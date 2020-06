La Unión Europea le abre las fronteras a un solo país de la región

Uruguay se encuentra en la lista de 18 países que la Unión Europea confirmó para permitirle a sus viajeros ingresar al continente Fuente: AFP

28 de junio de 2020 • 18:53

MONTEVIDEO.- Entre la lista de 18 países que la Unión Europea conformó para permitirles a sus viajeros ingresar al viejo continente , hay un solo país de la región que se encuentra entre los seleccionados. Se trata de Uruguay , que reportó hasta el momento 924 casos de infectados en total, 26 de muertos y 818 de recuperados.

El ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Ernesto Talvi, compartió la noticia en sus redes sociales y destacó el "gran reconocimiento al extraordinario trabajo de control de la pandemia y a una labor de cooperación humanitaria que ha sido ejemplo en el mundo ".

La lista de países que recuperarán la apertura de fronteras con la Unión Europea son: Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Andorra, San Marino, Mónaco, el Vaticano y Uruguay, según informó The New York Times . A la lista se sumaría China en caso de que también abra sus fronteras a los viajeros de la UE, ya que los requisitos definidos por las autoridades europeas es la "reciprocidad" .

Según consignó el diario uruguayo El País , los uruguayos con residencia en Europa ya podían trasladarse, pero con esta nueva medida la Unión Europea decidió abrir sus fronteras a los países incluidos en la lista para cumplir todo tipo de objetivos, como permitir el turismo. Por eso, cualquier uruguayo que no tenga residencia en los países de la comunidad europea ahora sí puede viajar .

Igualmente, los europeos manifestaron que, en caso de ver un nuevo avance del virus, quitarán al país donde detecten complicaciones de la lista de fronteras abiertas .

Si bien la Unión Europea ya definió la apertura de fronteras para la llegada de visitantes uruguayos, el gobierno local aún no decidió que hará con la llegada de extranjeros. Según El País , El ministro de Turismo uruguayo dejó en claro que no está previsto que lleguen a Uruguay turistas en los vuelos provenientes de Europa por el momento. "Eso no quita que estemos trabajando con las máximas autoridades de las compañías aéreas y aeroportuarias", dijo.