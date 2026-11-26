BRUSELAS.– Los líderes de la Unión Europea (UE) seguían este jueves sin alcanzar un acuerdo sobre cuánto gastar entre 2028 y 2034 y cómo repartir esos fondos. En la cumbre de Bruselas, Alemania y Países Bajos reclamaron un presupuesto más reducido, mientras que Francia exigió preservar las ayudas a sus agricultores. A esas diferencias se sumó una condición del canciller alemán, Friedrich Merz. Para dar su respaldo, quiere que los 27 países del bloque se comprometan también a financiar a Ucrania.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidió cerrar el acuerdo antes de fin de año. Para entonces necesita unanimidad sobre tres cuestiones que llevan meses en discusión: el monto total del presupuesto, el reparto entre las distintas prioridades y las fuentes de ingresos. Si la cumbre, que podría prolongarse hasta el viernes, termina sin consenso, los mandatarios volverán a reunirse el 18 y 19 de diciembre.

We have just concluded a first round of discussions at #EUCO on my proposal for the EU’s next long-term budget.



Leaders have heard each other’s positions.



We are now breaking for consultations with groups of member states. pic.twitter.com/KsmQ7ZD8wp — António Costa (@eucopresident) November 26, 2026

El primer ministro húngaro, Peter Magyar, puso en duda incluso ese plazo. “Diría que las posibilidades de alcanzar un acuerdo hoy son prácticamente nulas. Tampoco parece probable que lo logremos en torno a Navidad”, escribió en las redes sociales.

La disputa por los recortes

La Comisión Europea propuso inicialmente un presupuesto de dos billones de euros para los siete años, una cifra que la mayoría de los gobiernos rechazó. Tras varias revisiones a la baja, la propuesta que llegó el sábado a las capitales europeas recorta más de 200.000 millones de euros respecto de la versión anterior.

El presupuesto común se financia principalmente con aportes de los Estados miembros en función del tamaño de sus economías. Alemania y Países Bajos están entre los países que aportan más de lo que reciben y reclaman un ajuste. “El presupuesto necesita modernizarse y necesita reducirse si queremos cerrar un acuerdo”, dijo el primer ministro neerlandés, Rob Jetten.

Merz y Jetten participan en una reunión previa a la cumbre de la UE sobre el presupuesto, en Bruselas Kay Nietfeld - dpa DPA

Del otro lado de la discusión, Francia e Italia defienden dos partidas que representan, cada una, cerca de un tercio del presupuesto: las ayudas agrícolas y los fondos de cohesión, que financian obras y servicios en las regiones menos prósperas del bloque. El primer ministro checo, Andrej Babiš, explicó qué está en juego para su país: “Por desgracia, no tenemos ninguna autopista hacia Austria y tenemos que construir nuestros hospitales”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que recortar la inversión pública sería un “error estratégico” que dejaría a Europa rezagada frente a China y Estados Unidos. Y trazó un límite para la negociación: Francia no aceptará perder “ni un solo euro” de lo que recibe a través de la Política Agrícola Común. “Llegar a un acuerdo no es un objetivo en sí mismo y no firmaré un acuerdo desequilibrado”, dijo en Bruselas.

Nos agriculteurs peuvent compter sur mon engagement. Pas un euro ne doit manquer à la PAC pour la France dans le prochain budget pluriannuel européen. pic.twitter.com/mKCJWzyJhR — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 25, 2026

El calendario de la negociación ya entró en la campaña francesa. Los líderes europeos buscan evitar que el debate se prolongue hasta las presidenciales de abril, en las que Marine Le Pen parte como favorita en las encuestas. La dirigente de ultraderecha denunció “maniobras políticas mezquinas” y sostuvo que aprobar el presupuesto antes de los comicios supondría “impedir la expresión democrática del pueblo”. Macron le reprochó su “arrogancia” y dijo que actúa como si ya gobernara.

Selon la presse internationale, la Commission européenne serait à la manœuvre pour précipiter la conclusion d’un accord sur le prochain budget pluriannuel de l’Union européenne avant l’élection présidentielle française, comme nous le dénonçons depuis des mois.



Paris pousserait à… https://t.co/7iTLp8jCWw — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 26, 2026

Un nuevo préstamo para Kiev

La discusión sobre Ucrania abarca dos plazos. Para el período 2028-2034, el proyecto de presupuesto reserva 100.000 millones de euros para Kiev. La decisión más urgente es si los socios europeos respaldan un préstamo adicional de 45.000 millones de euros para cubrir las necesidades económicas y militares del país en 2027.

El presidente francés, Emmanuel Macron, conversa con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, antes de la cumbre sobre el presupuesto de la UE NICOLAS TUCAT - AFP

Hace casi un año, la UE aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros con el que esperaba cubrir buena parte de las necesidades ucranianas durante dos años. Desde entonces, los ataques rusos contra la infraestructura energética y civil y las interrupciones del comercio en el mar Negro agravaron la situación financiera de Kiev.

La Comisión propone obtener los nuevos recursos en los mercados de capitales y destinar 20.000 millones de euros a la economía ucraniana y 25.000 millones a sus fuerzas armadas. La República Checa, Hungría y Eslovaquia quieren quedar al margen del préstamo. Babiš pidió que la financiación de Ucrania se negocie por separado, mientras que Merz insistió en que cualquier acuerdo presupuestario requiere un “compromiso colectivo” de los 27, “sin excepción”.

Pese a sus diferencias con Berlín sobre los recortes, Macron también defendió el respaldo a Kiev. “Si abandonáramos a Ucrania, pondríamos en peligro nuestra seguridad a corto o mediano plazo”, advirtió.

Agencias AFP, AP y Reuters