde ese entonces, el asesino comienza una cacería por la capital de Dinamarca y tiene como objetivo burlarse de la policía al dejar pistas en cada homicidio. La búsqueda se vuelve un juego perverso y aterrador que pone a los ciudadanos en alerta y en máxima tensión al equipo de detectives que intenta resolver el caso.

A medida que se acercan al asesino, Hess y Thulin deben lidiar con sus propias diferencias y el temor de nunca atrapar al atacante. En cada escena del crimen descubren una manera retorcida en la que el autor esconde a sus víctimas.

Los detectives trabajan contrareloj para anticipar el siguiente ataque del asesino (Fuente: Netflix)

Esta historia promete ser atrapante y mantener la ansiedad del espectador hasta el último capítulo. La escenografía en un entorno frío, lúgubre e inseguro muestra la otra cara de la pintoresca y opulenta Copenhague.

El elenco de esta temporada está compuesto por: Danica Curcic, Mikkel Boe Følsgaard, Sofie Gråbøl y Katinka Lærke Petersen. La dirección está a cargo de Milad Alami y Roni Ezra.