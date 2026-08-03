Tras la crisis en Ceuta, la presidenta de la Comisión Europea llama a reforzar las fronteras y a brindar más apoyo a Marruecos

BRUSELAS.– La ‌presidenta de la ‌Comisión Europea, ⁠Ursula von der Leyen, propuso el lunes que la Unión Europea (UE) refuerce aún más sus fronteras y aumente el ​apoyo a Marruecos ⁠para ⁠intentar evitar que se repita la caótica llegada de 50.000 migrantes al ​enclave español de Ceuta de la semana pasada, en la que perdieron la vida al menos 67 personas.

La oleada masiva, que empezó ‌el jueves en una de las dos ​únicas fronteras terrestres de la ​UE con África –la otra es la frontera de Marruecos con el enclave español de Melilla–, desató la alarma en todo el bloque.

La migración es uno de los asuntos políticos más polémicos de la UE desde la crisis de 2015–2016, ​cuando más de un millón de refugiados e inmigrantes, muchos de ellos huyendo de la guerra en ⁠Siria, llegaron a Europa.

I held a conference call with Commissioners @magnusbrunner and @dubravkasuica for an update on the situation in Ceuta.



The good news is that the vast majority of those who arrived illegally have returned to Morocco, due to the effective work of Spanish and Moroccan law… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 1, 2026

Esta afluencia avivó el apoyo a los partidos antiinmigración y de extrema ‌derecha en todo el bloque e intensificó años de disputas sobre los controles fronterizos, las normas de asilo y el reparto de cargas. Cada vez más, la UE recurre a acuerdos migratorios con países del norte de África para frenar las llegadas irregulares.

“Marruecos es un socio estratégico importante, sobre todo ‌en nuestros esfuerzos por combatir el tráfico de migrantes y la migración ilegal“, escribió ⁠von der Leyen en una carta dirigida al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a la que tuvo acceso Reuters.

Migrantes que cruzaron a España desde Marruecos duermen en una playa del enclave español de Ceuta Bernat Armangue - AP

“En colaboración con España, especialmente en todo lo relacionado ‌con Ceuta y Melilla, podríamos reforzar los sistemas de ⁠alerta temprana para la gestión de fronteras y ⁠mejorar nuestro apoyo técnico y financiero a Marruecos", agregó la funcionaria.

Marruecos dijo el domingo que los recientes cruces masivos hacia Ceuta y Melilla se vieron impulsados por la desinformación en las redes sociales, las redes de tráfico de ‌personas y una interpretación errónea de ​una sentencia judicial española.

Al final, la mayoría de quienes traspasaron la valla fronteriza no encontraron comida ni acogida, y regresaron a territorio marroquí.

Los migrantes que siguen en el enclave

Cientos de migrantes acampaban el lunes en la playa de Ceuta mientras las autoridades locales se esforzaban por hacer frente a las ‌miles de personas que aún se encuentran en el ‌pequeño territorio.

España calcula que unos 69.500 migrantes han regresado a Marruecos en los últimos cuatro días, lo que supera las estimaciones iniciales de las 50.000 llegadas a Ceuta del jueves. El balance oficial de víctimas mortales en el lado español ​de la ⁠frontera asciende a 72, ⁠mientras que en el lado marroquí se han registrado 11 fallecidos.

Migrantes que cruzaron a España son escoltados por soldados españoles hacia la frontera entre España y Marruecos para su regreso a Marruecos desde el enclave español de Ceuta Bernat Armangue - AP

Muchos afirmaron que se fueron porque el cierre de los comercios los había dejado sin comida, se encontraron ​con la hostilidad de la población local y no pudieron continuar su viaje hacia la península ibérica.

Ceuta y el otro enclave español en el norte de África, Melilla, ‌se encuentran en la costa mediterránea de Marruecos y se enfrentan periódicamente a intentos de cruce ​por parte de migrantes que buscan llegar a Europa.

Un vídeo de Reuters mostraba ​a decenas de migrantes, la mayoría procedentes del África subsahariana, tirados en la arena de la playa de El Trampolín. Muchos se habían envuelto en toallas para protegerse del viento, mientras vehículos del Ejército y de la policía patrullaban la ruta a sus espaldas.

Migrantes que cruzaron a España desde Marruecos se reúnen en una playa del enclave español de Ceuta Antonio Sempere - AP

El alcalde–presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declaró a la cadena Telecinco que entre 3000 y 5000 migrantes permanecían en el enclave, y añadió que sus dos centros de acogida de migrantes –uno para adultos y otro para menores– están “colapsados”.

El responsable local Alberto Gaitán señaló que la ciudad estaba atendiendo a 862 menores migrantes, ​que gozan de protecciones legales especiales frente a la expulsión.

Las repercusiones diplomáticas

La crisis ha avivado la retórica antiinmigración en toda Europa y ha desencadenado tensiones diplomáticas dentro de la Unión Europea (UE) en torno a la política fronteriza. España, por su parte, ha acusado a algunos socios ⁠de dar una respuesta poco constructiva y polarizadora.

Las imágenes de miles de personas entrando desde Marruecos llevaron a algunos gobiernos, entre ellos Italia y Dinamarca, a pedir que España fuera suspendida del espacio Schengen, la zona de libre circulación que agrupa a la mayoría de los países europeos.

Migrantes que cruzaron a España son escoltados por soldados españoles hacia la frontera entre España y Marruecos para su retorno a Marruecos desde el enclave español de Ceuta Antonio Sempere - AP

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, dijo el lunes que Madrid había apoyado anteriormente a otros países de la UE durante crisis migratorias y que ahora esperaba un respaldo recíproco.

El ‌bloque ha convocado para el martes una videoconferencia de emergencia de los ministros del Interior para debatir la crisis.

Albares criticó duramente al gobierno italiano, acusándolo de contribuir a ampliar la desinformación.

Migrantes que cruzaron a España desde Marruecos se reúnen alrededor de una fogata en una playa del enclave español de Ceuta Bernat Armangue - AP

En su carta al gobierno español, von der Leyen pidió el lunes una respuesta europea común para reforzar el control de las fronteras del bloque.

“Lo ocurrido demuestra claramente la necesidad de fortalecer las fronteras en los puntos más sensibles“, escribió la funcionaria. Entre las medidas planteadas mencionó una “mayor vigilancia y, cuando sea necesario, la instalación de barreras físicas”.

No obstante, la jefa del ejecutivo europeo subrayó que “la protección de las fronteras exteriores de la Unión constituye una responsabilidad compartida” por los 27 Estados miembros.

Miembros de las fuerzas de infantería Regulares del Ejército español observan a un grupo de migrantes cerca del puesto fronterizo del enclave español de Ceuta HENRY NICHOLLS - AFP

La reunión prevista para el martes, dijo Von der Leyen, permitirá “extraer lecciones” de lo ocurrido en el enclave y trabajar en una “respuesta europea común” frente a los desafíos relacionados con la inmigración clandestina.

Marruecos reivindica su soberanía sobre Ceuta y Melilla desde su independencia en 1956, pero España rechaza de plano cualquier negociación sobre ambos territorios.

Migrantes que cruzaron a España desde Marruecos se reúnen en una playa del enclave español de Ceuta Antonio Sempere - AP

Algunos analistas han sugerido que Marruecos podría haber permitido el cruce de migrantes para ejercer presión diplomática sobre España, que recientemente ha mejorado sus relaciones con la vecina Argelia, archienemiga de Rabat.

“Que Ceuta y Melilla son parte de la integridad territorial de España es incuestionable”, insistió el lunes Albares en la televisión pública española.

Agencias AFP, ANSA y Reuters