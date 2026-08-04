La Unión Europea llevará a cabo una reunión de urgencia para abordar la crisis migratoria en Ceuta

BRUSELAS.- Los ministros del Interior de los países de la Unión Europea (UE) mantendrán este martes una reunión a distancia para analizar la crisis migratoria ocurrida días atrás en la ciudad española de Ceuta y abordar las fuertes tensiones que provocó dentro del bloque.

La oleada masiva, que empezó ‌este jueves en una de las dos ​únicas fronteras terrestres de la ​UE en África –la otra es la frontera de Marruecos con también enclave español de Melilla–, desató la alarma en todo el bloque y puso de manifiesto las diferencias entre los Estados miembros respecto de la política migratoria europea.

Miles de migrantes irregulares irrumpieron en Ceuta ante la pasividad de las fuerzas de seguridad de Marruecos Antonio Sempere - AP

Por un lado, el gobierno español de Pedro Sánchez defiende un enfoque abierto en materia migratoria. En la posición contraria se encuentran países partidarios de una línea más dura, como Italia y Dinamarca, que advirtieron que una “inmigración descontrolada” constituye “una amenaza para Europa”.

Esos Estados reclamaron la exclusión de España del espacio Schengen, la zona de libre circulación europea. La petición, políticamente explosiva y jurídicamente imposible de acuerdo con el derecho europeo, provocó el rechazo del gobierno español.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defiende un enfoque más abierto en materia migratoria NICOLAS TUCAT - AFP

Sánchez respondió mediante una carta dirigida a los responsables de las instituciones europeas, en la que criticó la actitud “egoísta” de esos países y solicitó una reunión de urgencia para analizar la situación.

Horas después, 22 Estados, encabezados por Italia, Dinamarca, Alemania y Hungría, enviaron otra carta para reclamar una videoconferencia de emergencia con el objetivo de defender la posibilidad de implementar una política migratoria más restrictiva.

Una carta firmada por 22 países del bloque europeo pidió que se realice la reunión virtual con el objetivo de defender la imposición de una política migratorio más restrictiva EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

Francia no acompañó esa iniciativa por considerar que suponía una instrumentalización de la crisis en Ceuta. Además, remarcó que la inmensa mayoría de las personas que habían cruzado la frontera ya habían sido devueltas a Marruecos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró la convocatoria y pidió alcanzar una “respuesta europea común” que permita “reforzar las fronteras”. Entre las alternativas planteadas mencionó una mayor vigilancia y, cuando resulte necesario, la instalación de barreras físicas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió una "respuesta europea común" Marius Burgelman - AP

“Lo ocurrido demuestra claramente la necesidad de fortalecer las fronteras en los puntos más sensibles”, sostuvo Von der Leyen en una carta enviada a Sánchez. También afirmó que el encuentro permitirá “extraer lecciones” de la crisis.

La reunión se produce después de que la UE endureciera durante los últimos meses sus normas migratorias y autorizara a los Estados miembros a mandar a los solicitantes de asilo rechazados a centros ubicados fuera de las fronteras del bloque.

La oleada migratoria empezó en una de las dos únicas fronteras terrestres de la UE en África HENRY NICHOLLS - AFP

De cara al encuentro virtual que se llevará a cabo este martes, Von der Leyen apuntó que permitirá “extraer lecciones” de lo ocurrido en Ceuta.

Como informó LA NACION, la migración es uno de los asuntos políticos más polémicos de la UE desde la crisis de 2015–2016, ​cuando más de un millón de refugiados e inmigrantes, muchos de ellos huyendo de la guerra en ⁠Siria, llegaron a Europa.

Esta afluencia avivó el apoyo a los partidos antiinmigración y de extrema ‌derecha en todo el bloque e intensificó años de disputas sobre los controles fronterizos, las normas de asilo y el reparto de cargas. Cada vez más, la UE recurre a acuerdos migratorios con países del norte de África para frenar las llegadas irregulares.

Con información de AFP.